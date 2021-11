Adventszeit steht kurz bevor

steht kurz bevor Vorfreunde auf Weihnachten mit besonderen Begleitern wecken

Originell befüllt: Die 24 außergewöhnlichsten Adventskalender 2021

In der kommenden Woche beginnt die Adventszeit. Die Vorfreude auf das Fest steigt mit einem besonderen Adventskalender, schließlich versüßen die täglichen kleinen Geschenke die Tage bis Weihnachten. Simple Schoko-Adventskalender sind von gestern, dafür werden immer mehr Hersteller kreativ und produzieren außergewöhnliche Adventskalender. Wir haben 24 besondere Adventskalender für dich gesammelt.

Unsere Empfehlungen für besondere Adventskalender 2021: Brigitte, Bulli, Bier

Bei den außergewöhnlichen Adventskalendern 2021 ist für jeden etwas dabei. Liebhaber adventlicher Zweisamkeit kommen ebenso auf ihre Kosten wie Naschkatzen, angehende Magier oder Freunde eines gepflegten Biers. Auch für Kinder gibt es passende Adventskalender, beispielsweise von Paw Patrol oder Playmobil. Hier stellen wir dir unsere Empfehlungen für Adventskalender vor, mit der ihr euch selbst beschenken oder einen lieben Menschen überraschen könnt. Mit dabei sind auch einige Angebote für Kalender, die kurz vor der Adventszeit zum Schnäppchenpreis zu haben sind.

1. Der DIY-Adventskalender für Paare von Durex

Dieser erotische Adventskalender von Durex enthält 24 kleine Geschenke und besondere Überraschungen für eine Vorweihnachtszeit voller intensiver Erlebnisse zu zweit. Weil jede*r ihren/seinen Partner am besten kennt, handelt es sich zunächst einmal um einen DIY-Adventskalender. 24 Tüten mit Aufklebern sorgen dafür, dass du die Reihenfolge der Inhalte selbst bestimmst und nach Belieben eigene Ideen ergänzen kannst. Im Adventskalender-Set befinden sich aber auch Gleitgele, Kondom, Toys, Spiel und vieles mehr.

2. Fränkischer Bier-Adventskalender: 24 ausgewählte Brauereien & Sorten

Der beliebte Adventskalender kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit fränkischem Biergenuss. Egal ob Klassiker wie Pils, Helles und Weißbier, oder ausgefallenere Sorten wie Rauchbier, Bockbier und das ganz besondere Weihnachtsbier - hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Den Adventskalender erhältst du im Online-Shop von hier-gibts-bier.de für 57,99 Euro (zzgl. Versand). Schnell sein lohnt sich: Der liebevoll gestaltete Kalender ist streng limitiert.

3. Zum Anbeißen: der Pringles-Adventskalender

Pringle Bells! Der Advent wird knusprig mit dem Pringles-Adventskalender in Rot. Hinter den 24 Türchen versteckt sind 1 große Pringles-Dose mit einem Einzelgewicht von 200 g (Original) und 23 kleine Dosen mit je 40 g Inhalt in den Geschmacksrichtungen Sour Cream & Onion, Sweet Paprika, Hot & spicy, Barbecue Texas BBQ, Cheese, salt & vinegar und original.

4. Nostalgie-Adventskalender mit Süßigkeiten aus den 80-ern, 90-ern und 2000ern

Schon klar, wirklich gesund ist der Inhalt dieser Süßigkeitenbox in Kaugummi-Automaten-Optik nicht. Und auch der Preis für die Leckereien ist nicht so wie früher - trotz des aktuellen Angebots (34,90 statt 49,90 Euro). Aber dafür gibt es halt alles, was viele von uns damals für ein paar Pfennige bei Laden um die Ecke geholt haben: Double-Dips mit Brause, der knisternde Magic Gum, Kaugummi-Zigaretten, Leckmuscheln - und diese spitzenmäßigen Ketten mit den harten Zuckerringen, die eigentlich gar nicht mal so gut schmeckten. Um das Gewissen in puncto Kalorien und ausgabentechnisch zu beruhigen: Man unterstützt mit dem Kauf die Arbeit behinderter Menschen - und die Box ist wiederbefüllbar. Witzig: Zum gleichen Preis gibt es auch eine DDR-Edition mit Ostprodukten wie Russisch Brot, Mint-Kissen oder Liebesperlen*.

