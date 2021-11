Akku-Fenstersauger von Kärcher im Schnäppchen-Check: Saubere Fenster - und nie wieder Wasserstreifen

Einfach und praktisch - der Fenstersauger von Kärcher erleichtert das Putzen ungemein

ungemein Nass Wischen, dann direkt Absaugen - nie wieder Schmutzwasser auf dem Teppich

bei Amazon jetzt um 22 Prozent reduziert

Je mehr Fenster, desto mehr Licht. Aber je mehr Fenster, desto größer ist auch der Putz-Aufwand. Kein Wunder also, dass die meisten das lästige Fensterputzen auf einmal pro Jahr im Frühling verschieben und den Rest des Jahres hinter schmutzigen Fenstern sitzen, aber keine Zeit für den Aufwand des Putzens haben. Was wäre also, wenn es eine Art des Fensterputzens gibt, bei der man nicht nur Zeit spart, sondern bei der das Putzen sogar Spaß macht? Wir zeigen dir, wie das geht.

Der Fenstersauger im Angebot - diese Funktionen sind inkludiert

Mit dem Akku-Fenstersauger von Kärcher kannst du das Fenster wischen und danach die Wassertropfen, die immer für lästige Spuren in der Scheibe sorgen, direkt wegsaugen. Auch Glastische, Fließen, Autoscheiben und Spiegel sind für das Akkugerät geeignet, das jetzt bei Amazon um 22 Prozent reduziert ist.

Der Fenstersauger kommt mit einer Sprühflasche und Mikrofasertuch, um die Oberflächen zunächst nass zu wischen und den Schmutz von den Flächen zu entfernen.

Des Weiteren wird das Produkt mit zwei wechselbaren Saug-Aufsätzen geliefert, der dafür sorgt, das dreckige Wasser, das sonst störend am Fenster nach untern laufen würde, direkt wegzusaugen und im integrierten Schmutzwassertank zu sammeln. Darüber hinaus ist ein geeignetes Putzmittel von Kärcher im Lieferumfang integriert.

Einfache Handhabung, wirksame Putzleistung

Das Gerät sieht auf den ersten Blick aus, wie ein ganz normaler Duschabzieher und ist mit seinem eleganten Design und dem handlichen Griff besonders einfach zu bedienen. Trotz des integrierten Akkus wiegt der Fenstersauger nur knapp 600 Gramm.

In dieser Limited Premium Black Edition des Modells ist die Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorläufer-Modell optimiert und beträgt jetzt 35 Minuten vollste Saug-Power.

Die beiden Saug-Aufsätze sind unterschiedlich breit und so kann ihr Einsatz optimal an die Beschaffenheit der Oberfläche, die gewischt wurde und die verwendete Menge an Wasser angepasst werden.

Der entscheidende Vorteil

Wenn "herkömmliches Fensterputzen" immer darin bestand, panisch etwaige Schmutzwasser-Streifen mit einem Abzieher loszuwerden, so bietet der Fenstersauger in diesem Punkt seinen entscheidenden Vorteil.

So läuft das schmutzige Wasser nicht Gefahr, in den weißen Teppich oder auf den hellen Parkettboden zu tropfen, sondern wird direkt aufgesaugt und im integrierten Schmutzwassertank gesammelt.

Wem noch eine Weihnachtsgeschenk-Idee fehlt, für den ist der Fenstersauger von Kärcher eine tolle Option, denn damit wird Fensterputzen nicht zur leidigen Frühjahrsaufgabe, sondern macht sogar Spaß! Profitiere jetzt vom Angebot bei Amazon und bestelle den Fenstersauger um 22 Prozent vergünstigt!

