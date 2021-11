Besondere Adventskalender 2021: Für Beauty-Fans, Hobby-Köche und Bier-Liebhaber

Adventszeit ist Kalenderzeit

Vorfreunde auf Weihnachten mit besonderen Begleitern wecken

Die 10 außergewöhnlichsten Adventskalender 2021

Im wenige Tagen beginnt die Vorweihnachtszeit. Und die Vorfreude auf das Fest steigt mit einem besonderen Adventskalender, schließlich versüßen die täglichen kleinen Geschenke die Tage bis Weihnachten. Simple Schoko-Adventskalender sind von gestern, dafür werden immer mehr Hersteller kreativ und produzieren außergewöhnliche Adventskalender. Wir haben zehn besondere Adventskalender für dich gesammelt.

Das sind die außergewöhnlichen Adventskalender 2021

Bei den außergewöhnlichen Adventskalendern 2021 ist für jeden etwas dabei. Ob Bier-Liebhaber, Gourmet, Spiele-Fans oder Liebhaber adventlicher Zweisamkeit - für jeden von ihnen gibt es den passenden Kalender, um die Tage bis Weihnachten abwechslungsreich zu gestalten. Auch für Kinder gibt es tolle Adventskalender, beispielsweise von PAW Patrol oder Playmobil. Wir stellen dir zehn der besonderen Adventskalender vor.

1. Erotischer Adventskalender von Amorelie - in zwei Ausführungen

Mit diesem Adventskalender wird die Vorweihnachtszeit nicht besinnlich, sondern sinnlich: Im Erotischen Adventskalender von Amorelie* stecken 24 Überraschungen aus den Bereichen Sextoys, Körperkosmetik und Soft-Bondage. Er ist in zwei Varianten erhältlich. "Das Original" ist ein Einstiegsprodukt für Paare mit keiner oder wenig Sextoy-Erfahrung, "Adventure" richtet sich an erfahrene Paare, die bereits in den Genuss eines Amorelie-Adventskalenders gekommen sind. Schnäppchen-Tipp: Aktuell sind die Kalender im Rahmen der frühen Black Friday-Angebote bei Amazon für kurze Zeit stark im Preis reduziert (Stand: 11. November 2021).

2. Duftender Adventskalender von Primavera

Wer sich vor Weihnachten einfach nur wohlfühlen und entspannen möchte, sollte sich den Primavera-Adventskalender* genauer anschauen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein anderer Duft - und zwar in Form eines Fläschchens mit Pflegeöl, ätherischem Öl oder anderen interessanten Duftmischungen. Die Palette reicht von A wie Aprikosenkernöl bis Z wie Zirbelkiefer. Die Essenzen sind laut Herstellerangaben in Bio-Qualität bzw. naturrein und eignen sich zur Anwendung auf Duftträgern, im Vernebler oder in der Duftlampe zur Raumbeduftung. Eine Pipette zur Entnahme liegt bei.

3. Bier-Adventskalender: 24 Flaschen bis zum Fest

Anstoßen auf den Advent heißt es mit dem beliebten Bier-Adventskalender mit 24 Bieren aus aller Welt und Deutschland* kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit Biergenuss. Ob Pils, Helles, Bock oder Weihnachtsbier: Der Adventskalender punktet mit einer vielfältigen Bierauswahl von 24 nationalen und internationalen Brauereien. Der Kalender kommt im wiederverschließbaren Geschenkkarton in edler Holzoptik und ist für aktuell 49,99 Euro bei Amazon zu haben.

4. Wikinger Craft Beer-Kalender aus der Wacken-Brauerei: Die Valhalla Preparation Box 2021

Ein schmackhaftes Trostpflaster für alle, die das Wacken-Festival vermissen. Der Wikinger Craft Beer Adventskalender 2021 enthält 23 Flaschen Wacken-Bier und ein nobles Glas mit Logo. 18 Sorten handgemachte Craft Biere warten auf die Verkostung zur Vorbereitung auf Valhalla. Und bevor du jetzt mit dem Rechnen anfängst: Das helle "Sleipnir", den Julbock "Ullr", das Nordic Red Ale "Yggdrasil", das Pale Ale "Crafty Loki" und das "Mjölnir" sind jeweils im Doppelpack Bestandteil des streng limitierten Bier-Sets.