5. Harry-Potter-Cube: Adventskalender mit magischen Accessoires

Für junge Harry-Potter-Fans ist dieser Würfel-Adventskalender* ein schöner Begleiter durch die Vorweihnachtzeit. Er enthält erstaunliche Überraschungen wie niedlichen Haarschmuck, kuschelige Socken, Abzeichen, Schnürsenkel, einen Schlüsselring, eine Anstecknadel, ein Armband mit Charms und den Unsichtbare-Tinte-Stift. Es handelt sich um ein in offizielles Harry-Potter-Produkt mit Accessoires aus Hogwarts und dem Gryffindor-Haus.

6. Präsentiert von den "Ehrlich Brothers": magischer Adventskalender mit 24 Zaubertricks

Dieser Kalender ist aktuell auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie "Zaubertricks" - und 15 Prozent günstiger zu haben: Kinder ab sieben Jahren können mit dem "Ehrlich Brothers"-Adventskalender der Magie* bis Weihnachten 24 coole Tricks lernen. Der Kalender enthält die besten Kunststücke der Zauber-Brüder aus den drei Zauberkästen "Secrets of Magic", "Modern Magic" und "Street Magic".

7. VW-Adventskalender 2021: In 24 Schritten zum Bulli

Für alle Fans des legendären VW-Busses: Dieser Adventskalender ist ein 24-teiliger Bausatz*, sodass pünktlich zum Fest ein fertiges Modell des VW T1 ("Bulli") unter den Weihnachtsbaum gestellt werden kann. Die Metall-Karosserie im Maßstab 1:43 kommt in der 2021-Version, die neu überarbeitet wurde, in kultigem Orange-Weiß.

8. Bier-Adventskalender national/international: 24 Flaschen bis zum Fest

Anstoßen auf den Advent heißt es mit dem beliebten Bier-Adventskalender mit 24 Bieren aus aller Welt und Deutschland* kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit Biergenuss. Ob Pils, Helles, Bock oder Weihnachtsbier: Der Adventskalender punktet mit einer vielfältigen Bierauswahl von 24 nationalen und internationalen Brauereien. Der Kalender kommt im wiederverschließbaren Geschenkkarton in edler Holzoptik. Je nach Vorliebe gibt es beim Anbieter auch eine Rotwein- und Wein-Edition.

9. Duftender Adventskalender von Primavera

Wer sich vor Weihnachten einfach nur wohlfühlen und entspannen möchte, sollte sich den Primavera-Adventskalender* genauer anschauen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein anderer Duft - und zwar in Form eines Fläschchens mit Pflegeöl, ätherischem Öl oder anderen interessanten Duftmischungen. Die Palette reicht von A wie Aprikosenkernöl bis Z wie Zirbelkiefer. Die Essenzen sind laut Herstellerangaben in Bio-Qualität bzw. naturrein und eignen sich zur Anwendung auf Duftträgern, im Vernebler oder in der Duftlampe zur Raumbeduftung. Eine Pipette zur Entnahme liegt bei.

10. Saatgut-Adventskalender: 24 Samen für Kräuter, Obst und Gemüse

Das ist doch mal eine nette Idee für alle Hobby-Gärtner: In jedem der liebevoll gestalteten Überraschungstütchen des Saatgut-Adventskalenders von Own Grown* verstecken sich nachhaltige Pflanzensamen von 24 ausgewählten Kräuter-, Obst und Gemüse-Sorten für Fensterbank, Balkon und Garten. Das Set ist aktuell von 34,90 auf 23,95 Euro heruntergesetzt und kommt mit Schnur aus Jute-Fasern und 24 Wäscheklammern aus Holz zum dekorativen Befestigen der Tütchen.

11. Tierfreunde aufgepasst! Hier kommt der kackende-Tiere-Adventskalender

Der Titel des Produkts spricht für sich, oder? Laut Beschreibung handelt es sich um einen "wunderschönen Buch-Adventskalender mit 24 sorgsam ausgewählten Motiven"...

