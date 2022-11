Black Friday 2022 : Das sind die besten Angebote

Es ist wieder so weit: Der Black Friday ist in vollem Gange und die Händler überbieten sich geradezu mit den besten Deals und Schnäppchen. Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren dir die besten Angebote zum Black Friday 2022 - darunter unter anderem die krassesten Schnäppchen-Aktionen von Media Markt, Samsung, Adidas, Douglas und Pandora.

Der Black Friday 2022 startet bereits am 18. November - auch wenn der "eigentliche" Black Friday erst am 25. November stattfindet. Noch bis zum Ende des Monats werben zahlreiche Händler mit tollen Rabatt-Aktionen und exklusiven Deals. Wir stellen dir die besten Angebote aus den Bereichen Elektronik, Mode, Schmuck und vielem mehr vor.

Alle wichtigen Informationen rund um den Black Friday findest du in unserem Artikel.

Unterhaltungselektronik, Multimedia & Technik

Bei Media Markt* bekommst du in der "Black Friday Week" deine Technik-Lieblinge zu Hammer-Preisen. Darunter: Smartphones, TV- und Audio-Zubehör, Haushaltsgroßgeräte und vieles mehr! Übrigens: Hier startet der Black Friday bereits am 17. November am 20:00 Uhr.

Ähnlich handhabt es Saturn* und feiert den "Mehrvember": Auch hier bekommst du tolle Technik und Multimedia-Highlights im Schnäppchen-Angebot und auch hier startet der Black Friday bereits am 17. November.

Samsung* macht es in diesem Jahr spannend: Denn noch sind keine konkreten Deals bekannt. Du wirst lediglich aufgefordert, dich mit einem Samsung-Account anzumelden, um dir dein exklusives Black-Friday-Schnäppchen zu sichern - und kannst so lange gespannt sein, was dich erwartet.

Auch bei Lenovo* gibt es fantastische "Black Friday-Deals" - hier erhältst du starke Rabatte auf Laptops, 2-in-1-Laptops, Desktop- und Gaming-Computer, Zubehör und weiterer Technik.

Wer sich tolle Angebote aus dem Bereich der Audio-Produkte sichern will, der sollte sich bei Teufel* umsehen: Lautsprecheranlagen und Kopfhörer sind teilweise um mehrere hundert Euro reduziert.

Cyberport* lockt mit folgendem Angebot: Wer sich zum Newsletter anmeldet, erhält einen exklusiven frühzeitigen Zugang zu den besten Black-Friday-Schnäppchen des Tech-Händlers. Obendrein gibt es fünf Euro Rabatt (ab einem Einkaufswert von 50 Euro).

Wer sein Zuhause in ein Smart Home verwandeln möchte, wird bei tink* fündig - einige der Produkte sind bis zu 70 Prozent reduziert.

Bis zu 50 Prozent Rabatt gibt es bei Medion*: Bei den "Black Weeks" lassen sich stark reduzierte Laptops, Computer, Bildschirme und mehr ergattern.

Voelkner.de* feiert bereits jetzt die "Countdown-Week", in der es alle 48 Stunden komplett neue Deals gibt. Apple Air Pods, Apple Watch oder ein Samsung TV? Bekommst du hier zu Schnäppchen-Preisen.

Bis zu 60 Prozent Rabatt gibt es zudem bei den "Black Weeks" von Notebooksbilliger.de*.

Mode, Sportartikel & Schuhe im Black Friday Sale

Bei Adidas* läuft der Countdown für den Black Friday bereits - Adidas-Members bekommen angesagte Sneaker und Sportbekleidung hier zu deutlich vergünstigten Preisen.

Nike* zelebriert sowohl den Black Friday als auch den Cyber Monday. Im Angebot: Über 3000 Produkte aus den Kategorien Sneaker, Bekleidung und vielem mehr.

Bei About You* gibt es in diesem Jahr bis zu 70 Prozent Rabatt auf Kleidung, Schuhe und Accessoires.

Die "Black Week" wird auch bei Vero Moda* gefeiert - wer sich für den Newsletter anmeldet, kann sich bereits im Voraus Angebote sichern.

Auf Kleidung von Jack & Jones* erhältst du im Black Friday-Deal sogar bis zu 70 Prozent Rabatt.

