Podcasts, Hörbücher und Hörspiele sind so beliebt wie nie - kein Wunder, hat man doch seine Lieblingsstory gerne ständig im Ohr. So wird das Pendeln zur Arbeit oder die lange Zugfahrt ein Vergnügen. Auch während man Sport macht, das Haus putzt oder leckere Gerichte in der Küche zaubert, sind Hörbücher tolle Begleiter - schließlich sind sie nicht nur ein schöner Zeitvertreib, sondern es lässt sich auch viel Neues über das Leben und all seine Aspekte lernen. Passend also, dass auch Audible zum nahenden Black Friday ein tolles Schnäppchen im Angebot hat: Mit dem Black Friday-Deal zahlst du sechs Monate lang den halben Preis auf dein Audible-Abonnement - zuschnappen lohnt sich. Weshalb sich ein Audible-Abo lohnt und wie du an die besten Deals kommst, erklären wir dir. Außerdem: Unsere Empfehlungen für Podcasts und Hörbücher, in die du reinhören solltest.

Audible-Fans aufgepasst: Hammer-Deal zum Black Friday 2021 - Hörbücher für sechs Monate zum halben Preis

Auch Audible lässt sich nicht lumpen, zum Black Friday einen echten Hammer-Deal anzubieten: Spare ein halbes Jahr lang 50 Prozent auf dein Audible-Abonnement - du zahlst sechs Monate lang nur 4,95 Euro anstatt 9,95 Euro pro Monat. Wer zuschnappen möchte, sollte nicht zu lange warten: Die Aktion gilt noch bis 29. November 2021. Willst du alles rund um den Black Friday erfahren und über Schnäppchen auf dem Laufenden bleiben? Dann schau hier vorbei. Wir informieren dich tagesaktuell.

Das ist der Audible Black Friday-Deal:

Audible-Abonnement sechs Monate zum halben Preis: 4,95 Euro statt 9,95 Euro pro Monat

jederzeit kündbar - auch innerhalb der ersten sechs Monate

Hörbücher offline hören - bequem von unterwegs

gigantische Vielfalt: mehr als 200.000 Titel und zahlreiche Original Podcasts

keine Werbung

nutze Audible auf allen Geräten - Smartphone, Tablet, Computer, Amazon Echo

Aktionszeitraum: nur noch bis 29. November 2021

Absoluter Hörgenuss: Das ist Audible

In Audible bekommst du alles, was deine Ohren begehren: Erstklassige Hörbücher der besten Geschichten und Romane, die es gibt. Ob Bestseller, brandaktuelle Neuerscheinungen oder echte Buch-Klassiker, die als Hörbuch vertont sind. Auch Podcasts kannst du in großer Zahl genießen. Auf Audible findest du weltweit insgesamt über 500.000 Hörbücher, davon sind 65.000 in deutscher Sprache erhältlich.

Diese Hörbuch-Kategorien erwarten dich in Audible:

Thriller

Fantasy

Science Fiction

Krimis

Belletristik

Historische Romane

Klassiker

Humor und Satire

Wirtschaft und Karriere

Politik und Sozialwissenschaften

Gesundheit und Wellness

Darüber hinaus bietet dir Audible auch eine große Bandbreite an englischsprachigen Hörbüchern, sowie Hörbücher speziell für Kinder und Jugendliche. Eine Hilfe bei der Auswahl deines nächsten Lieblings-Hörbuchs oder Podcasts sind die Audible-Charts, die dir die Top-100 der aktuell besten Hörbücher auflisten. Ob es auch in diesem Jahr wieder fette Rabatte zum Black Friday auf Amazon Music Unlimited geben wird? In unserem Artikel verraten wir dir mehr.

Audible 30 Tage kostenlos testen: So geht's

Wer in die große Hörbuch-Vielfalt von Audible reinschnuppern möchte, der kann dies ganz problemlos und unverbindlich über den 30-tägigen Probezeitraum tun. Hierfür benötigst du ein Amazon-Konto - du meldest dich also entweder mit deinen Login-Daten an, oder registrierst dich als Neukund*in. Nach Ablauf der 30 Tage kostet dich das Audible-Abo 9,95 Euro, wenn du das nicht möchtest, musst du einfach nur rechtzeitig kündigen. Die Kündigung erfolgt problemlos über dein Audible-Kundenkonto unter dem Punkt "Abo kündigen".

Audible: Diese Konditionen erwarten dich

Für die monatlichen 9,95 Euro (regulär) bekommst du bei Audible eine ganze Menge: Du kannst aus 200.000 Titel und unzähligen Audible Original Podcasts wählen. Außerdem kannst du diese bequem herunterladen und dann ganz einfach offline hören - das spart dir Datenvolumen und du kannst selbst in den abgelegensten Gegenden die Audible-Geschichten genießen. Zudem bist du nicht darauf festgelegt, auf welchem Gerät du Audible verwendest: egal ob auf Smartphone, Tablet, Computer oder Amazon Echo. Eines wirst du aber nicht hören: Werbung.

