Amazon Music Unlimited 3 Monate gratis hören: Top-Angebot zum Black Friday

Die Spotify-Alternative im unschlagbaren Angebot: Amazon Music Unlimited* ist auch in diesem Jahr ein echtes Black Friday-Schnäppchen. Mit der Streaming-Plattform hörst du mehr als 75 Millionen Songs via Amazon auf nahezu jedem Endgerät, ganz ohne Werbung. Zudem kannst du Musik auch herunterladen und offline hören - so hast du deine Lieblingsalben und -künstler künftig immer dabei. Wir stellen dir Amazon Music Unlimited vor und verraten dir, ob auch weitere Anbieter von Musik-Streaming saftige Black Friday-Rabatte planen.

Black Friday bei Amazon: Von voraussichtlich 22. bis 29. November 2021 feiert Amazon mit der Cyber Week und dem Cyber Monday erneut das große Black Friday-Schnäppchen-Event. Hierbei sind zahlreiche Produkte beim Onlinehändler zu stark reduzierten Preisen erhältlich - unter anderem Produkte aus den Bereichen Elektronik, Haushalt, Spielwaren - und auch die Amazon-eigenen Produkte, wie etwa die Fire TV Sticks*. Welche Produkte im Detail zu Schnäppchen-Preisen zu haben sind, steht noch nicht fest - wir halten dich aber auf dem Laufenden.

Amazon Music Unlimited: Die Vorteile im Überblick

Mehr als 75 Millionen Songs inklusive Neuerscheinungen

Spannende Hörspiele für Kinder und Erwachsene

Alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live

Werbefrei - Musik ohne Werbeunterbrechungen genießen

Intuitive Alexa-Sprachsteuerung in der Amazon Music App

Offline Modus - Musik herunterladen und Datenvolumen sparen

Verfügbar auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV

Das Angebot ist jederzeit kündbar

Black Friday-Deal: 3 Monate lang gratis hören

Das Angebot gilt von 19. Oktober 2021 bis 10. Januar 2022

Music Unlimited mit Amazon Alexa

Wer Amazon Music Unlimited* in Verbindung mit Alexa nutzt, hat zudem einige nützliche Befehle zur Hand, um die Erfahrung zu optimieren. Zum Beispiel:

Ära: "Alexa, spiel Musik aus den Neunzigern."

Eigene Playlist: "Alexa, füg den Song zu meiner Playlist hinzu."

Genre: "Alexa, spiel Kindermusik."

Interpret: "Alexa, spiel das neue Album von Mark Forster."

Song: "Alexa, spiel Perfect von Ed Sheeran."

Songtext: "Alexa, spiel das Lied mit dem Text Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist."

Stimmung: "Alexa, spiel Musik zum Entspannen."

Vorschläge: "Alexa, spiel ähnliche Musik wie Rea Garvey."

Wecker: "Alexa, weck mich morgen früh mit Musik von Mark Forster."

Black Friday-Angebote anderer Musik-Streaming-Anbieter

Es ist zu erwarten, dass sich auch weitere Anbieter von Musik-Streaming nicht lumpen lassen, am Black Friday das ein oder andere Angebot rauszuhauen. Wir haben für dich die derzeit besten Streaming-Anbieter rausgesucht und stellen dir vor, was sie können.

Spotify

Ob die derzeit wohl beliebteste Musik-Streaming-Plattform auch in diesem Jahr spezielle Angebote zum Black Friday bereithält, ist noch unklar. Generell gilt, dass bei Spotify relativ wenig Rabatte zu bekommen sind, ob der Black Friday also eine Ausnahme bilden wird? Wir halten dich in diesem Artikel auf jeden Fall auf dem Laufenden. Unser Tipp: Teste Spotify einen Monat lang gratis - danach kostet der Dienst regulär 9,99 Euro pro Monat. Du kannst allerdings jederzeit kündigen.

Das ist Spotify:

damit kannst du Musik, Podcasts und Videos streamen

auf verschiedenen Geräten verwendbar: Computer, Smartphone, Tablet, Lautsprecher, Auto, Fernseher

erhältlich in einer Premium und einer nicht-Premium-Variante (diese ist kostenlos, enthält allerdings Werbung)

Spotify Premium kann auch offline gehört werden

Premium-Varianten: Individual, Duo, Family, Student

Preis: 9,99 Euro (Individual), 12,99 Euro (Duo), 14,99 Euro (Family), 4,99 Euro (Student)

Deezer

Ebenfalls zu den größten Plattformen für Musik-Streaming zählt Deezer*. Hier findest du über 70 Millionen Songs und Podcasts - generell ist Deezer dem Streaming-Modell von Spotify sehr ähnlich. Das Besondere an Deezer ist allerdings, dass du hier Musik auch in einer Hifi-Variante hören kannst - also in einem glasklaren High Fidelity-Sound, für den du selbstverständlich entsprechende Lautsprecher benötigst. Unser Tipp: Deezer Premium kannst du die ersten drei Monate kostenlos nutzen* - danach kostet dich der Dienst regulär 9,99 Euro pro Monat.

