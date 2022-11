Ein Transportwunder für die Arbeit, den spontanen Einkauf im Supermarkt oder die nächste Radtour – das verspricht Artwizz mit seinem stylischen 2-in-1-Rucksack, der ganz nebenher auch noch positiv auf die persönliche Ökobilanz einzahlt. inFranken.de hat den Artwizz Eco BackPack* auf Alltagstauglichkeit getestet: Weiter unten im Artikel findest du unseren Erfahrungsbericht. Zur Black Week rabattiert Artwizz den nachhaltigen Rucksack von 59,99 auf 41,99 Euro - so sparst du satte 30 Prozent.

Mit dem Code BLACK-WEEKEND-2022 erhältst du am Black Weekend auf das komplette Sortiment einen Rabatt von 30 Prozent.

Zubehör für Smartphone, Tablet & Smartwatches: Black Weekend bei Artwizz

Artwizz gibt dir vom 25. bis einschließlich 27. November satte 30 Prozent auf das komplette Sortiment, mit dem Code BLACK-WEEKEND-2022 bist du dabei. Schnell sein lohnt sich. Hier alle Produktkategorien auf einen Blick:

Außerdem sparst du beim praktischen 2-in-1 Rucksack aus recycelten PET-Flaschen an diesem Wochenende fast 20 Euro - im Artwizz-Shop schlägst du jetzt für 41,99 Euro zu (mit dem oben genannten Code).

Ökologischer Rucksack im Test: Mehr als nur ein Trendprodukt

Die Geschichte hinter dem Eco BackPack trifft einen gesellschaftlichen Nerv, ein kleines beigelegtes Beutelchen mit der Aufschrift „I am life changer“ bringt es auf den Punkt. Die Botschaft: PET-Flaschen haben ein sehr kurzes Leben und landen nicht selten in den Weltmeeren und der Umwelt. Damit bringen sie das Ökosystem ins Wanken. Wir setzen unserem Planeten damit nachhaltig zu, denn es braucht über 450 Jahre, um eine PET-Flasche abzubauen.

Artwizz argumentiert, dass durch Recycling enorme Mengen an Treibhausgas – und damit Ressourcen und Energie - eingespart werden können. Durch Transporthelfer wie den Eco BackPack kommen zudem weniger Plastiktüten in den Umlauf, die natürliche Materialien zur Kunststoffherstellung binden. Damit setzt Artwizz voll auf den Nachhaltigkeitstrend. Und zeigt, dass man eigene wirtschaftliche Interessen und Umweltschutz zusammenbringen kann.

Design, Funktionalität und Tragekomfort

Das 2-in-1-Produkt kommt im unaufgeregtem Schwarz daher und funktioniert für jeden Anlass. Am Griff gepackt kommt der Eco BackPack beim Einkaufen zum Einsatz. Auf den Rücken geschnallt können längere Strecken (zum Beispiel auf dem Fahrrad) zurückgelegt werden. Das Design geht keineswegs zu Lasten der Ergonomie, ganz im Gegenteil: Die Griffe der Taschenfunktion werden durch einen Magneten zusammengehalten und schnüren auch bei Last nicht ein. Selbst mit Laptop, Trinkproviant und Einkäufen schmiegt sich der BackBack angenehm an den Rücken und entlastet die Nackenmuskulatur.

Universeller Einsatz dank innerer Werte

Der BackPack fasst ein Volumen von 22 Litern, der typische Feierabendeinkauf findet damit locker Platz. Wer den BackPack für die Arbeit oder Uni nutzt, lernt den seitlichen Schnellzugang für Notebooks bis 15 Zoll bereits nach kurzer Zeit zu schätzen. Smartphone, Schlüssel und Co. werden in den diversen Innen- und Außenfächern sicher und übersichtlich verstaut. Über seitliche Druckknöpfe kann der BackPack für mehr Stauraum vergrößert werden. Wer nur das Nötigste dabei hat, kann den Eco BackPack von Artwizz ganz einfach wieder „zurückbauen“.

Unser Fazit zum 2-in-1-Produkt von Artwizz

‚Nehm ich jetzt die Tasche oder den Rucksack?‘ Wer regelmäßig über diese Frage stolpert, dem sei der Eco BackPack von Artwizz ans Herz gelegt. Funktionell und vorzeigbar für die Arbeit, extrem universell für Einkäufe und Ausflüge. Ein weiteres Plus: Man leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Schön wären weitere Farben, aber schwarz geht natürlich immer.

Tipp für alle, die sich selbst etwas gönnen möchten oder auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sind: Mit dem Code BLACK-WEEKEND-2022 sparen Schnäppchenjäger nur zur Black Week 30 Prozent beim Kauf eines BackPacks.

Der Code gilt bis einschließlich 27. November und kann für alle Produkte im Online-Shop von Artwizz verwendet werden.