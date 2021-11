Der Black-Friday-Schnäppchen-Wahnsinn ist bei Amazon in vollem Gange, heute ist Black Friday - der Höhepunkt der Schnäppchen-Schlacht. Die Menge an Angeboten ist völlig unüberschaubar. Deshalb sichten wir für dich täglich Hunderte Seiten voller Schnäppchen bei Amazon und trennen die Spreu vom Weizen. Wir sagen dir, welche Tagesangebote sich wirklich lohnen und weisen dich auf besonders empfehlenswerte Blitzangebote hin.

Während der Black-Friday-Woche schleudert Amazon von 6 Uhr morgens bis 19.45 Uhr abends Schnäppchen im 5-Minuten-Takt unters Volk. Während die Tagesangebote den ganzen Tag über, oft sogar mehrere Tage lang verfügbar sind, sind die Blitzangebote mitunter stark begrenzt: Nach einer zuvor festgelegten Zeitspanne (maximal 6 Stunden) ist das Angebot vorüber - wenn der Vorrat überhaupt so lange reicht. Prime-Mitglieder haben zudem traditionell 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote. Wer sichergehen will, dass er sein Wunschprodukt auch bekommt, sollte ein kostenloses Probe-Abo für Amazon Prime* abschließen - und es nach der Black-Friday-Woche einfach wieder kündigen. Der Schnäppchen-Trubel endet am Cyber Monday (29.11.2021).

Update 26.11.2021, 13.17 Uhr: LED Lichterkette außen und innen mit Stecker, warmweiß oder bunt - fast 30 % reduziert

Weihnachten steht vor der Tür und vor allem der erste Advent ist nicht mehr weit. Das heißt: Allerhöchste Zeit für die Weihnachtsbeleuchtung zu sorgen - und die muss nicht teuer sein. Am Black Friday kannst du bei Amazon echte Schnäppchen in Sachen Beleuchtung ergattern. Wirf zum Beispiel einen Blick auf diese schöne LED Lichterkette für außen oder innen in warmweiß oder festlich bunt. Die Lichterkette ist heute fast 30 % reduziert. Du bekommst sie für günstige 22,99 Euro - Timer und verschiedene Modi inklusive.

Update 26.11.2021, 10.37 Uhr: Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer mit Noise-Cancelling

Perfekter Sound gefällig? Egal, ob beim Sport oder einfach nur im Alltag zum Musikhören: Die Kopfhörer von Beats sind qualitativ unschlagbar. Bei Amazon gibt es am Black Friday jetzt die Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer mit Noise-Cancelling um satte 54 Prozent reduziert. 159,99 Euro statt regulär 349,95 Euro kosten die Kopfhörer. Ein echtes Weihnachts-Schnäppchen. Da hört sich "Last Christmas" doch gleich viel besser an.

Update 26.11.2021, 08.04 Uhr: PlayStation-5-Schnäppchen bei Amazon

Amazon haut am Black Friday jede Menge PlayStation-5-Angebote* raus, die sich wirklich sehen lassen können. Ob Hardware oder Spiele, hier kannst du aktuell bis zu 50 Prozent sparen! Ein paar Angebote, die sich lohnen: Ghost of Tsushima Director's Cut* für 49,99 Euro statt 79,99 Euro, Marvel's Guardians of the Galaxy* für 32,99 Euro statt 69,99 Euro, Assassin's Creed Valhalla* für 24,99 Euro statt 69,99 Euro, PS5-Controller- Ladestation* für 10,53 Euro statt 12,38 Euro. Einzig die Konsole selbst ist natürlich weit uns breit nicht in Sicht, auch wenn Amazon zum Black Friday gerüchteweise ein Kontingent von 20.000 PS5 unters Volk bringen will. Da kann man nur abwarten und die Augen offen halten.

Update 26.11.2021, 06.30 Uhr: Lego bis zu 40 Prozent reduziert

Im Moment sind diverse Lego Spielzeug-Sets bei Amazon drastisch reduziert. Du kannst bis zu 40 Prozent sparen. Wenn das nicht der Moment ist, um zuzuschlagen, wann dann? Aufgepasst, Harry-Potter-Fans: "Der Fahrende Ritter Bus" zum Nachbauen - ein echtes Sammlerset mit Minifiguren gibt es jetzt für nur 29,49 Euro statt 39,99 Euro.

Update 25.11.2021, 20.17 Uhr: Samsung Galaxy Buds Live, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling

Das ist ein krasses Schnäppchen: Die hochwertigen Samsung Galaxy Buds Live, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling gibt es derzeit beim Amazon-Black Friday zum Hammer-Preis. Die Kopfhörer wurden vom Online-Giganten um satte 66 % reduziert! Du bezahlst noch 62,99 Euro statt 185 Euro. Schlag jetzt zu - für dich selbst oder als absolut grandioses Weihnachtsgeschenk.

