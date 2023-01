Audible, Prime Video & Co.: Das sind die besten Amazon-Dienste

Ob Musik, Hörspiele, Filme, Serien oder eBooks - Amazon ist schon längst mehr als ein Anbieter von Online-Shopping. Wer hat nicht schon einmal von Audible, Prime Video oder Kindle Unlimited gehört? Wir stellen dir die besten Amazon-Dienste vor und geben dir Tipps, für wen sie sich eignen. Außerdem verraten wir dir, wie du diese komplett kostenlos testen kannst.

Audible: Hörspiele, Hörbücher, Podcasts und mehr

Podcasts, Hörspiele und Hörbücher haben in den letzten Jahren einen echten Boom erlebt, kein Wunder also, dass Amazon mit seinem Dienst Audible mitmischen möchte. Mittlerweile hat sich Audible zum weltweit größten Anbieter von Hörspielen und Co. entwickelt und kann sich mit seiner Angebots-Vielfalt wirklich sehen lassen.

Als Abonnent*in erhältst du Zugriff auf über 200.000 Titel und kannst deine Lieblingshörbücher und -Podcasts bequem auf dein Tablet, Smartphone oder deinen Laptop laden, um sie unterwegs auch offline hören zu können. Dabei hast du die Auswahl aus Hörspielen und Hörbüchern aus den Bereichen Thriller, Fantasy, Krimi, Klassiker, Belletristik und viele mehr. Außerdem hast du Zugriff auf eine Vielzahl an Original Podcasts, Audible Originals, spezielle Hörbücher für Kinder und Jugendliche, sowie englische Hörbücher.

Audible kannst du 30 Tage lang kostenlos testen*, danach kostet der Amazon-Dienst 9,95 Euro/Monat - wenn du rechtzeitig, vor Ablauf des Probezeitraums, kündigst, fallen dir keine Kosten an.

Prime Video: Unbegrenztes Streaming von Serien und Filmen

Mit Prime Video hast du Zugriff auf tausende Serien und Filme, die dir einen unbegrenzten Streaming-Genuss garantieren. Du kannst Prime Video von überall aus nutzen - egal, ob auf deinem Computer, deinem Smartphone, deinem Tablet oder deinem Smart-TV. Tipp: Auch wer nicht über einen Smart-TV verfügt, kann Prime Video und weitere Apps problemlos mit dem Fire TV Stick nutzen.

Auf Prime Video findest du neben Amazon Originals und Amazon Exclusives eine Vielzahl an Filmen und Serien aus diversen Genres - von Comedy, über Drama, bis hin zu romantischen Komödien und Action-Filmen. Auch alle Fußball-Fans werden mit Prime Video glücklich: Die UEFA Champions League wird in Prime Video gezeigt, darunter das Topspiel am Dienstag, sowie alle Highlights der Dienstags-Spiele.

Prime Video kannst du im Probezeitraum 30 Tage lang kostenlos testen* - du kannst jederzeit vor Ablauf des Probezeitraums kündigen, dann fallen dir keine Gebühren an. Nach Ablauf des Probezeitraums kostet Prime Video 7,99 Euro im Monat. Mit welchem Trick du bei Amazon am meisten sparst, verraten wir dir in unserem Artikel.

Amazon Music Unlimited: Unbegrenzter Musik-Genuss

Bei Amazon Music Unlimited warten mehr als 70 Millionen Songs und Podcastfolgen darauf, von dir gehört zu werden. Neben spannenden Hörspielen, sowohl für Erwachsene, als auch speziell für Kinder, findest du unter anderem alle Spiele der Bundesliga und der Zweiten Bundesliga live bei Music Unlimited.

Der Musik-Dienst von Amazon ist komplett werbefrei, sodass du deine Lieblingsmusik ohne lästige Werbung genießen kannst. Über die Amazon Music App kannst du den Hörgenuss außerdem intuitiv über die Amazon-Sprachassistenz Alexa steuern. Zudem kannst du deine Musik bequem herunterladen und dann offline hören, wenn du beispielsweise unterwegs bist - so sparst du Datenvolumen auf deinem mobilen Gerät.

Amazon Music Unlimited ist sowohl für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC, Mac, Echo und Alexa-fähige Geräte geeignet, so beispielsweise auch für Fernseher, die mit dem Fire TV Stick laufen. Aktuell und nur für kurze Zeit gibt es eine spannende Kennenlern-Aktion: Amazon Music Unlimited kannst du jetzt exklusiv drei Monate kostenlos testen. Anschließend kostet der Dienst 9,99 Euro/Monat - wenn du rechtzeitig, vor Ablauf des Probezeitraums kündigst, fallen dir keinerlei Kosten an. Mehr zum Hammer-Schnäppchen findest du in unserem Artikel.

Amazon Prime: Mit der Mitgliedschaft Vorteile ergattern

Mit einer Mitgliedschaft lassen sich zahlreiche Vorteile ergattern: Unter anderem bekommen alle Prime-Kunden kostenlosen Premiumversand auf ihre Bestellungen bei Amazon - darin inbegriffen sind Millionen von Artikeln. Außerdem sind auch viele der bereits genannten Amazon-Dienste mit im Prime-Abo enthalten.

Darunter fällt beispielsweise Prime Video, über das du tausende von Serien und Filmen streamen kannst. Aber auch Prime Music ist mit inbegriffen, denn du hast Zugriff auf über zwei Millionen Songs. Über die Amazon Cloud Drive kannst du zudem online Daten speichern - der Speicherplatz ist unbegrenzt und du sorgst so dafür, dass auf deinem eigenen PC oder mobilen Gerät weiterhin genug Platz ist.

Auch Amazon Prime kannst du 30 Tage lang kostenlos testen - danach kostet die Mitgliedschaft 7,99 Euro im Monat, wer rechtzeitig kündigt, dem fallen selbstverständlich keinerlei Kosten an.

Kindle Unlimited: Großartige Vielfalt für alle Leseratten

Wer gerne liest, ist bei Kindle Unlimited gut aufgehoben: Wähle aus über einer Million eBooks deine Lieblingstitel. Zudem steht dir eine regelmäßig wechselnde Auswahl an e-Magazinen zur Verfügung, in denen du nach Lust und Laune schmökern kannst.

Doch damit nicht genug: Über Kindle Unlimited hast du zudem Zugriff auf tausende Hörbücher. Mithilfe der kostenlosen Kindle Lese-App kannst du Kindle Unlimited auf all deinen Geräten nutzen und hast immer etwas zum Lesen dabei - dabei benötigst du also nicht zwingend ein Kindle-Gerät. Auch Kindle Unlimited kannst du 30 Tage kostenlos testen - frühzeitig kündigen solltest du nicht vergessen, wenn du lediglich den Probezeitraum nutzen möchtest.

Amazon Kids+: Tolle digitale Lern-Angebote für Kinder

Amazon Kids+ ist ein spezielles Angebot für Kinder, die so spannende Inhalte innerhalb eines sicheren Umfeldes erkunden können. Im Repertoire enthalten sind lehrreiche Lern-Apps, sowie hunderte informative eBooks, die deinen Kindern dabei helfen, spielend Neues zu erlernen und den Spaß an den Schulfächern beizubehalten.

Durch die enthaltene Kindersicherung wird es dir ermöglicht, Inhalte für dein Kind auszuwählen, sowie Lernziele und Zeitlimits festzulegen. Kids+ bietet eine große Vielfalt an beliebten Kinderbüchern, Spielen, Audible-Hörbüchern, Videos und Lern-Apps. Nutzen lässt sich Kids+ sowohl auf den iOS- und Android-Geräten, außerdem auf den Fire Tablets, dem Fire TV, sowie Kindle und Chrome OS.

Den ersten Monat Amazon Kids+ gibt es kostenlos, danach läuft die Mitgliedschaft weiter und kostet ab 2,99 Euro/Monat für Prime-Mitglieder und ab 4,99 Euro/Monat für Nicht-Mitglieder.

