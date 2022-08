Audible: Das kann die Hörbuch- und Podcast-Plattform

gratis Probe-Abo sichern - bis zu 2 Monate lang kostenlos

Empfehlenswerte Hörbücher und Podcasts - das sind unsere Tipps

- das sind Hörbuch-Klassiker: Die Lieblinge der Redaktion

Hörbücher und Podcasts sind so angesagt wie nie und mit Audible gibt es dafür auch den idealen Dienst: Hier hast du Auswahl aus 200.000 Titeln und kannst dich nach Lust und Laune durch Hörbücher, Hörspiele und interessante Podcasts hören. Ein ganz besonderes Schnäppchen gibt es für alle, die den Dienst bisher nicht nutzen: Du kannst Audible jetzt bis zu zwei Monate lang kostenlos testen und in die besten Hörbücher und Podcasts reinhören. Wir stellen dir die Audio-Plattform vor und verraten dir, wie du Audible gratis testen kannst. Außerdem haben wir tolle Hörbuch-Tipps und die Favoriten der Redaktion für dich.

Audible kostenlos testen: Höre 2 Monate lang gratis die besten Hörbücher

Wer schon einmal von Audible gehört hat, sich aber unsicher ist, ob die Audio-Plattform das richtige für einen ist, sollte diese Chance nutzen: Prime-Mitglieder bekommen aktuell ganze zwei Monate lang einen kostenlosen Zugang zu Audible.

Im Angebot ist der Zugriff auf den gesamten Audible-Katalog inbegriffen und du kannst dich nach Lust und Laune durch zahlreiche Hörspiele, Hörbücher und Podcasts hören.

Abseits des Angebots für Prime-Kund*innen bekommst du aber auch als Nicht-Mitglied beim Abschluss eines Probe-Abos* ein tolles Extra: Wer kein Prime-Mitglied ist, erhält dennoch 30 Tage einen Gratis-Zugang zu Audible. Auch bei diesem Angebot steht dir die volle Bandbreite von Audible zur Verfügung, zusätzlich darfst du dir drei Titel aussuchen, die du für immer behalten kannst. Du kannst dein Abo vor Ablauf des Probe-Zeitraums jederzeit kündigen. Wie du vom Prime-Trick profitierst, verraten wir dir in unserem Artikel.

Audible: Das kann der Audio-Dienst von Amazon

Audible eignet sich für jeden, der gerne Geschichten lauscht - egal, ob es der neuste Bestseller oder der altbekannte Klassiker ist. Daneben kannst du dich auch in brandneue Hörbücher sowie Hörbuch-Serien, Audible Originals oder fantastische Hörspiele hineinhören. Gerade auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein breites Spektrum an Hörbüchern, beispielsweise Märchen der Gebrüder Grimm, Eragon oder Harry Potter. Wer sich weiterbilden möchte, kann einfach mal Hörbücher auf Englisch hören oder einen der Titel aus der Kategorie "Bildung und Lernen" nutzen. Diese reichen vom Lernen von Fremdsprachen, bis hin zu Erziehungs- oder Ernährungs-Ratgebern und Philosophie-Hörbüchern.

Thriller

Fantasy

Science Fiction

Krimis

Belletristik

Historische Romane

Klassiker

Humor & Satire

Wirtschaft & Karriere

Politik & Sozialwissenschaften

Gesundheit & Wellness

Konditionen: Regulär kostet Audible 9,95 Euro im Monat - aufgrund der aktuellen Aktion für Prime-Kund*innen bekommst du zwei Monate Audible kostenlos. Wenn du kein Prime-Mitglied bist, kannst du den Dienst 30 Tage lang kostenlos nutzen. Du hast Auswahl aus 200.000 Titeln und zahlreichen Original Podcasts. Diese kannst du zu Hause herunterladen und dann unterwegs bequem offline hören. Das kannst du gleich auf mehreren Geräten tun, denn Audible kannst du sowohl auf deinem Smartphone als auch auf deinem PC, Tablet oder Amazon Echo-Gerät hören. On top musst du dich nicht mit nerviger Werbung herumschlagen und kannst deine Lieblingshörbücher und Podcasts voll und ganz genießen.

