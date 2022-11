Black Friday hat begonnen: Das sind die attraktivsten Angebote im TV-Segment

Vor rund 70 Jahren wurde der Fernseher als Fenster der Welt für den individuellen Menschen salonfähig und immer mehr Geräte fanden ihren Platz in deutsche Wohnzimmer. Auch heute noch gehört der Fernseher zu einer fest zu den zentralen Einrichtungsgegenständen. Mit der Mattscheibe von damals haben moderne Geräte natürlich nur noch wenig gemein. Heutzutage übertrumpfen sich die Hersteller regelmäßig mit smarten Neuerungen und besseren Features, um den Zuschauern ein bestmögliches Entertainment-Erlebnis liefern zu können. Damit ihr schon vor dem Fernseherkauf entspannt auf dem Sofa sitzen bleiben könnt, haben wir eine Auswahl der besten Fernseher und Smart-TVs auf Amazon zusammengestellt. Der heutige Black Friday auf Amazon liefert wieder attraktive Angebote in diesem Segment.

#1: Sony KD-55X80J Bravia: Schlichtes Design und eindrucksvolle Kontraste.

Der 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) große Smart-TV aus dem Hause Sony ist mit 4K-Technologie ausgestattet. Zusammen mit Features wie dem 4K HDR-Prozessor X1, der X-Reality Pro bzw. Tiluminos Pro-Technologie sind sämtliche Weichen für möglichst realitätsnahe Bilder und eindrucksvolle Kontraste gestellt. Das schlichte Design stellt das Wesentliche in den Vordergrund. Auch in Sachen Umweltschutz möchte Sony ein Statement setzen und beruft sich auf eine Recyclingrate von 89 %. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699,00 €, zum Black Friday ist das Gerät für 579,00 € zu haben.

#2 Samsung QLED 4K Q95T: Für alle, die groß denken.

Samsung ist im Technologiemarkt nicht wegzudenken - auch wenn es um Fernseher geht. Mit dem QLED 4K liefert Samsung einen 75 Zoll (ca. 191 cm) großen Smart-TV in 4K-Auflösung, der durch den Quantum HDR 2000 Prozessor tiefe Kontraste garantiert. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Antireflexbeschichtung, bei der man auch bei Tageslicht klare Sicht hat. Statt 1555,00 € habt ihr eine Ersparnis von 256 € und müsst zum Black Friday nur noch 1299,00 € hinblättern.

#3 LG OLED65CS9LA: Heimkino-Erlebnis meets Gaming

Mit einer durchschnittlichen Sterne-Bewertung von 4,8 bei über 1.500 Bewertungen scheint das Gerät in voller Gänze zu überzeugen. Leistungsstarke Prozessoren, 4K Technologie auf höchstem Niveau und damit brillante Farben sollten die Herzen von Heimkino-Liebhabern höher schlagen lassen. Kombiniert mit Dolby Atmos und Features wie dem Game-Optimizer für gaming-affine Nutzer dürfte das Gerät alle Zielgruppen auf hohem Niveau abholen. Satte 37 % könnt ihr bei der Black-Friday-Aktion sparen. Statt der 1.514,92 € schlägt der Smart-TV nur noch 949,00 € zu Buche.

#4 Dyon Enter 32 Pro X2: Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Wohl unangefochten an der Spitze in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis steht das Modell der Marke Dyon. Das HD-ready fähige Gerät beschränkt sich hierbei auf das Wesentliche und ist mit 80 cm Bildschirmdiagonale durchaus gut für kleinere Räume als das Wohnzimmer geeignet. Zwei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Anschlüsse sorgen für optimale Konnektivität und Erweiterungsmöglichkeit für smarte Funktionen. Für 109,00 € statt 299,99 € erhaltet ihr einen kleinen, aber feinen Fernseher.

#5 Philips 65OLED807 - vierseitiges Ambilight als Alleinstellungsmerkmal

Highlight dürfte hier eindeutig die vierseitige Ambilight-Funktion sein, das das TV-Erlebnis auf ein einzigartiges Level heben dürfte. Zusätzlich hat Philips das Modell mit androidtv ausgestattet, um den smarten Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Der Elektronik-Hersteller wirbt weiterhin mit integriertem Blaufilter, der augenschonendes Fernsehen ermöglichen soll. Um ganze 27 % günstiger erhaltet ihr das Gerät am Black Friday. Statt 2999,00 € liegt der Fernseher nun bei 2199,00€.

Auflösung, Größe, smarte Technik: Tipps zum Kauf eines Fernsehers

Die Auflösung: Gestochen scharfes Bild

Einer der ausschlaggebenden Punkte dürfte sicherlich die Auflösung sein. Hierbei bestimmt die Anzahl der Pixel, um welche Auflösungsform es sich handelt. Die Entwicklung läuft hier eindeutig zu höheren Pixelzahlen. Full HD gilt mittlerweile als Mindeststandard beim Kauf. Die Zeichen stehen jedoch weiterhin auf Zukunft: Vielmehr verdrängt die UHD-Technologie langsam, aber sicher ältere Technologien. Dabei spielt vor allem die 4K-Auflösung mit einer Verwendung von 3.840 Pixel in der Horizontalen auf 2.160 Pixel in der Vertikalen eine tragende Rolle.

Die Größe: Wie groß darf der Fernseher für mein Wohnzimmer sein?

Dank des technischen Fortschritts sind einige Faustregeln wie z. B. "Bildschirmdiagonale x 2 = minimaler Sitzabstand nicht mehr ganz so relevant und anwendbar. Durch die Verdichtung der Pixelzahl kann vor allem bei 4K Auflösung näher an das Gerät gerutscht werden. Als neue Berechnung kann man mit "1,5 x Bildschirmdiagonale in cm = Sitzabstand in cm" wenig verkehrt machen. Größere Fernsehgeräte sind in entsprechend hoher Auflösung also auch für kleinere Räume eine Option. Eine Abwägung der persönlichen Vorliebe ist jedoch immer Grundvoraussetzung.

Smarte Technik: Was muss der Fernseher alles können?

Der problemlose Zugriff auf Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Netflix sollte genauso zum Standard gehören wie die Konnektivität mit dem Smartphone. Technologien wie HDR, bei dem höherer Kontrast und feinere Farbabstufungen für gleichmäßige Farbverläufe sorgen, sind beim Kauf beachtenswert. Global Player wie Apple, Amazon oder Google haben ebenfalls das Marktpotential erkannt und statten immer mehr Fernseher mit deren Technologien aus, um das TV-Erlebnis weiter zu individualisieren. Je nach Vorliebe sollten solche Kriterien beim Kauf genauer unter die Lupe genommen werden.