Update 25.11.2021, 17.50 Uhr: LOL, Rainbow High und Baby Born Puppen plus Zubehör - bis zu 50 Prozent reduziert

In Sachen Spielzeug gibt es bei Amazon zum Black Friday 2021 ordentlich Rabatte zu holen. Ein besonders tolles Angebot sind bis zu 50 % auf Puppen und Zubehör von LOL, Rainbow High, Baby Born und mehr. Entdecke die tollen Angebote. Beispielsweise eine Baby Born Soft Touch Puppe mit viel Zubehör für 32,99 Euro statt 59,99 Euro.

Update 25.11.2021, 16.03 Uhr: Baby Yoda, Monopoly, Doktor Bibber, Risiko: Hasbro-Spiele bis zu 50 Prozent günstiger

Spiele-Fans aufgepasst: Aktuell gibt es Spiele und Spielzeig von Hasbro um bis zu 50 Prozent reduziert! Darunter finden sich Klassiker wie Risiko, Monopoly oder Doktor Bibber, aber auch Nerf-Guns und Baby Yoda. Hier geht's direkt zu den Angboten bei Amazon:

Update 25.11.2021, 09.53 Uhr: Echo Show 5 (2. Generation) - fast um die Hälfte günstiger

Die Smart-Home-Geräte von Amazon sind beliebt. Natürlich lässt es sich der Online-Riese nicht nehmen, am Black Friday 2021 auch die eigenen Produkte attraktiv zu reduzieren. Gerade gibt es den Amazon Echo Show 5 in der 2. Generation um 47 % reduziert. Das Gerät verfügt über einen smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera. Der Echo Show 5 kostet nur noch 44,99 Euro statt 84,99 Euro.

Update 25.11.2021, 08.55 Uhr: Windspiel Premium Dry Gin - 33 Prozent sparen

Gin-Liebhaber aufgepasst: Der Windspiel Premium Dry Gin direkt auf der deutschen Vulkaneifel ist bei Amazon in den Blitzangeboten am Black Friday gelandet. Ganze 33 % kannst du auf das alkoholische Getränk sparen. Ein Tipp für die Weihnachtszeit: Schon mal leckeren Glüh-Gin probiert? Nein? Na dann schlag zu beim Angebot und freu dich auf leckeren Genuss. Nur noch 29,59 Euro statt 44,90 Euro.

Update 25.11.2021, 07.50 Uhr: Staubsauger Roboter von Tesvor mit WLAN - 44 Prozent günstiger

Keine Lust mehr auf Kabel, Beutel oder überhaupt aufs Staubsaugen? Dann ist ein Staubsauger Roboter genau das richtige für dich. Beim Amazon Black Friday 2021 gibt es gerade das Hammer-Blitzangebot eines Tesvor Saugroboters - 44 % reduziert. Das Gerät kostet dich 122,34 Euro statt 219,99 Euro - aber du musst schnell sein. Erfahrungsgemäß gelten die Blitzangebote bei Amazon nur wenige Stunden. Also schlag zu und entdecke auch alle anderen Black Friday-Deals.

Update 25.11.2021, 07.10 Uhr: Lego Spielzeug-Sets bis zu 40 Prozent reduziert

Weihnachten rückt immer näher, da kommt der Black Friday 2021 gerade recht. Bei Amazon gibt es die nächsten zwei Tage Super-Schnäppchen - auch auf Spielwaren. Beispielsweise sind im Moment diverse Lego Spielzeug-Sets drastisch reduziert. Du kannst bis zu 40 Prozent sparen. Wenn das nicht der Moment ist, um zuzuschlagen, wann dann? Leuchtende Kinderaugen sind auf jeden Fall garantiert. Aufgepasst Disney Frozen-Fans: Das Eiskönigin 2 Schmuckkästchen zum selbst bauen von Lego ist gerade 40 Prozent günstiger und kostet nur noch 23,99 Euro statt 49,99 Euro. Entdecke alle Lego-Angebote bei Amazon.

Update 25.11.2021, 05.55 Uhr: Philips Sonicare EasyClean Elektro-Zahnbürste

Seit Mitternacht läuft bei Amazon nun schon der Black Friday 2021. Der Online-Händler startet in zwei volle Schnäppchen-Tage. Weiterhin gibt es Angebote im Minutentakt. Gerade ist die Philips Sonicare EasyClean Elektro-Zahnbürste ein besonders heißes Schnäppchen. Die Bürste ist um satte 49 % reduziert. Gerade einmal 35,99 Euro statt 69,99 Euro kostet die elektrische Zahnbürste. Sei schnell und schlag zu: Sichere dir dein Black Friday-Schnäppchen.

