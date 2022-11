Black Week sorgt für rabattierte Erlebnis-Geschenke bei Jochen Schweizer und MyDays

sorgt für rabattierte Geschenkideen für jeden Anlass mit Rabatten von 10 bis 20 Prozent

Romantischer Kurzurlaub oder Erlebnisse mit Adrenalinkick: Das sind die diesjährigen Black Deals

Ob Kurzurlaub, Fliegen oder Motorpower – die Auswahl an Geschenkideen bei MyDays und Jochen Schweizer ist riesig. Während sich die einen über eine besinnliche Zeit zu zweit freuen und diverse Geschenkboxen für den gemütlichen Kurzurlaub spannender finden, so freuen sich andere über den besonderen Adrenalinkick bei den zahlreichen Indoor und Outdoor Aktivitäten. Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zwischendurch – Erlebnisgutscheine von MyDays und Jochen Schweizer sind die perfekte Geschenkidee, egal für welchen Anlass. Gerade zur Black Week lässt sich in bestimmten Kategorien besonders viel Geld sparen.

Black Week bei MyDays: Ausgefallene Geschenkideen zum Schnäppchen-Preis

MyDays bietet seinen Kund*innen eine riesige Bandbreite an Geschenkideen der besonderen Art und außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten, welche oftmals mit rabattierten Preisen angeboten werden. Doch aktuell sind bestimmte Erlebnisse und Geschenkboxen nochmals reduziert. Zur Black Week sorgen 15 bis 20 Prozent Rabatt auf die Erlebnisse in den folgenden Kategorien für besonders viel Freude beim Verschenken:

Almhütten und Berghotels

Bubble Hotel

Design- und Boutique-Hotels

Entspannen und Träumen

Erlebnisreisen

Familienurlaub

Städtetrips

Schlosshotels

Thermen und Spa-Hotels

Romantik-Iglu

Neben den hier genannten Kategorien kannst du noch diverse weitere Rabatte aus den Bereichen Kulinarisches, Fahrspaß oder Kultur und Kreatives nutzen. Die Auswahl ist riesig, sodass sich für jeden Anlass das richtige Geschenk findet. Eine Übersicht aller Black Week-Deals bei Mydays findest du hier.*

MyDays Erlebnis-Vielfalt: 20 % Rabatt auf diese Geschenkboxen

Geschenkbox 3 Tage Du & Ich: In dieser Geschenkbox stecken 3 Tage voller Liebe, Entspannung und Gemeinsamkeit. Genieße eine romantische Auszeit und lass alle Sorgen vor der Hoteltüre stehen. Endlich mal wieder auftanken und zusammen neue Eindrücke sammeln. Die Geschenkbox beinhaltet zwei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen, eine freie Hotel-Auswahl und eine flexible Terminwahl. Statt 179,99 Euro zahlst du für zwei Personen aktuell nur 143,90 Euro.

Geschenkbox einzigartige Nächte: Die Geschenkbox „Einzigartige Nächte“ hält, was sie verspricht: besondere Unterkünfte, die so richtig aus dem Rahmen fallen. Die riesige Auswahl umfasst Bubble Hotels mit dem paradiesischen Sternblick, abenteuerliche Tipis, märchenhafte Baumhäuser oder zauberhafte Schlosshotels. Für alle, die das Außergewöhnliche suchen, findet sich unter den circa 50 verschiedenen Unterkünften die Richtige. Die Box bietet eine Übernachtung für zwei Personen mit einer Unterkunft deiner Wahl. Außerdem kannst du dir den Zeitraum selbst wählen. Derzeit zahlst du nur 151,90 Euro statt den üblichen 189,90 Euro.

Geschenkbox Weihnachten: Die Geschenkbox Weihnachten liefert die besten Weihnachtsgeschenke zum Fest der Liebe. Vom romantischen Candle-Light-Dinner, einem erholsamen Aufenthalt im Wellness-Hotel oder einem actiongeladenen Gleitschirmflug, selbst der größte Weihnachtsmuffel findet hier die perfekte Geschenkidee. Der Erlebnisgutschein gilt für ein bis zwei Personen. Neben der flexiblen Terminauswahl kannst du dir natürlich auch die Erlebnis-Auswahl selbst heraussuchen. Statt 179,90 Euro zahlst du zur Black Week nur 143,90 Euro, sodass du 35 Euro sparst.

Die Auflistung der Geschenkboxen ist nur eine kleine Auswahl der bei MyDays verfügbaren Erlebnis-Boxen. Hier findest du weitere spannende und inspirierende Geschenkboxen, welche zur Black Week stark reduziert sind.

Adrenalinkick bei Jochen Schweizer: Diese Erlebnisse sorgen für Gänsehaut-Momente

Die Erlebnis-Geschenke von Jochen Schweizer sorgen für Abenteuer der besonderen Art. Auch bei Jochen Schweizer sorgt die Black Week für Vergünstigungen und reduzierte Preise. Dabei warten in diesem Jahr 10 bis 20 Prozent Rabatt auf dich. Fast in allen Kategorien lassen sich anlässlich des Black Fridays rabattierte Preise finden, sodass du dir hier selbst einen Überblick verschaffen kannst.* Wir haben hier eine Auswahl der spannendsten Erlebnis-Geschenke zusammengetragen.

Die Quad-Schnupper-Tour: Auf dem Quad erwartet dich ein ganz neues Fahrgefühl! Ausgerüstet mit Helm und Schutzbrille, wirfst du den Motor an und machst dich mit dem Fahrverhalten deines neuen Gefährts vertraut. Nach einer gründlichen Einführung mit zahlreichen Tipps vom Profi geht’s auch schon auf Erkundungstour. Die Routen über wenig befahrene Landstraßen eignen sich perfekt für alle Quad-Einsteiger. Aktuell erhältst du beim Kauf des Gutscheins 15 Prozent Rabatt, sodass du nur 61,90 Euro zahlen musst.

Die Geschenkbox PS & Adrenalin: Bei der Geschenkbox PS & Adrenalin dreht sich alles um Motorpower. Heiße Herzen und heiße Reifen in Ferrari, Lamborghini, Hummer und Co. Speed-Kick für alle mit Benzin im Blut. Dabei kann man sich natürlich selbst aussuchen, was für ein Fahrzeug man nutzen möchte, wann das Abenteuer starten soll und wo es stattfindet. Zur Auswahl stehen über 280 verschiedene Orte. Zur Black Week zahlst du nur 255,90 Euro, sodass du hier einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent erhältst.

Der Gleitschirm Tandemflug: Vom Gipfel lautlos talwärts schweben, Aufwinde spüren und mit ein paar Flügelschlägen über die Bergkuppen jagen – so müssen sich die Adler fühlen. Bei deinem Tandemflug mit dem Gleitschirm steuert ein speziell ausgebildeter Pilot euer Fluggerät. Und du darfst vorne „sitzen“. Hoch über der Erde lässt du dir den frischen Wind um die Nase wehen und genießt ein unbeschreibliches Feeling mit faszinierenden Aussichten. Dabei kann der Ort und der Zeitraum selbst gewählt werden. Zur Black Week kommt dir Jochen Schweizer mit einem Rabatt in Höhe von 15 Prozent entgegen, sodass der Gutschein für einen Gleitschirm Tandemflug nur 120,90 Euro kostet.

Mehr zum Thema Black Friday: