Die Black-Friday-Woche bei Amazon* ist die Gelegenheit für Eltern, die Weihnachtsgeschenke für die Kinder günstig zu bestellen und für dieses Jahr abzuhaken.

Die Listen sind lang, die Wünsche groß und am liebsten hätten die Kinder natürlich alles. Damit möglichst viel mit dem Weihnachtsbudget möglich ist, lohnt es, rechtzeitig nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Beim Black Friday von Amazon sind wieder mehrere Tage lang, auch schon vor dem Freitag, 27.11.2020, viele Produkte stark reduziert.

Wir haben ein paar Geschenkideen für die Rabattaktion beim Versandhändler Amazon zusammengestellt als Inspiration.

Die "Schummel Hummel" von Schmidt-Spiele

Endlich schummeln dürfen, nein sogar müssen! Bei dem flotten Kartenspiel "Schummel Hummel"* von Schmidt-Spiele für 3 bis 5 Spieler gewinnt die Person, die es zuerst geschafft hat, alle Karten loszuwerden. Dabei ist es durchaus erlaubt und teilweise Pflicht, Karten weg zu mogeln. Dabei ist alles möglich: Karten in den Ärmel stecken, über die Schulter schmeißen und so weiter.

Nur darf man nicht von dem Spieler erwischt werden, der gerade der Wächter ist und es darf immer nur eine Karte gleichzeitig weg gemogelt werden. Ansonsten ähnelt das Spiel "Mau Mau" - Karten werden nach Farbe und Bild abgelegt. Das Spiel ist ein flotter und heiterer Spaß für die ganze Familie, bei dem immer viel gelacht wird.

Während des Black Friday bei Amazon ist das Spiel um etwa 30 Prozent reduziert und kostet nun etwa 7,50 Euro. Ein echtes Schnäppchen!

ANTAPRCIS Ferngesteuerter Roboter Spielzeug für Kinder,

Roboter waren schon immer faszinierend und stehen sicher auf den Wunschlisten vieler Kinder. Der ferngesteuerte Roboter von Antaprcis* verfügt über Bewegungssensorik, um sich selbsttätig von Hindernissen zu entfernen und ihnen auszuweichen. Außerdem ist er in der Lage, Handgestenbefehlen zu folgen. Mit diesen Gesten kann man beim Roboter Bewegungen nach rechts, links oder vorne und hinten zu aktivieren.

Der Hersteller verspricht einen haltbaren Roboter mit weichen Kurven und abgerundeten Kanten, um möglichst Verletzungen beim Spielen zu vermeiden. Die Batterie des Roboters garantiert eine Spielzeit von bis zu 120 Minuten. Mittels des mitgelieferten USB-Kabels kann das Spielzeug wieder aufgeladen werden. Die Füße des Roboters verfügen über integrierte Räder für dynamische Selbstausgleich und schnelle, agile Manöver. Der Roboter ist beim Black Friday bei Amazon auf 19,99 Euro heruntergesetzt, von sonst etwa 30 Euro.

Fire 7 Kids Edition-Tablet

Technische Geräte werden auch für Kinder immer wichtiger und gerade zum Spielen sind Tablets bereits für kleinere Kinder gut geeignet und führen an den Umgang mit modernen Medien heran.

Da Smartphones und Tablets aber recht empfindlich sind, gibt es inzwischen auch spezielle Ausführungen für Kinder. So auch das Fire 7 Kids Edition Tablet von Amazon selbst. Das Gerät verfügt über einen 7-Zoll-Bildschirm und eine robuste Hülle, die das Tablet gegen Stöße und Stürze absichern soll.

Mit dem Tablet können sich Kinder Lerninhalten nähern und diese auch für die Schule, etwa mit speziellen Apps wie "Anton" nutzen, aber natürlich auch spielen und Medien nutzen. Sie können darüber Musik hören, Filme sehen und das auch bequem unterwegs. Integriert ist eine Kindersicherung, damit Eltern die Kontrolle darüber haben, wie lange das Gerät am Tag genutzt wird. Während der Black Friday Woche ist das Tablet heruntergesetzt auf 53,60 Euro. Damit spart man fast die Hälfte des normalen Preises , der sonst bei rund 100 Euro liegt. Für Eltern, die überlegen, den Nachwuchs mit einem Tablet zu Weihnachten zu überraschen, die perfekte Gelegenheit!

TELMU Mikroskop für Kinder mit Smartphone-Halterung und bis zu 1000x-Vergrößerung

Ein echter Hit für Wissenschaftsfans ist das Telmu-Mikroskop*, das gerade bei Amazon um rund 25% reduziert ist. Nun kostet es nur 63,99 Euro. MIt dem Gerät kann man einen Einblick in die Welt extrem kleiner Dinge geben und Kinder für etwa Biologie begeistern. Wissen Sie, wie Blattzellen oder kleinste Insekten aussehen? Mit diesem Mikroskop können Sie gemeinsam mit den Kindern erforschen, wie die Welt der kleinen Dinge stark vergrößert aussieht.

An beiden Seiten findet sich ein Stellrad zum Scharfstellen, welches man außen am kleinen Rad schnell, und innen am großen Rad langsam einstellen kann. Die Halterung für das Smartphone wird einfach über das 10x Augenstück gesteckt und über ein Rad fest gedreht. An dem Mikroskop kann man auch ein Smartphone anbringen, um das vergrößerte Bild nicht nur durch das Objektiv zu betrachten, sondern auch auf einem Bildschirm - etwa, um es gemeinsam zu betrachten.

Weitere Spielzeuge heruntergesetzt finden Sie bei Amazon unter den Angeboten zumBlack Friday und "Spielzeug"

Tipp: Heute ist Black Friday Woche bei Amazon! Die besten Schnäppchen und unsere Empfehlungen haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.