5. Brigitte-Adventskalender: Beauty-Produkte im Wert von über 430 Euro

Dieser Adventskalender macht schon seit Jahren viele Frauen glücklich - und ist dementsprechend heiß begehrt und schnell ausverkauft. Er enthält 24 Beauty- und Lifestyle-Produkte sowie hochwertige Schmuckstücke vom Marken wie Purelei, Babor, Clinique, Lancôme oder Carrera Culture of Care. Mit einem Angebotspreis von aktuell 94,45 Euro (statt 99,95 Euro) ist die Premium-Box zwar immer noch kein wirkliches Schnäppchen - davor beträgt der Warenwert laut Hersteller stolze 430 Euro.

6. Exit-Adventskalender: Wer schafft es bis Weihnachten aus der Eishöhle?

Die angesagte Exit-Spielereihe von Kosmos eignet sich prima für eine Umsetzung als Adventskalender. Mit "Die geheimnisvolle Eishöhle" sind die 24 originellen Rätsel der fortlaufenden Abenteuergeschichte überschrieben. Ziel ist es alleine oder im Team bis Weihnachten aus der Eishöhle zu entkommen. Kreiert wurde die Adventskalender-Spiel-Kombi von den Exit-Erfindern Inka und Markus Brand.

7. PAW Patrol-Adventskalender mit Spielfiguren und Zubehör

Für alle kleinen Fans der Serie PAW Patrol gibt es auch in diesem Jahr einen Adventskalender*. Hinter den Türchen stecken Figuren, mit denen eine schöne Winterlandschaft mit all den Hunden aus der Serie nachgebaut werden kann. Neben Welpen-Figuren befinden sich Hubschrauber, Bäume, Schlitten und weitere Figuren im Adventskalender. Der Kalender kann aufgeklappt werden, wodurch er zur Kulisse des PAW Patrol-Universums wird. Der Adventskalender eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

8. Playmobil-"Novelmore"-Adventskalender mit 135 Teilen

Und gleich den nächsten Adventskalender für die Kleinen hinterher: Der Adventskalender aus Playmobils Fantasy-Themenwelt "Novelmore"* hat zwar auch 24 Türen - enthält aber insgesamt 135 Teile. So entsteht nach und nach "Darios Werkstatt" inklusive Burgmauer und Figuren. Geeignet ist die Spielzeug-Kalender für Tüftler ab vier Jahren.

9. Chili- und BBQ-Adventskalender: Milder oder höllisch scharfer Advent?

Würzig wird Weihnachten mit diesem originellen Adventskalender aus Österreich: Im Chili- und BBQ-Adventskalender stecken feurige Saucen in zufälliger Reihenfolge. Verpackt sind die Würzpasten in verschließbaren Gläsern. Die Schärfegrade reichen von mild bis höllisch, wobei schon Produktbezeichnungen wie "Rojo Infernale Hot-Sauce", "BBQ Reaper" oder "End Of Sanity" die Zunge brennen lassen.

10. Swarovski: Der Luxus-Adventskalender für den etwas größeren Geldbeutel

Zum Abschluss präsentieren wir einen speziellen Schmuck-/Kristall-/Beauty-Adventskalender von Swarovski*. Er eignet sich wahlweise für Menschen, die gerade einmal Geld übrig haben, oder als vortrefflicher Beweis dafür, dass einem ein lieber Mensch 1299 Euro wert ist - denn so viel kostet die 3-Kilo-Box mit Swarowski-Produkten. Dafür gibt es aber nicht nur 24 Überraschungen, sondern 25. Immerhin. Und der Wert der Geschenke soll sich auf 1500 Euro belaufen.

Nicht das Passende dabei gewesen? Weitere originelle Adventskalender findest du bei Amazon*.