Der Black-Friday-Schnäppchen-Wahnsinn ist bei Amazon in vollem Gange, die Menge der Angebote ist völlig unüberschaubar. Deshalb sichten wir für dich täglich Hunderte Seiten voller Schnäppchen bei Amazon und trennen die Spreu vom Weizen. Wir sagen dir, welche Tagesangebote sich wirklich lohnen und weisen dich auf besonders empfehlenswerte Blitzangebote hin.

Während der Black-Friday-Woche schleudert Amazon von 6 Uhr morgens bis 19.45 Uhr abends Schnäppchen im 5-Minuten-Takt unters Volk. Während die Tagesangebote den ganzen Tag über, oft sogar mehrere Tage lang verfügbar sind, sind die Blitzangebote mitunter stark begrenzt: Nach einer zuvor festgelegten Zeitspanne ist das Angebot vorüber - wenn der Vorrat überhaupt so lange reicht. Prime-Mitglieder haben zudem traditionell 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote. Wer sichergehen will, dass er sein Wunschprodukt auch bekommt, sollte ein kostenloses Probe-Abo für Amazon Prime* abschließen - und es nach der Black-Friday-Woche einfach wieder kündigen. Der Schnäppchen-Trubel endet am Cyber Monday (29.11.2021).

Update 24.11.2021, 14.07 Uhr: Alhambra - Spiel des Jahres - Blitzangebot

Es ist ein spannendes Spiel: Bei Alhambra wird geplant, gekauft und gebaut. Als Baumeister muss man in dem Spiel des Jahres 2003* all sein Können aufbringen, um am Ende den schönsten Palast zu errichten. Das strategische Gesellschaftsspiel ist inspiriert von dem maurischen Königspalast, der zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert im spanischen Granada erbaut wurde. Alhambra bedeutet so viel wie "Die Rote". Im gleichnamigen Spiel sollen die Mitspieler nun ihren ganz eigenen Palast zusammenstellen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, da man genügen Bautrupps braucht und natürlich auch ausreichend Spielgeld in der passenden Währung.

Update 24.11.2021, 13.45 Uhr: Whisky bis zu 41 Prozent günstiger

Whisky-Liebhaber aufgepasst: Seit Mittwoch, 24.11.2021, sind bei Amazon die Whisky-Angebote der Black-Friday-Woche* online. Und die haben es in sich: Hier findest du jede Menge hochklassiger Single-Malt-Whiskys um bis zu 41 Prozent reduziert! Darunter befinden sich Köstlichkeiten wie Oban Litle Bay, The Ardmore, Talisker, Caol Ila, Laphroaig, Knockando und viele mehr - insgesamt sind derzeit 79 Whiskys im Angebot! Hier geht es direkt zur Übersichtsseite*. Tipp: So einen Whisky muss man nicht zwingend selber trinken, er ist auch ein erstklassiges Weihnachtsgeschenk!

Update 23.11.2021, 16 Uhr: PlayStation Plus 12 Monate für nur 39,99

Zum Black Friday wird die Playstation-Plus-Mitgliedschaft wieder deutlich reduziert angeboten: Bei Amazon erhältst du 12 Monate PS Plus jetzt für nur 39,99 Euro - du sparst satte 33 Prozent! Hier geht's direkt zum Angebot*.

Update 23.11.2021, 15.05 Uhr: SodaStream Easy 50 Prozent günstiger

Schluss mit langweiligem Leitungswasser, und ASchluss mit Getränkekisten-Schleppen: Mit dem SodaStream Easy Wassersprudler im praktischen Set verwandelst du Leitungswasser ruck-zuck in prickelndes Sprudelwasser. Top-Angebote zum Black Friday 2021 bei Amazon: Du sparst satte 50 Prozent! Somit kostet der SodaStream Easy derzeit nur 49,99 Euro statt regulär 99 Euro.

Update 23.11.2021, 13.40 Uhr: Apple AirPods Pro 20 Prozent günstiger

Sie sind die Premium-Klasse der derzeit erhältlichen drahtlosen Ohrhörer aus dem Haus Apple: Die AirPods Pro mit 3D Audio, aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und adaptivem Equalizer. Die AirPods kommen mit kabellosem MagSafe-Ladecase und kosten bei Amazon derzeit 222 statt 279 Euro.