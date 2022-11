Black-Friday-Deal: den Geldbeutel schonen mit Solarmodulen auf dem Balkon

den Geldbeutel schonen mit Drei Balkonkraftanlagen jetzt bei Otto und Amazon reduziert

Solaranlage für den Balkon jetzt bei Amazon zum Sonderpreis

Solarplatten müssen nicht immer auf dem Dach sein. So können sie sich auch in der abgespeckten Version auf dem Balkon lohnen. Beim Online-Shop Otto gibt es jetzt zwei Kraftanlagen-Angebote, bei dessen Kauf bis zu 400 Euro gespart werden können. Auch Amazon wartet zum Black Friday mit einem Top-Deal auf dich.

Black-Friday-Deal: Balkonkraftwerk von Trango jetzt 400 Euro günstiger

Dieses Kraftwerk kommt mit eigenem Zubehör- und Befestigungsset. Die Erfolge, welche die Module bei der Stromerzeugung liefern, können außerdem zusätzlich über ein integriertes WLAN-Modul überwacht werden.

reduzierter Preis: 1399,99 statt 1799,99 Euro

1399,99 statt 1799,99 Euro Leistung: 2 x 300 Watt

2 x 300 Watt Zubehör und Lieferumfang: 1x 600 Watt DEYE Mikro-Wechselrichter inkl. WLAN-Antenne (SUN600G3-EU-230); 2x ca. 400–425 Watt Solar Modul; 1x 3 m Anschlusskabel (H07RN-F); 3 × 1,5 mm² Schuko-Stecker; 1x Betteri BC01 Female Stecker; 1x Endkappe zum Verschließen der Batterie BC01 Buchse; 2x 1 m Solar-Verlängerungskabel; 2x 2 m Solar-Verlängerungskabel; 2x XXL Vario verstellbare ALU Solarmodul Halterung (für Flachdach, Wand, Boden, senkrecht; waagerecht)

Balkonkraftwerk von Veska jetzt 390 Euro günstiger

"All-In-One" ist bei diesem Set Programm. Mittels Steckdose gelangt der erzeugte Strom in den Kreislauf. Ein Vorteil ist, dass die Anlage ohne eine Abnahme in Betrieb genommen werden kann. Ein Nachteil besteht in den fehlenden Möglichkeiten zur Befestigung. Nichtsdestoweniger ist ein fünf Meter langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

reduzierter Preis: 999 statt 1389 Euro

999 statt 1389 Euro Leistung: 600 Watt

600 Watt Zubehör und Lieferumfang: 2x 405 Watt Module mit PERC Technologie und Antireflexbeschichtung

Minisolarkraftanlage für den Balkon von Solarway bei Amazon zum Sonderpreis

Dieses Balkonkraftwerk ist aktuell bei Amazon um 17 Prozent reduziert. Hier kann obendrein mittels App die Erzeugung der Module verfolgt werden. So erfährst du direkt, welche Stromkosten du dir mit der Mini-Solaranlage sparst.

reduzierter Preis: 999 Euro statt 1199 Euro

999 Euro statt 1199 Euro Leistung: 600 Watt

600 Watt Zubehör und Lieferumfang: 2x 400-Watt-Modulplatten; Anschlusskabel; App