Update 24.11.2021, 20.02 Uhr: Huawai FreeBuds 4i - In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer 51 Prozent reduziert

Ein echtes Huawai-Hammerschnäppchen gibt es jetzt gerade bei Amazon: Die FreeBuds 4i In-Ear-Kopfhörer sind satte 51 Prozent reduziert. Die hochwertigen Wireless Buds kosten nur noch 49 Euro statt 99 Euro. Wenn du zuschlagen willst, dann solltest du schnell sein. Die Blitzangebote bei Amazon halten erfahrungsgemäß nicht lange.

Update 24.11.2021, 18.55 Uhr: Munddusche kabellos für Zahnreinigung - mit 4 Ersatzdüsen bis zu 30 Prozent günstiger

Ein besonders attraktives Blitzangebot bei Amazon ist die kabellose Munddusche von Phylian für unschlagbare Zahnhygiene. Aber du musst schnell sein: Das Produkt gibt es nur für wenige Stunden 30 Prozent reduziert. Gerade einmal 26,39 Euro kostet das Zahnreinigungsgerät noch.

Update 24.11.2021, 17.03 Uhr: Fire-TV-Geräte bis zu 50 Prozent günstiger

Zur Black Friday-Woche hat Amazon erwartungsgemäß alle seine Fire TV Streaming-Geräte massiv im Preis reduziert* - fast jedes davon gibt es zum halben Preis. Die Ausnahme ist der neue Stick Fire TV 4K Max, der aber auch zum Tiefpreis von 36,99 Euro (43 Prozent günstiger) zu haben ist. Wir empfehlen den Fire TV Cube, den leistungsstärkste Fire TV-Streaming-Mediaplayer von Amazon mit 4K-Ultra-Auflösung, Dolby Vision und Alexa-Hands-free.

Update 24.11.2021, 16.39 Uhr: 2TByte-SSD-Festplatte für unter 150 Euro

Die externe SSD X6 von Crucial, einem der bekanntesten SSD-Hersteller, kostet in der 2-Terabyte-Variante eigentlich 236,63 Euro - zum Black Friday ist sie für 146,99 Euro zu haben (Ersparnis: 38 Prozent). Was uns an der portablen Speicher mit USB 3.2-Anbindung außerdem gefällt, sind die geringe Größe (6.9 x 1.1 x 6.4 cm) und das Mini-Gewicht (knapp 42 Gramm) - damit gibt es 2T, die locker in die Hemdtasche passen.

Update 24.11.2021, 16.17 Uhr: Smartphone-Schnäppchen: Samsung Galaxy S21+ 5G, OnePlus 8T, Poco X3 Pro

Zur Black-Friday-Woche lässt Amazon die Smartphone-Preise purzeln. Hier sind unsere Spartipps für Handys und Zubehör bekannter Marken auf einen Blick:

Update 24.11.2021, 15.49 Uhr: Philips Hue im Angebot - 2 LEDs mit Smart Button

Fast 50 Euro billiger fällt der Einstieg in die Welt der smarten Lampen, wenn man sich das aktuelle Angebot der beliebten Philips Hue-Reihe bei Amazon holt. Das Starter-Set kommt mit zwei LED-Lampen (White & Color) für E27-Fassungen und einem Smart Button, der als Lichtschalte, für stufenloses Dimmen und sogar als Fernbedienung genutzt werden kann. Der Clou bei der Hue-Smart-Home-Beleuchtung: Per App (oder Amazon Alexa) kann das Licht komfortabel gesteuert werden. Zudem können in der App rund 16 Millionen Farben und verschiedenste Weißtöne gewählt werden, um die Beleuchtung auf Musik, Games und Filme abzustimmen. Das Set kostet 99,99 Euro statt 149,95 Euro (Ersparnis: 33 Prozent).

Update 24.11.2021, 15.30 Uhr: Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer 54 Prozent günstiger

In-Ear-Kopfhörer sind nichts für dich, denn du willst den vollen Sound auf deinen Ohren? Dann ist die Marke Beats mit ihrer riesigen Auswahl an Over-Ear Bluetooth-Kopfhörern genau das richtige für dich. Die Beats Studio 3 Kopfhörer inklusive Noise-Cancelling gibt es in der Black Friday Woche bei Amazon gerade zum Hammer-Preis: 160 Euro statt ursprünglich 350 Euro kosten die Kopfhörer und sind damit ganze 54 Prozent reduziert.

