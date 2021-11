Apple Schnäppchen 2021: Auch dieses Jahr stehen wieder der Black Friday 2021 und der Cyber Monday vor der Tür und lockt mit super krassen Angeboten - vor allem in Sachen Technik. Auch beim Kauf von Apple-Produkten kann man jedes Jahr ordentlich Geld sparen. Dieses Jahr wird es unter anderem bei Amazon sicher wieder das ein oder andere Schnäppchen vom Technik-Giganten geben. Wusstest du, dass Apple den ersten Black Friday in Deutschland veranstaltet hat? Das war im Jahr 2006. Danach sprangen andere Online-Händler auf das Erfolgsmodell auf.

Apple im Black Friday: Das sind die besten Angebote der Händler

Bei Händlern wie Amazon, Media Markt oder Saturn findest du jetzt zum Black Friday echte Apple-Schnäppchen. Wir stellen dir die tollen Apple-Produkte vor und verraten dir, wie du sie jetzt zu einem echten Hammer-Preis bekommst.

Apple bei Media Markt: AirPods als Mega-Schnäppchen

Apple AirPods Pro als Hammer-Schnäppchen

Die Apple AirPods Pro* gibt es jetzt bei Media Markt zum Schnäppchen-Preis von 221,99 Euro - somit sparst du ganze 57 Euro im Vergleich zum Normalpreis der Earbuds. Die AirPods verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung für einen noch besseren Sound und weniger Störgeräusche aus deiner Umgebung, wenn du unterwegs bist. Sie verbinden sich zudem ganz automatisch und unkompliziert mit deinem iPhone oder deiner Apple Watch. Die Silikon-Tips passen sich deinem Ohr an - für eine individuelle, perfekte Passform und mehr Komfort.

Apple Watch Nike Series 6 im Black Friday-Angebot

Auch die Apple Watch Nike Series 6* gibt es gerade als Black Friday-Schnäppchen bei Amazon. Die Smart Watch ist sowohl in silber, als auch in schwarz erhältlich und ist der perfekte Begleiter für dein Leben: Sie misst sämtliche Vital-Werte deines Körpers und hilft dir so bei deiner Fitness und der Förderung deiner Gesundheit. Im Media Markt-Angebot ist die Apple Watch Nike Series 6 zum Mega-Preis von 369 Euro erhältlich - somit sparst du 19 Prozent.

Apple im Angebot bei Saturn

Spare satte Rabatet auf das Apple iPad Pro 12.9

Das Apple iPad Pro 12.9* gibt es jetzt ganz exklusiv im Black Friday bei Saturn für 999 Euro. Das im stylishen Space Grey und in einem schlichten Design gehaltene Tablet protzt mit einer Speicherkapazität von 128 GB. Der verbaute Prozessor sorgt für einen reibungslosen Ablauf, die Frontkamera kommt mit 7 MP daher. Mit diesem Tablet bist du bestens ausgerüstet, egal ob für den Job, die Uni oder die Schule.

Starke Rabatte auf Apple-Produkte bei Amazon

Apple Watch Series 6 zum Schnäppchen-Preis

Wer schon von der Apple Watch Series 6* geträumt hat, sollte sich dieses krasse Schnäppchen ansehen: Beim Amazon Black Friday gibt es jetzt ganz exklusiv noch einmal 15 Prozent Rabatt auf die stylishe Smart Watch. Und die kann so einiges: Neben dem korrekten Messen des Sauerstoffgehaltes in deinem Blut und weiterer Vitalwerte, kannst du mit der Apple Watch Series 6 auch bequem und einfach Anrufe tätigen und Textnachrichten verschicken. Mehr dazu, weshalb die Apple Watch Series 6 die beste Smartwatch ist, erfährst du in unserem Artikel.

Apple Magic Keyboard stark reduziert

Auch auf das Magic Keyboard von Apple* sparst du im Black Friday bei Amazon noch einmal starke 20 Prozent. Mit der Tastatur wird dir das Tippen am PC besonders vereinfacht. Das Magic Keyboard ist kabellos, einfach aufladbar und es koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Es kann zudem mit einem iPad, einem iPhone oder mit einem iPod Touch verwendet werden.

Black Friday 2021 bei Apple: 26. November - save the date

Der Black Friday findet in diesem Jahr am Freitag, 26. November 2021, statt. Voraussichtlich wird es schon ab Montag, 22. November, täglich Angebote bei Amazon geben. Wir halten dich auf dem Laufenden und zeigen dir hier alle Apple-Schnäppchen, die es 2021 rund um den Black Friday geben wird.

Was jetzt schon klar ist: Apple hat den Preis seiner beliebten AirPods jetzt schon deutlich gesenkt - und zwar von 179 Euro auf 129 Euro. Schafft man es da noch einen ordentlichen Black Friday oder Cyber Monday Rabatt abzugreifen, kann man ein echtes Hammer-Schnäppchen machen. Du willst mehr zum Black Friday erfahren? Hier findest du alles, was du zum Schnäppchen-Tag wissen musst.

Im vergangenen Jahr endete diese "Black Friday-Woche" mit dem Cyber Monday, der in diesem Jahr auf 29. November fallen würde. Behalte die Angebote auf jeden Fall im Blick: Amazon startet oft schon Tage vorher mit ersten Super-Deals - oft auch mit Apple-Produkten.

Apple: Frühe Black Friday 2021 Angebote sichern

Der Online-Gigant Amazon hat schon jetzt mit seinen "Frühen Black Friday Angeboten" gestartet. Vielleicht is auch das ein oder andere Apple-Schnäppchen ist mit von der Partie.