12. Douglas-Adventskalender: Ein Würfel voller Kosmetik

Einen Wert von 140 Euro haben die 24 ausgewählten hochwertigen Kosmetik-Produkte im Damen-Adventskalender von Douglas. Zu haben ist er für 79,99 Euro. Besonders originell ist die Würfelform des Beauty-Kalenders.

13. Amorelie: Erotischer Adventskalender in zwei Ausführungen im Preis reduziert

Mit diesem Adventskalender wird die Vorweihnachtszeit nicht besinnlich, sondern sinnlich: Im erotischen Adventskalender von Amorelie* stecken 24 Überraschungen aus den Bereichen Sextoys, Körperkosmetik und Soft-Bondage. Er ist in zwei Varianten erhältlich. "Das Original" ist ein Einstiegsprodukt für Paare mit keiner oder wenig Sextoy-Erfahrung - und ist aktuell im Black Friday-Sale bei Amazon für 74,92 statt 109,90 Euro zu haben (32 Prozent Rabatt). Der "Adventure" richtet sich an erfahrene Paare, die bereits in den Genuss eines Amorelie-Adventskalenders gekommen sind, er kostet bei Amazon 164,92 Euro (statt 219 Euro - 25 Prozent Rabatt). Wer den Hersteller unterstützen kann sich die Kalender auch direkt bei Amorelie holen - auch dort läuft noch für kurze Zeit eine Rabattaktion*.

14. Merry Spicemas: Großer Gewürz-Adventskalender von Just Spices

Hinter den Türchen des "Merry Spicemas"-Adventskalenders von Just Spices verstecken sich 24 Gewürzmischungen in Originalgröße* - von Klassikern wie dem "Stullen Spice" und "Pizza-Gewürz" bis zum "Kakao-Kuss" und exotischen "Avocado Topping". Für 114,99 Euro gibt es auch satte 4,5 Kilo Gewürze sowie ein Kochbuch ("Rezepte unter 30 Minuten") und einen 22%-Rabatt (via Coupon) on top.

15. Werkzeug-Adventskalender von Engelbert Strauss

24 hochwertige Tools und Equipments warten im Werkzeug-Adventskalender von Engelbert Strauss* auf ihre Benutzung. Damit ist der "Adventskoffer" der ideale Kalender für Heimwerker. Laut Händlerangaben beträgt der Wert der enthaltenen Werkzeuge aber 250 Euro. Und als Bonus gibt es noch ein Zweier-Set mit Shotgläsern.

16. Brigitte-Adventskalender: Beauty-Produkte im Wert von über 430 Euro

Dieser Adventskalender macht schon seit Jahren viele Frauen glücklich - und ist dementsprechend heiß begehrt und schnell ausverkauft. Er enthält 24 Beauty- und Lifestyle-Produkte sowie hochwertige Schmuckstücke vom Marken wie Purelei, Babor, Clinique, Lancôme oder Carrera Culture of Care. Mit einem Angebotspreis von aktuell nur 69,95 Euro (statt 99,95 Euro) ist die Premium-Box ein wirkliches Schnäppchen - der Warenwert liegt laut Hersteller bei stolzen 430 Euro.

17. Exit-Adventskalender für Spiele-Fans: Wer schafft es bis Weihnachten aus der Eishöhle?

Die angesagte Exit-Spielereihe von Kosmos eignet sich prima für eine Umsetzung als Adventskalender. Mit "Die geheimnisvolle Eishöhle" sind die 24 originellen Rätsel der fortlaufenden Abenteuergeschichte überschrieben. Ziel ist es alleine oder im Team bis Weihnachten aus der Eishöhle zu entkommen. Kreiert wurde die Adventskalender-Spiel-Kombi von den Exit-Erfindern Inka und Markus Brand.

