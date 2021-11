Black Friday bei Amazon: Mit dem Prime-Trick sparst du doppelt

Der Black Friday ist in vollem Gange und damit auch die große Schnäppchen-Schlacht bei Amazon: Eine komplette Woche lang winken die besten Black Friday-Deals aus den Kategorien Elektronik, Haushalt und vielem mehr. Es ist davon auszugehen, dass einige Artikel wieder um bis zu 50 Prozent und mehr reduziert sein werden, darunter auch viele Produkte namhafter Hersteller - zuschnappen lohnt sich also. Ganz besonders profitieren diejenigen, die über eine Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügen: Jedes Prime-Mitglied hat ganze 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote am Cyber Monday (der 29. November) und während der Cyber Week. Der Cyber Monday ist sozusagen die Krönung des Black Friday-Schnäppchen-Events und verspricht eine Vielzahl an großartigen Angeboten. Die Woche des Amazon Black Fridays geht noch bis 29. November.

Prime-Trick: So bekommst du frühzeitig die besten Angebote

Du bist kein Prime-Mitglied und willst trotzdem von den Schnäppchen profitieren? Dann kannst du einen Trick nutzen, der das System ganz einfach aushebelt. Denn du kannst Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen*. Dieses Probe-Abo ist völlig unverbindlich und vor Ablauf der Frist kannst du jederzeit problemlos kündigen.

Leistungen von Amazon Prime im Überblick

Doch was kann eine Amazon Prime Mitgliedschaft überhaupt? Wir haben einen Überblick für dich:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

für Millionen von Artikeln Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

mit Prime Video Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

mit über zwei Millionen Songs Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

über Amazon Cloud Drive Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Amazon Prime Mitgliedschaft: Kündigen nicht vergessen

Natürlich spekuliert Amazon darauf, dass Kunden diesen Trick anwenden und anschließend vergessen zu kündigen. Oder sie hoffen, dass Bezieher von den Vorteilen so überzeugt sind, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen.

Unser Tipp: Hol dir das kostenlose Probe-Abo ruhig*, wenn du etwas aus den Angeboten kaufen möchtest. Sofern du kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime hast, musst du lediglich daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung deiner Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats) wieder zu kündigen. Stell dir zum Beispiel einen Termin im Kalender ein, dann klappt das auch.