Amazon Hochzeitsliste: Digitale Wunschliste des Brautpaares

Die Amazon Hochzeitsliste ist praktisch für alle, die bald heiraten möchten und für all diejenigen, die sich fragen, was sie zur Hochzeit schenken sollen. Denn das Brautpaar hat Auswahl aus über 250 Millionen Produkten, aus denen sie ihre Wunsch-Artikel auswählen und der Liste hinzufügen können. Besonders ist, dass sich die Hochzeitsliste mit Notizen und Bildern personalisieren lässt und man Produkte markieren kann, die besonders gut gefallen.

In der Amazon Hochzeitsliste finden sich unter anderem Empfehlungen für beliebte Hochzeitsgeschenke, die der Liste hinzugefügt werden können. Die Geschenkwünsche können dann einfach und bequem mit Familie und Freunden geteilt werden - egal ob über soziale Netzwerke oder per E-Mail. Für Prime-Mitglieder ist der Versand kostenfrei, für Nicht-Mitglieder ist der Versand ab einem Wert von 29 Euro in der Regel kostenfrei. Im Anschluss an den Kauf erhält das Brautpaar eine Dankesliste mit den Waren und den dazugehörigen Käufern.

Eine Hochzeitsliste bei Amazon zu erstellen, ist komplett kostenfrei - probier' es doch einmal aus!

Amazon Baby-Wunschliste: Auswahl aus über 100.000 Baby-Produkten

Die Baby-Wunschliste auf Amazon ist ideal für alle werdenden Eltern: Denn hier lassen sich alle Baby-Produkte auflisten, die sich das werdende Elternpaar für sein Kind wünscht. Somit lassen sich favorisierte Produkte aus über 100.000 Baby-Artikeln auswählen, die Amazon-Empfehlungen bieten hilfreiche Tipps für die besten Baby-Produkte.

Die Liste lässt sich bequem mit Freunden und Familie teilen und du erhältst somit auch wirklich nur die Dinge, die du dir für dein Kind wünschst. Des Weiteren wird eine Dankesliste erstellt, mithilfe derer du tracken kannst, welches Geschenk von wem kam. Der Amazon Assistant kann zudem genutzt werden, um Produkte von anderen Websites in die Wunschliste aufzunehmen. Der Versand ist für Prime-Kunden komplette kostenfrei.

Das Erstellen deiner Baby-Wunschliste ist kostenlos - als Willkommensgeschenk erhältst du eine Kleinigkeit. Zusätzlich erhältst du 15 Prozent Rabatt auf deine Baby-Erstausstattung in der Wunschliste, wenn du den jeweiligen Rabatt-Code eingibst*.

Fazit: Das sind die besten Amazon-Dienste - so erhältst du dein Gratis-Abo

Amazon bietet mehr als nur Online-Shopping: Neben dem Film- und Serien-Streamingdienst Prime Video, ist Audible als Anbieter von Hörspielen und Podcast mittlerweile einer der ganz Großen. Für alle Musik-Fans eignet sich der Musik-Streamingdienst Music Unlimited, bei dem über 70 Millionen Songs auf dich warten.

Kindle Unlimited wiederum ist der Amazon-Dienst für alle Leseratten. Für die Kinder eignet sich Kids+, was deinem Kind eine sichere digitale Lernumgebung bietet und das Lernen und Bewältigen von Aufgaben zum spaßigen Erlebnis macht. Weitere interessante Amazon-Dienste sind die Hochzeitswunschliste und die Baby-Wunschliste, bei denen du deine individuelle Wunschliste gestalten kannst und bequem mit deinen Lieben teilen kannst.

Unser Tipp: Schließe bei all diesen Diensten zuerst einen kostenlosen Probemonat ab. Gefällt dir der jeweilige Amazon-Dienst dann doch nicht, kannst du ihn jederzeit wieder kündigen - wenn du das vor dem Ablauf des Probezeitraums tust, fallen dir keine Kosten an.