Wer sich mit Outdoor-Bekleidung eindecken möchte, sollte mal bei Bergfreunde.de* vorbeischauen - die Black Outdoor Days starten am 18. November mit dem "Merino-Wochenende".

Auch Zalando* mischt mit: In der Cyber Week warten jede Menge Black Friday Deals auf dich, die dir eine Ersparnis bis zu 80 Prozent garantieren!

Bei Asos* gibt es zum Black Friday-Event bis zu 70 Prozent Rabatt - vorbeischauen lohnt sich.

Bei Deichmann* gibt es in der "Black Week" 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Schuhe.

Aber auch bei Footlocker* kannst du sparen: Hier sind fast 2.000 verschiedene Artikel im Sale.

Parfum, Kosmetik & Schmuck stark reduziert

Eine große Auswahl an hochwertigen Düften gibt es in der "Black Week" bei Flaconi*.

Bei Douglas* heißt der Black Friday "Beauty Friday" und es gibt großartige Rabatte auf Parfum und Kosmetik.

Pandora* feiert ebenfalls den Black Friday - mit an Bord sind tolle Schmuck-Schnäppchen.

Auch der Juwelier Christ* feiert die "Black Week" mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf Uhren und Schmuck bekannter Marken - bis einschließlich 29. November.

Haushaltsgeräte & Möbel im Sale

Bei Ninja* gibt es eine große Auswahl an Haushaltsgeräten - zum Black Friday 2022 gibt es spezielle Angebote, auf die du früher Zugriff hast, wenn du dich zum Newsletter anmeldest.

Möbel Höffner* schmeißt ebenfalls mit Rabatten um sich: In der "Black Friday Week" gibt es sagenhafte 40 Prozent in allen Abteilungen.

Neue Inneneinrichtung lässt sich bei Yomonda* shoppen - zum Black Friday 2022 lassen sich hier wieder einige Schnäppchen abstauben.

Ein Hammer auch bei Wayfair*: Hier kannst du auf Möbel & Co. bis zu 60 Prozent Rabatt erhalten.

Spielwaren in der Rabatt-Aktion

Black Friday Dealwochen: myToys* gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf über 500 Produkte.

Der Black Friday findet bei Lego* vom 25. bis 28. November statt - dann gibt es zahlreiche Lego-Sets zu stark reduzierten Preisen.

Auch hier gibt es Black Friday-Rabatte: Lidl, Otto, Galeria.de

Lidl* feiert vom 13. bis 28. November die Black Week Deals, neben tollen Angeboten kannst du außerdem die Versandkosten sparen.

Auch beim Versandhändler Otto* lässt es sich sparen - teilweise bis zu mehreren hundert Euro auf Möbel und Elektrogroßgeräte.

Baur* gewährt starke Rabatte auf Mode und vieles mehr.

Bei Galeria.de* gibt es ein "Black Shopping-Event", bei dem du Produkte aus zahlreichen Kategorien günstig abstauben kannst.

Starke Schnäppchen aus allen Bereichen findest du auch beim "Preisvergleicher" Idealo*.

Was ist der Black Friday?

Das Wochenende mit Black Friday und Cyber Monday bildet in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Dieser Brückentag wird von vielen Amerikanern genutzt, um etwa die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Zusätzlich locken die Händler Kunden mit teils extremen Rabatten.

In den USA gehören der Black Friday und das darauffolgende Wochenende damit zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. Mittlerweile läuft auch in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die größte Rabattaktion im Online-Handel: So hat zum Beispiel Amazon* jedes Jahr im 5-Minuten-Takt Schnäppchen für seine Kunden parat.

Den ersten Black Friday in Deutschland veranstaltete übrigens Apple. Der Technik-Gigant brachte das Erfolgsmodell 2006 zu uns ins Land. Andere Onlinehändler sprangen dann mit auf. Auch laut Deutschem Handelsverband gehen immer mehr Menschen auch in Deutschland gezielt am Black Friday auf Schnäppchenjagd im Internet. Die Rabatt-Woche hat sich damit hierzulande längst durchgesetzt.

Black Friday 2022: Das erwartet dich

Auch 2022 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Ladengeschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchenaktion.

2022 fällt der Black Friday auf den 25. November - viele Händler, allen voran Amazon, haben den Black Friday aber kurzerhand vorgezogen und ausgeweitet, weshalb er bereits am 18. November stattfindet.