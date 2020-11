Apple Watch 5 zum Tiefpreis bei Amazon: Top-Smartwatch im Black-Friday-Deal

Die wichtigsten Funktionen der Smartwatch von Apple haben wir im folgenden für Sie zusammengefasst:

GPS + Cellular (Unterstützte Anbieter: O2, Telekom und Vodafone)

Verarbeitung: Wasserdicht

Touchscreen

Schwimmfestes Design

EKG App

Elektrische und optische Herzsensoren

Integrierter Kompass

Höhenmeter-Angabe

Notruf SOS

Internationale Notrufe

Kontrolle der eigenen Fitness und Gesundheit

Das Armband der Apple Watch Series 5 ist zudem austauschbar. Beim Kauf eines Apple Watch Series 5 Cellular-Gerätes* erhalten sie bei Amazon ein kostenloses Armband für die Apple Watch gratis. Bei Amazon stehen ihnen hierbei diverse Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch eine Funktion von Apples Smartwatch-Bestseller möchten wir besonders hinweisen: Die Apple Watch Series 5* eignet sich hervorragend zur Kontrolle des eigenen Fitness- und Gesundheitszustandes.

Mit ihr kann man den Puls messen, die Schritte zählen und aufzeichnen und die aktuellen Höhenmeter bestimmen. Außerdem bietet dieses Allroundtalent die Aufzeichnung der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern mittels eines Elektrokardiografen (EKG) an.

Kompakte Apple Watch zum Top-Preis

Die Apple Watch Series 5* hat zudem ein hervorragendes Testergebnis bei testberichte.de. Mit der Gesamtnote "sehr gut" bei insgesamt 24 durchgeführten Tests bleiben keine Zweifel offen. Beachtliche 4,9 Sterne bei über 1700 Kundenmeinungen bestätigen zudem die vollste Zufriedenheit der Benutzer. Mit der Apple Watch Series 5 bringt der Konzern aus Cupertino zum ersten Mal eine Variante seiner Uhr auf den Markt, die alle wesentlichen Funktionen für einen niedrigeren Preis bietet.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.