18. PAW Patrol-Adventskalender mit Spielfiguren und Zubehör

Für alle kleinen Fans der Serie PAW Patrol gibt es auch in diesem Jahr einen Adventskalender*. Hinter den Türchen stecken Figuren, mit denen eine schöne Winterlandschaft mit all den Hunden aus der Serie nachgebaut werden kann. Neben Welpen-Figuren befinden sich Hubschrauber, Bäume, Schlitten und weitere Figuren im Adventskalender. Der Kalender kann aufgeklappt werden, wodurch er zur Kulisse des PAW Patrol-Universums wird. Der Adventskalender eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

19. Marvel-Adventskalender: 24 Superhelden als Pocket-Pops

Marvel-Fans müssen die Adventskalender haben: ein Funko-Pop Marvel-Kalender mit 24 Sammelfiguren*. Zwar ist nicht beschrieben, welche Charaktere aus dem Marvel-Universum genau enthalten sind - das Produktbild zeigt aber unter anderem Iron Man, Captain America, Rocket Racoon, Thanos und Venom. Hinweis: Der Kalender ist ein UK-Import und aktuell rund 10 Euro im Preis reduziert.

20. Spannung bis Heiligabend mit dem Zeit-Verbrechen-Adventskalender

Löse einen Kriminalfall bis Heiligabend! Diese Aufgabe stellt dir die exklusive Amazon-Ausgabe des ZEIT-Verbrechen-Adventskalenders. Dabei handelt es sich um die Softcover-Version für 11 Euro. In dem besonderen Adventskalender schlüpfst du in die Rolle eines Ermittlers, der einen Täter überführen muss. Er basiert auf dem erfolgreichen True-Crime-Podcast ZEIT Verbrechen.

21. Veganer Adventskalender vom Moo Free: gluten-, milch- und palmölfreie Schokolade im 2er-Set

Jaja, ich weiß: Weiter oben haben wir geschrieben, dass Schoko-Kalender sowas von gestern sind. Aber gestern gab es auch keine Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten - jedenfalls gefühlt. Deshalb halten wir den veganen Adventskalender von Moo Free mit milchfreier Schokolade*, für eine gute Idee - und haben ihn deshalb mit in die Liste genommen. Die enthaltenden Schokoladentäfelchen sind auch frei von Gluten und Palmöl. Der Adventskalender kommt im 2er-Set und ist deshalb ideal als Pärchenkalender.

22. Tipp für Filmfans: Zurück in die Zukunft-Adventskalender von Playmobil

"Niemand nennt mich eine feige Sau": Wer schon immer mal nachspielen wollte, wie sich Marty McFly empört, kann das mit diesem 'Zurück in die Zukunft'-Adventskalender von Playmobil* tun. Das Set besteht aus 97 Teilen mit Sammelfiguren und Zubehör aus der 80er-Kultfilm-Trilogie "Back to the future". Die 24-Tage-Zeitreise eignet sich sowohl als Sammelset für Erwachsene als auch als zum Spielen für Kinder ab 5 Jahren. Sie ist unter anderem mit Figuren von Marty, Jennifer, Biff und Doc Brown und dem Rathaus von Hill Valley bestückt. Leider nicht dabei ist der DeLorean, der aber hier erhältlich ist*.

23. Mit dem Kneipp-Kalender in den Advent baden

Dieser Kneipp-Adventskalender enthält 24 Pflege-Produkte von belebenden Duschgelen über zarte Handpflege bis hin zu aromatischen Bade-Essenzen. Ideal als Geschenk!

24. Whisky-Adventskalender Platin Edition: Edle Box für Genießer mit großem Geldbeutel

Wer sich auch in Sachen Adventskalender ganz gerne mal etwas gönnt, kann sich den Whisky Adventskalender von Vita Dulcis in der Platin-Edition* holen. Im Kalender verstecken sich 24 köstliche Whiskys à 20ml aus Schottland ab Jahrgang 1949. Kostenpunkt: 2890,90 Euro. Und wer kann schon von sich behaupten, jeden Tag ein Türchen im Wert von 120 Euro zu öffnen?

Nicht das Passende dabei gewesen? Weitere originelle Adventskalender findest du bei Amazon*.

Und wer nicht weiß, welcher Adventskalender für ihn passt - hier geht es zum Advent-O-Mat! Die Seite funktioniert analog zum bekannten Wahl-O-Mat, indem das Tool erst eine Reihe von Fragen stellt und dann mittels der Antworten den perfekten Adventskalender generiert.