Update 24.11.2021, 14.50 Uhr: FFP2-Masken 25 Prozent reduziert

Die Corona-Krise ist längst nicht vorbei und FFP2-Masken werden uns wohl noch lange begleiten - deshalb ist es ideal, dass es FFP2-Masken aktuell beim Black Friday von Amazon zu echten Schnäppchen-Preisen zu kaufen gibt. Teilweise kannst du bis zu 25 Prozent sparen! Hier geht es direkt zur Übersichtsseite mit den FFP2-Masken im Angebot.

Update 24.11.2021, 14.25 Uhr: Kurkuma-Kapseln, hochdosiert, 1000 mg mit Vitamin D3 + Ingwer - Blitzangebot

Das "Wundermittel" Kurkuma im Blitzangebot: Kurkuma soll die Gesundheit fördern und das Immunsystem stärken. Im Amazon-Angebot erhältst du die Kurkuma-Kapseln von sensilab* für nur 11,90 Euro statt 24,90 Euro - ein starker Deal! Vitamin D3 und Ingwer sind auch gleich in den Kapseln enthalten. So kann der Winter kommen.

Update 24.11.2021, 14.25 Uhr: Mountain Grillers Burgerpresse - Blitzangebot

Der Patty-Maker für alle Burger-Fans zum unwiderstehlichen Preis: Die Mountain Grillers Burgerpresse für perfekte Burger, Patties oder Frikadellen gibt es jetzt im Blitzangebote für nur 9,56 Euro anstatt der unverbindlichen Preisempfehlung von 17,95 Euro. Nicht lang fackeln!

Update 24.11.2021, 14.07 Uhr: Alhambra - Spiel des Jahres - Blitzangebot

Es ist ein spannendes Spiel: Bei Alhambra wird geplant, gekauft und gebaut. Als Baumeister muss man in dem Spiel des Jahres 2003* all sein Können aufbringen, um am Ende den schönsten Palast zu errichten. Das strategische Gesellschaftsspiel ist inspiriert von dem maurischen Königspalast, der zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert im spanischen Granada erbaut wurde. Alhambra bedeutet so viel wie "Die Rote". Im gleichnamigen Spiel sollen die Mitspieler nun ihren ganz eigenen Palast zusammenstellen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, da man genügen Bautrupps braucht und natürlich auch ausreichend Spielgeld in der passenden Währung.

Update 24.11.2021, 13.45 Uhr: Whisky bis zu 41 Prozent günstiger

Whisky-Liebhaber aufgepasst: Seit Mittwoch, 24.11.2021, sind bei Amazon die Whisky-Angebote der Black-Friday-Woche* online. Und die haben es in sich: Hier findest du jede Menge hochklassiger Single-Malt-Whiskys um bis zu 41 Prozent reduziert! Darunter befinden sich Köstlichkeiten wie Oban Litle Bay, The Ardmore, Talisker, Caol Ila, Laphroaig, Knockando und viele mehr - insgesamt sind derzeit 79 Whiskys im Angebot! Hier geht es direkt zur Übersichtsseite*. Tipp: So einen Whisky muss man nicht zwingend selber trinken, er ist auch ein erstklassiges Weihnachtsgeschenk!

Update 23.11.2021, 16 Uhr: PlayStation Plus 12 Monate für nur 39,99

Zum Black Friday wird die Playstation-Plus-Mitgliedschaft wieder deutlich reduziert angeboten: Bei Amazon erhältst du 12 Monate PS Plus jetzt für nur 39,99 Euro - du sparst satte 33 Prozent! Hier geht's direkt zum Angebot*.

Update 23.11.2021, 15.05 Uhr: SodaStream Easy 50 Prozent günstiger

Schluss mit langweiligem Leitungswasser, und ASchluss mit Getränkekisten-Schleppen: Mit dem SodaStream Easy Wassersprudler im praktischen Set verwandelst du Leitungswasser ruck-zuck in prickelndes Sprudelwasser. Top-Angebote zum Black Friday 2021 bei Amazon: Du sparst satte 50 Prozent! Somit kostet der SodaStream Easy derzeit nur 49,99 Euro statt regulär 99 Euro.

Update 23.11.2021, 13.40 Uhr: Apple AirPods Pro 20 Prozent günstiger

Sie sind die Premium-Klasse der derzeit erhältlichen drahtlosen Ohrhörer aus dem Haus Apple: Die AirPods Pro mit 3D Audio, aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und adaptivem Equalizer. Die AirPods kommen mit kabellosem MagSafe-Ladecase und kosten bei Amazon derzeit 222 statt 279 Euro.