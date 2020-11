Amazons Blitzangebote* sind berühmt-berüchtigt: Zum einen, weil sich in der unüberschaubaren Masse an oft unterwältigenden Schnäppchen einige echte Highlights verstecken, die man leicht übersehen kann. Zum anderen, weil viele Blitzangebote mit Amazon Prime früher verfügbar sind - und oft schon ausverkauft, wenn Nicht-Mitglieder zuschlagen dürfen. Sie sind kein Prime-Mitglied und wollen trotzdem von den Schnäppchen profitieren? Da gibt es einen Trick: Denn Sie können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen*. Dieses Probe-Abo ist völlig unverbindlich - Sie müssen nur daran denken, vor Ablauf der Frist wieder zu kündigen.

Um es klar zu sagen: Nicht jedes "Schnäppchen" hat den Namen auch verdient. Deshalb halten wir für Sie Ausschau nach den richtig guten Angeboten. Wir präsentieren Ihnen an dieser Stelle lohnende Blitzangebote im Schnäppchen-Ticker, die wir guten Gewissens empfehlen können.

Amazon Blitzangebote: Schnäppchen-Ticker vom 25.11.2020

Hier sind unsere aktuellen Empfehlungen: Sehr gut bewertete Produkte und/oder Blitzangebote mit hoher Ersparnis. Von Technik und Haushalt über Kleidung und Schmuck bis hin zu Lebensmitteln und Spielzeug, hier ist für jeden Geschmack das passende Schnäppchen dabei.

Desinfektionsmittelspender 23% reduziert

Der ideale Begleiter in Corona-Zeiten: Der automatische Desinfektionsmittelspender von unibelin. Völlig berührungsfrei. Für mehr Hygiene und ein sicheres Gefühl zuhause oder im Büro. Halten Sie einfach Ihre Hand unter den Sensor, um das Desinfektionsmittel automatisch darauf zu sprühen.

Maria de la Vara 2x Olivenöl Virgin Extra 30% reduziert

Rrste Güteklasse! 2x 0,5L natives Olivenöl "Extra Vergine", kaltgepresst, zum Braten und für köstliche Salate. Das exquisite Olivenöl aus Spanien besticht durch absolute Reinheit. Es stammt aus einer kleinen Ölmühle in Baena, die von traditionellen Olivenbauern beliefert wird.

Glockenspiel für Kinder 30% reduziert

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kinder: Ideal für die Ausbildung des Rhythmus-Sinns und die Förderung der Musikalität. Ein 8-Tasten-Xylophon mit tollem Klang, inklusive Holzschlegel. Zum Black Friday besonders günstig.

Smarter Tageslichtwecker stark reduziert

Dieser Lichtwecker ist inspiriert durch den natürlichen Sonnenaufgang. Er kann über WLAN und App angeschlossen werden, um Wecker und Weckzeiten sowie Radio- und Helligkeiten einzustellen. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

Walkie-Talkie-Set für Kinder 20% günstiger

Bleiben Sie immer mit den Kleinen in Verbindung: Dieses Funkgeräte-Set ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Ideal Outdoor Aktivitäten, wie zum Beispiel Camping, Schule, Reisen, Spielplatz, Supermarkt, Abenteuer, Wandern ... jetzt 20 Prozent günstiger als sonst.

Tipp: Bei Amazon gibt es nicht nur Blitzangebote, sondern auch Tagesangebote und Deals, die längerfristig online sind. Die besten Angebote haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengestellt.

Und: Black Friday ist nicht nur bei Amazon - etliche Händler in Deutschland sind mit tollen Aktionen und Angeboten dabei. Hier sind unsere Empfehlungen - von Media Markt und Saturn über Douglas, Flaconi und Pandora bis hin zu Nike und Adidas.

Amazon selbst schreibt zum Black Friday und den Angeboten auf seiner Webseite:

Was ist Black Friday?

Einer Erklärung zufolge beschreibt der Begriff den starken Reiseverkehr, der in den USA nach Thanksgiving (Erntedankfest) herrscht, wenn Amerikaner aus allen Teilen des Landes von diesem wichtigsten Familienfest nach Hause zurückkehren. Weil viele Amerikaner diesen Freitag als Brückentag nutzen und erste Weihnachtseinkäufe tätigen, werden in den Geschäften große Umsätze erzielt. Der Erklärung nach ist dies ein entscheidender Tag, an dem Unternehmen aus dem Minus herauskommen können und statt "roter Zahlen" jetzt "schwarze Zahlen" schreiben.

Wann ist Black Friday 2020?

Black Friday 2020 wird am 27. November gefeiert. Es ist als Tradition nordamerikanischer Herkunft entstanden, die kurz nach dem "Thanksgiving Day" (Erntedankfest) gefeiert wird.

Wie entstand Black Friday?

Der Ursprung dieses Tages, der im stationären Einzelhandel liegt, ist heute im Online-Handel (E-Commerce) sehr beliebt. Black Friday markiert den Beginn des Weihnachtseinkaufs. Da die Weihnachtsferien so nah sind, bietet der Black Friday außerdem die Möglichkeit, Geschenke (auch für sich selbst) zu niedrigen Preisen mit Angeboten und Rabatten zu kaufen, die einige Stunden oder bis zu mehreren Tagen dauern. Auf dieser Seite finden Sie am Tag der Veranstaltung Produkte aus allen unseren beliebten Kategorien wie Elektronik, Computer, Haushalt, Küche, Kleidung, Sport, Videospiele, Heimwerken, Baby, Spielzeug, Büro und Schreibwaren, Bücher, Musik. Essen, Beauty und vieles mehr.

Welche Angebote gibt es bei Amazon an Black Friday?

Wie jedes Jahr erwarten Sie an Black Friday zahlreiche spannende Angebote von Top-Marken. Welche Deals wir dieses Jahr für Sie bereithalten, erfahren Sie auf amazon.de/blackfriday. Sie wollen keinen Deal mehr verpassen? Dann holen Sie sich die Amazon Shopping-App und aktivieren Sie dort die Benachrichtungen für aktuelle Angebote! Übrigens: Wir senken die Preise nicht nur an Black Friday. Während der Black Friday Woche finden Sie jeden Tag neue Schnäppchen – vorbeischauen lohnt sich!

Wie kann ich an Black Friday sparen?

Günstige Preise finden Sie bei Amazon.de jeden Tag. Besonders tolle Angebote gibt es aber an Black Friday! Wie viel Sie bei Ihrem Einkauf sparen, erkennen Sie ganz einfach auf der Produktseite eines Artikels. Der Hinweis „Sie sparen: ...“ zeigt die Differenz zwischen dem aktuellen und dem alten Preis an. Ist der Preis im Black Friday Sale reduziert, so erkennen Sie das an dem Hinweis "Black Friday Angebot".

