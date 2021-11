Der Black Friday 2021: Termin fällt auf den 26. November

Die besten Black-Friday-Angebote in Deutschland: Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest statt (Thanksgiving). Damit fällt der Black Friday 2021 auf den 26. November 2021. Alles, was du zum Black Friday wissen musst, erfährst du in unserem separaten Artikel. Wir stellen Online-Händler vor, die an der Schnäppchen-Aktion teilnehmen und halten dich mit Spar-Tipps auf dem Laufenden. Übrigens: Bei Media Markt und Saturn ist die Black Week schon gestartet, alle Top-Schnäppchen findest du in einem eigenen Artikel.

Welche Schnäppchen lohnen sich wirklich? Hier findest du die besten Angebote und die krassesten Schnäppchen von Media Markt, Apple, Möbel Höffner, Samsung und vielen mehr. Unser E-Bike-Tipp: Zur Black Week sind die hochwertigen E-Bikes von Jeep um Hunderte Euro reduziert.

Wir haben für dich einige empfehlenswerte Händler mit Black-Week-Deals gesammelt - sortiert nach Kategorien:

Unterhaltungselektronik und Technik

Möbel

Möbel Höffner* lockt in seiner Black Friday Week nicht nur mit Sale-Angeboten. Es gibt jetzt auch 20 Prozent Rabatt auf Möbel und Küchen - und 25 Prozent on top auf ausgewählte Artikel in allen Abteilungen.

- und auf ausgewählte Artikel in allen Abteilungen. Ikea* hat zum Black Friday nicht nur Preise gesenkt - sondern auch eine attraktive Rückkauf-Aktion gestartet: Unter dem #BuyBackFriday gibt es 20% vom Rückkaufpreis zusätzlich (mit dem Service "Zweite Chance“ kann man eine gebauchtes Ikea-Möbelstück an das Unternehmen zurückverkaufen).

gestartet: Unter dem #BuyBackFriday gibt es 20% vom Rückkaufpreis zusätzlich (mit dem Service "Zweite Chance“ kann man eine gebauchtes Ikea-Möbelstück an das Unternehmen zurückverkaufen). Bei yomonda.de* wartet eine originelle Rabattaktion auf die Kund*innen: Während der Black Shopping Days sind alle Rabatte kombinierbar - somit gilt der 20%-Extra-Rabatt auf alles, auch auf bereits reduzierte Möbel, Wohnaccessoires und Heimtextilien .

- somit gilt der 20%-Extra-Rabatt auf alles, auch auf bereits . Bei Möbel- und Deko-Spezialisten Wayfair.de* winken rund um den Black Friday bis zu 70 Prozent Rabatt. Momentan sind vor allem Matratzen, Bettwaren, Geschirr- und Bestecksets vergünstigt.

Fashion, Mode & Sport

Schuhe

Düfte, Kosmetik & Schmuck

Musik

Noch bis 29. November 2021 dauert die Thomann Cyberweek : Europas größtes Musikhaus mit Sitz in Treppendorf bei Burgebrach im Landkreis Bamberg bietet starke Sound-Rabatte von bis zu 60 Prozent. Aktuell sind Gitarren und Keyboards ebenso reduziert wie Mischpulte, Verstärker und Boxen*: Die Thomann-Deals richten sich also als Musiker, Musik-Techniker und -Hörer gleichmaßen.

Handyvertrag und Telekommunikation

Die Telekom wirbt bereits vor dem Black Friday mit Top-Angeboten*. Was uns besonders gut gefällt: Bei den Aktionen handelt es sich zwar auch um Mobilfunk-Tarife (hier sind 240 Euro Cashback möglich!) - aber eben nicht nur. Beispiel gefällig? Am heutigen "Magenta Thursday" gibt es das beliebte Smartphone Samsung Galaxy A52 in der Enterprise Edition ohne Vertrag für 229 Euro statt 359 Euro.

Mehrere Kategorien

Du interessierst die für Haushaltswaren? Hier sind besten Angebote der Black Friday-Woche vom Roborock über Dyson bis WMF.

Black Friday in Deutschland: Diese Händler sind dabei

Bereits vor dem Schnäppchen-Freitag lohnt sich einen Blick auf die Websites der Händler. Ob Media Markt*, Saturn*, Adidas*, Lidl*, Teufel*, Nike* oder Douglas*, fast alle Anbieter locken mit spannenden Vorab-Deals. Auch interessant: Black Friday 2021 in Deutschland - das sind die beliebtesten Deals und die Ladenhüter.

Woher kommt der Black Friday eigentlich?

In den USA wird der erste Freitag nach Thanksgiving "Black Friday" genannt. Dieser Brückentag wird von vielen Amerikanern genutzt, um etwa die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Zusätzlich locken die Händler Kunden mit teils extremen Rabatten. In den USA gehören der Black Friday und das darauffolgende Wochenende damit zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. Höhepunkt des Schnäppchen-Rummels ist der "Cyber Monday", also der auf das Schnäppchen-Wochenende folgende Montag. Dann steigen die Umsätze der Händler so hoch, dass sie Verluste wettmachen können beziehungsweise wieder in die schwarzen Zahlen kommen.

Mittlerweile läuft auch in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die größte Rabattaktion im Online-Handel: So hat zum Beispiel Amazon jedes Jahr im 5-Minuten-Takt Schnäppchen für seine Kunden parat. Den ersten Black Friday in Deutschland veranstaltete übrigens Apple. Der Technik-Gigant brachte das Erfolgsmodell 2006 zu uns ins Land. Andere Onlinehändler sprangen dann mit auf.

Auch laut Deutschem Handelsverband gehen immer mehr Menschen auch in Deutschland gezielt am Black Friday auf Schnäppchenjagd im Internet. Die Rabatt-Woche hat sich damit hierzulande längst durchgesetzt.

Hier erwarten dich am Black Friday die höchsten Rabatte

Wie in den vorherigen Jahren sind die heißesten Black Friday-Angebote im Bereich Elektronik zu erwarten: Laptops, Smartphone, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik wie Gaming-Konsolen, Soundboxen, Beamer, SmartTVs, Kopfhörer, Streamings-Sticks, diverse Abo-Angebote und vieles mehr.

In Deutschland wurden 2020 insgesamt 3554 Prozent mehr Elektronikartikel verkauft als an einem durchschnittlichen Tag. Das größte Umsatzplus gab es in der Altersgruppe der 66- bis 75-Jährigen zu verzeichnen. Sie sorgten für 73 Prozent mehr Verkäufe als noch 2019.

Amazon steigerte seinen Umsatz 2020 von "Black Friday" bis "Cyber Monday" um 60 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. In diesem Jahr wird es mit Sicherheit auch für Apple-Fans in Deutschland wieder einiges zu holen geben.

Welche Händler bieten am Black Friday und Cyber Monday krasse Schnäppchen-Angebote?

Hunderte Händler und Online-Shops feiern jedes Jahr am Black Friday 2021 mit einmaligen Rabattaktionen den Start ins Weihnachtsgeschäft. Auch 2021 werden in Deutschland wieder viele Händler mit krassen Schnäppchen-Angeboten aufwarten.

Unter anderem wirst du auch in diesem Jahr wieder bei Media Markt und Saturn mit unglaublichen Rabatten auf Technik-Artikel rechnen können. Aber auch Onlinehändler wie Flaconi, Douglas, Otto oder About You werden am Black Friday Angebote parat haben. Selbstverständlich wird es auch bei Amazon wieder krasse Deals zu entdecken geben. Die besten Angebote fassen wir täglich für dich zusammen.

