Gerade in Corona-Zeiten lohnt es sich, frühzeitig nach Reisezielen Ausschau zu halten. Das findet auch booking.com: Das Buchungsportal richtet sich mit seiner aktuellen Black-Friday-Aktion vor allem an Reisende, die schon jetzt wissen, wo sie 2022 Urlaub machen wollen. Die Deals heißen "Black Friday-Angebote" - und bieten Unterkünfte mindestens 30 Prozent günstiger als zum regulären Preis an.

Allerdings bleibt nicht lange Zeit zum Überlegen, da sie nur wenige Tage gelten - nämlich bis 1. Dezember 2021. Was die Aktion besonders interessant macht: Sie ist sowohl für die kurz- als auch für die längerfristige Reiseplanung interessant, denn sie gilt auch für Hotel-Aufenthalte bis Ende Juni 2022.

Wer also mit dem Gedanken spielt, im ersten Halbjahr 2022 definitiv zu verreisen, sollte jetzt zuschlagen. Hier geht es zur Übersichtsseite mit den Black-Friday-Angeboten von Booking*.

So sparst du mindestens 30 Prozent bei der Übernachtung

Black Friday 2021 bei booking.com: Die Konditionen im Überblick

Der Rabatt von mindestens 30 Prozent gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet.

gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet. Gebucht werden muss bis Mittwoch, 1. Dezember 2021, 9 Uhr.

9 Uhr. Gültig für Aufenthalte mit Check-out-Daten bis einschließlich 30. Juni 2022.

Unser Tipp: Booking.com präsentiert auf der Startseite der Kampagne Empfehlungen für Übernachtungen in Deutschland - der Black-Friday-Rabatt gilt aber auch für unzählige internationale Reiseziele. Bei den Suchergebnissen nach dem gewünschten Urlaubsort solltest du auf den Hinweis "Black Friday-Angebot" achten.

Wer gerne Bayern erkunden möchte, sollte sich unsere Tipps für Urlaub in Bayern ansehen. Und wer nach Reisezielen in Franken sucht, wird bei unseren Empfehlungen für Urlaub in Franken sicher fündig.

Lust auf Urlaub auf dem Schiff? Die Kreuzfahrt-Schnäppchen zum Black Friday 2021 führen in den Orient, durch das Mittelmeer oder verheißen Weihnachtszauber.