Das ist Deezer:

Über 70 Millionen Lieder, Podcasts und Playlists

Sowohl Deezer Free, als auch Deezer Premium

High Fidelity Sound möglich

Preis: regulär 9,99 Euro oder 12,99 Euro (Family) oder 14,99 Euro in der Hifi-Variante

die ersten drei Monate Deezer Premium nutzt du gratis* - Abo ist jederzeit kündbar

Apple Music

Zu den ganz Großen gehört auch Apple Music. Ob die Streaming-Plattform mit speziellen Black Friday-Angeboten überraschen wird, bleibt abzuwarten. Wer sich jedoch bereits jetzt vier Monate lang ein Gratis-Abo bei Apple Music gönnen möchte, sollte bei Media Markt vorbeischauen: Dort kannst du Apple Music ganze vier Monate lang kostenlos nutzen* - das Angebot gilt nur für Neukunden von Apple Music.

Das ist Apple Music:

über 70 Millionen Songs

läuft auf allen Geräten und Apple-Geräten

entdecke die Songs aus deinem Freundeskreis

Musik herunterladen und offline hören

Preis: 4,99 Euro (Studierende), 9,99 Euro (Einzelperson), 14,99 Euro (Family)

Media Markt-Angebot: Apple Music vier Monate lang kostenlos nutzen* - nur für Neukunden

Tidal

Auch der Anbieter Tidal bietet eine große Bandbreite an Songs jeglicher Couleur und bietet noch dazu die Tidal X Events an: Live-Konzerte inklusive Vorverkauf und Ticket-Verlosungen. Zudem wirbt der Streaming-Anbieter mit verlustfreier Soundqualität und übertrumpft damit scheinbar die anderen Anbieter in puncto Klangqualität. Auch bei Tidal ist noch nicht klar, ob es Black Friday-Rabatte geben wird. Unser Tipp: Die ersten 30 Tage nutzt du Tidal kostenfrei - Abo jederzeit kündbar.

Das ist Tidal:

über 80 Millionen Songs

erhältlich in einer Hifi-Variante: tadelloser Sound

exklusive Livestreams, Events und Videos

die ersten 30 Tage hörst du kostenlos

Preis: 9,99 Euro (Premium), 19,99 (Hifi)

YouTube Music

Der Streaming-Dienst von Google, YouTube Music, ist in der Premium-Version ebenfalls im ersten Monat kostenfrei hörbar. Ob es Black-Friday-Angebote geben wird, ist noch unklar.

Das ist YouTube Music:

offizielle Alben, Singles und mehr

offline nutzbar

die ersten 30 Tage kostenlos testen

Preis: 9,99 Euro (Individual), 4,99 Euro (Studierende) oder 14,99 Euro (Family)

Qobuz

Ein wohl etwas unbekannterer Musik-Streaming-Anbieter ist Qobuz*. Die aus Frankreich stammende Plattform wirbt mit der exzellenten Klangqualität der über 70 Millionen Songs im Repertoire des Anbieters. Zudem gibt es von vielen Künstlern spezielle Video-Interviews und interaktive Artikel, die dir Werke und Künstler näher bringen. Wenn wir spezielle Black Friday-Deals für Qobuz entdecken, halten wir dich hier auf dem Laufenden.

Das ist Qobuz:

über 70 Millionen Songs

tausende handgefertigte Playlists

exzellente Klangqualität

kostenloser Testzeitraum

Preis: 14,99 im Monat oder Jahres-Abo zu 149,99 Euro (das sind 12,50 Euro pro Monat)

Fazit: Unsere Einschätzung zum Amazon Music Unlimited-Schnäppchen

Falls es auch 2021 wieder die fantastischen Black Friday-Schnäppchen des letzten Jahres geben sollte: Ein erstklassiges Angebot! Mehr als 75 Millionen Songs sind nur einen Mausklick beziehungsweise Fingerwisch entfernt. Wer sich pro Monat mehrere Alben kauft, sollte bei diesem Schnäppchen nicht lange zögern - Music Unlimited funktioniert einfach mit dem Amazon-Account. Wer nicht zufrieden ist, kann jederzeit kündigen, auch nach dem kostenfreien Probemonat. Auch die anderen Anbieter von Musik-Streaming werfen mit kostenlosen Probemonaten, bzw. im Fall von Apple sogar mit vier kostenlosen Probemonaten (im Media-Markt-Deal*), um sich, die ausgetestet werden sollten. Über alle weiteren Entwicklungen zu den Black-Friday-Angeboten halten wir dich auf dem Laufenden.