Deine Vorteile bei Audible auf einem Blick:

Hörbücher auf Audible: Das sind unsere Empfehlungen

Audible bietet grandiose Hörbücher und Podcasts en masse - wir haben für dich einige interessante Titel rausgesucht, vielleicht ist ja dein neues Lieblingshörspiel oder -hörbuch darunter. Empfehlung: Mit welchen Tipps und Tricks du beim diesjährigen Black Friday richtig Geld sparen kannst, erklären wir dir in unserem Artikel.

1. Bestseller: Sebastian Fitzek und "Playlist"

Im neuesten Roman von Deutschlands erfolgreichstem Thriller-Autor Sebastian Fitzek geht es erneut um die Physiotherapeutin Alina Gregoriev und den Ermittler Alexander Zorbach, die im Fall einer verschwundenen 15-Jährigen ermitteln. Hierbei rückt vor allem ein Musikdienst im Internet in den Fokus, über den das Mädchen immer ihre Lieblingssongs gehört hat. Doch seit ihrem Verschwinden verändert sich plötzlich die Playlist - ein Zeichen des Mädchens auf ihren Aufenthaltsort?

2. Bestseller: Ken Folletts neuer Roman "Never - Die letzte Entscheidung" zum Hören

Ken Follett hat mit seiner Historien-Reihe "Die Säulen der Erde" einen Weltbestseller gelandet. Seine ersten Erfolge feierte er bereits in den 1970-er Jahren mit Spionage-Thrillern, darunter auch den Weltkriegs-Roman "Die Nadel" aus dem Jahr 1978. Mit "Never - Die letzte Entscheidung" kehrt der Brite zu diesem Genre zurück: Der actiongeladener Roman führt tief in die Verstrickungen der globalisierten Welt und stellt die Frage "Was wäre, wenn...". Die Hörbuch-Fassung liest Schauspielerin Tessa Mittelstaedt (unter anderem bekannt aus dem Kölner "Tatort").

3. Bestseller: "Rehragout-Rendezvous" - der elfte Fall für Franz Eberhofer

Die Eberhofer-Reihe von Rita Falk ist nicht totzukriegen. In "Rehragout-Rendevouz" ermittelt Dorfpolizist Franz Eberhofer bereit zum elften Mal in den Niederkaltenkirchen - diesmal geht es um einen verschwundenen Dorfbewohner. Wie so oft in Rita Falks Heimatkrimis bekommt die Geschichte ihren Reiz aber weniger durch den Kriminalfall, sondern durch die Nebenschauplätze. Denn der "Eberhofer Franz" muss sich auch mit seiner Oma, die sich nicht mehr um den Haushalt kümmert, auseinandersetzen - und seiner Freundin Susi, die stellvertretende Bürgermeisterin werden möchte. Das Hörbuch liest "Bully"-Star Christian Tramitz ("Der Schuh des Manitu").

4. Audible Originals: Anja Rützel und "Schnauze - der Hundepodcast"

Auf den Hund gekommen ist dieser Podcast: Die Journalistin und Autorin Anja Rützel beschäftigt sich in diesem Podcast damit, wie unterschiedlich die Mensch-Hund-Beziehung von Herrchen bzw. Frauchen und Tier ausgelebt wird - im Kern steht dennoch immer die Liebe zueinander. Hierbei werden einzelne Schicksale beleuchtet und erörtert, beispielsweise, wie sowohl Hundehalter*in, als auch Hund mit dem plötzlichen Verlust des Sehvermögens des Tieres zurechtkommen und was das aus der Beziehung macht. Oder auch, wie sich die Beziehung verändert, wenn der eigene Hund zum "Petfluencer" auf Instagram gemacht wird.

5. Audible Original: Thomas Kundt "Was sonst niemand sieht - Geschichten eines echten Tatortreinigers"

Thomas Kundt ist Tatortreiniger - und berichtet in diesem Audible Original-Podcast vom wahren Berufsalltag eines Tatortreinigers. Hierbei kreisen seine Erzählungen rund um Fragen, die sich viele Menschen schon einmal gestellt haben, zum Beispiel: Wie kann es sein, dass eine Person wochenlang tot in der Wohnung liegt und die Nachbarn bemerken nichts? Außerdem gibt er Antworten auf die Fragen, wie eine Leiche riecht, wie er einen Leichenfundort reinigt, welche seltsamen Dinge er manchmal an Tatorten findet und viele weitere.

Zudem gibt es weitere bekannte und aktuell top-empfehlenswerte Hörbücher, wie etwa Das Café am Rande der Welt* von John Strelecky, Die Känguru-Chroniken* von Mark-Uwe Kling sowie das hörenswerte Werk Die Methode Merkel* von Dirk Kurbjuweit.

Fazit: Für wen lohnt sich Audible?

Ein Audible-Abo lohnt sich für alle, die gerne eine gute Geschichte auf den Ohren haben - egal, ob Wissens-Podcast, ein spannender Thriller zum Abschalten, eine romantische Komödie zum Träumen oder ein historischer Roman.

Wer Interesse an einem Audible-Abo hat, kann über den kostenlosen Probe-Zeitraum reinschnuppern oder sich gleich den Black Friday-Deal sichern: Damit bekommst du sechs Monate Audible zum halben Preis, zahlst also lediglich 4,95 Euro statt der regulären 9,95 Euro pro Monat. Reinhören lohnt sich!