Hörbücher, Hörspiele und Podcasts auf Audible: Das sind unsere aktuellen Tipps

Gute Hörbücher und Podcasts bei Audible auszuwählen, ist schwer - denn es gibt so viele hochwertige und absolut hörenswerte. Dennoch wollen wir dir fünf Empfehlungen für aktuelle Titel geben, die du dir unbedingt einmal genauer anhören solltest.

1. Spiegel Daily - Der Podcast

Im Podcast Spiegel Daily* des Nachrichtenmagazins Der Spiegel geht es um tagesaktuelle Geschehnisse, deren Hintergründe umfassend beleuchtet werden. Die beiden Journalistinnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel sprechen dafür jeden Tag von Montag bis Freitag 30 Minuten lang unter anderem mit Spiegel-Journalist*innen und Korrespondent*innen. So bringen sie Licht ins Dunkel und schaffen es, komplexe Sachlagen auch Laien kompakt und verständlich zu erklären. Bei Audible zählt dieser Podcast zu den Top-Titeln - aktuell hat er eine Bewertung von 4,5 Sternen (bewertet von 345 Hörer*innen)

2. Auris von Sebastian Fitzek

Ein weiteres sehr beliebtes Audible Original ist die Hörspiel-Reihe Auris*, welche unter anderem von Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch stammt. Die Serie besteht mittlerweile aus vier Teilen, von denen der neueste Der Klang des Bösen* ist. In Auris geht es um den 17-jährigen Silvan Berg der, frisch aus der Psychiatrie entlassen, beobachtet, wie seine Mutter ermordet wird - dumm nur, dass ihm bei der Polizei niemand glaubt und alle von einem Selbstmord der Frau ausgehen. Nicht so jedoch der Ermittler Matthias Hegel, der Audio-Profiler ist und deshalb schon an Silvans Stimme erkennt, dass dieser die Wahrheit spricht. In Zusammenarbeit mit der True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge macht sich Hegel auf die Suche nach dem Mörder von Silvans Mutter - und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.

3. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst von Kurt Krömer

Du darfst nicht alles glauben, was du denkst* von Kurt Krömer ist nicht nur bei den Buch-Bestseller-Listen ganz vorne dabei, sondern auch bei den Hörbuch-Top-Titeln. Darin erzählt der Comedian Kurt Krömer über seine Geschichte und seinen Umgang mit seiner Depression, die ihn 30 Jahre lang begleitete. Sein Werk wird weithin als Tabubruch gesehen und als positiver Beitrag dazu, das Thema Depression in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen und zu normalisieren. Fast 6.000 Audible-Hörer*innen empfehlen Krömers Werk mit einer Top-Bewertung von 4,8 Sternen.

4. Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus

Eine Empfehlung aus dem Bereich Literatur und Belletristik: Eine Frage der Chemie* von Bonnie Garmus dreht sich um die Protagonistin Elisabeth Zott, welche außergewöhnlich und alles andere als durchschnittlich ist. Ihr Problem: Wir schreiben das Jahr 1961 und um die Emanzipation der Frau steht es noch nicht so gut. Frauen stecken in klassischen, konservativen Rollen fest und Elisabeths Traum, Chemikerin zu werden, ist nicht so einfach zu erreichen. Da das Schicksal ganz eigenen Wegen folgt, verliebt sich der einsame Nobelpreiskandidat Calvin Evans in Elizabeth, die wiederum - alleinerziehend - in der TV-Show "Essen um sechs" landet. "Eine Frage der Chemie" wird unter anderem mit "Mrs. Maisel" und "Damengambit" verglichen - besonders gelobt wird die Darstellung der beeindruckenden Protagonistin Elisabeth Zott.

5. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl

Das Kind in dir muss Heimat finden* von Stefanie Stahl ist ein absoluter Langzeit-Bestseller und geradezu zeitlos. Im Hörbuch geht es um Probleme und Konflikte, vor denen man steht und deren Ursprung oftmals in der eigenen Vergangenheit liegt - egal ob es Verletzungen oder unerfüllte Wünsche aus Kindertagen sind. Dieses innere Kind lenkt laut der Psychologin Stahl das Verhalten als erwachsener Mensch meist vollkommen unbewusst. Somit will "Das Kind in dir muss Heimat finden" eine Anleitung zur Lebensverbesserung sein, das hilft, innere Konflikte zu lösen und mehr zu sich selbst zu finden.

Die besten Hörbuch-Klassiker: Das sind die Allzeit-Favoriten der Redaktion

Auch in unserer Redaktion gibt es mehreren Hörbuch-Fans. Sie haben eine Liste mit ihren Lieblings-Hörbüchern erstellt, die sie immer wieder gerne anhören. So entstand ein Empfehlungs-Mix aus Fantasy, Thrillern, Spaß und Sachbüchern.

1. Harry Potter von Joanne K. Rowling

Es existieren zwei gesprochene Versionen der "Harry Potter"-Reihe. Die neuere wurde von Felix von Manteuffel eingelesen und wirkt schnörkelloser und erwachsener als die ältere Fassung von Rufus Beck. Trotzdem sind wir uns einig: Wir ziehen die quirlige Beck-Version vor, auch weil uns die Vielfalt von Dialekten, die der Stimmkünstler aus dem Hut zaubert, beim Hören immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubert.

2. Es von Stephen King

Nicht erst seit den Verfilmungen ein Horror-Klassiker: Stephen Kings Saga vom Kampf den "Clubs der Verlierer" gegen das Böse, das sich als fieser Clown Pennywise manifestiert. Das Hörbuch von "Es" wird meisterhaft gelesen von David Nathan (deutsche Stimme von Johnny Depp und Christian Bale) - und eignet sich besonders für Grusel-Fans, die viel Zeit haben. Mit 52 Stunden Spieldauer wird es bei dem King-Hörbüchern bei Audible nur noch getoppt vom 54 Stunden langen "The Stand" (ebenfalls in einer formidablen Nathan-Lesung und hier erhältlich*).

3. Darm mit Charme von Giulia Enders

Ja, "Darm mit Charme" ist ein medizinisches Buch. Aber eben kein dröges Fachbuch. Stattdessen vermittelt Giulia Enders, die ihren Bestseller auch persönlich eingelesen hat, auf sympathische und unkomplizierte Weise erstaunliche Erkenntnisse über ein Organ, mit dem sich wohl die wenigsten Menschen viele Gedanken machen. Ein Ratgeber der unterhaltsamen Sorte.

4. Die purpurnen Flüsse von Jean-Christophe Grangé

Über 15 Jahre hat dieses Hörbuch bereits auf den Buckel - es bleibt aber ein Thriller der Extraklasse, der mit Jean Reno als Kommissar Pierre Niémans in der Hauptrolle erfolgreich verfilmt wurde. In der Hörfassung passt (fast) alles: die düstere Atmosphäre in den französischen Alpen, zwei ineinander verwobene Handlungsstränge, ungeschliffene Charaktere und ein atemberaubendes Tempo. Dass die Auflösung etwas konstruiert wirkt, macht Joachim Kerzel mit seiner Darbietung wieder wett. Die sonore Stimme der Synchronsprecher-Ikone (Jean Reno, Jack Nicholson) rundet einen Frankreich-Thriller ab, der sich allerdings aufgrund mehrerer brutaler Szenen nicht für Zartbesaitete eignet.

Letzteres trifft auch auf die beiden Quasi-Forsetzungen zu, für die sich Autor Jean-Christophe Grangé viel Zeit gelassen hat. 2020 und 2022 hat er zwei weitere Fälle für Kommissar Niémans nachgelegt, die sich an der seit 2018 laufenden "Purpurnen Flüsse"-TV-Serie (hier geht es zur dritten Staffel*) orientieren: In "Die letzte Jagd"* gilt es, einen brutalen Mord an einem deutschen Adeligen und Jagd-Fanatiker aufzuklären; "Tag der Asche"* handelt von einem mysteriösen Todesfall auf einem Weingut im Elsass. Die zugehörigen Hörbücher hat Martin Keßler eingelesen, der sich als würdiger Kerzel-Nachfolger erweist. Durch die deutsche Stimme von Vin Diesel erhält die Hauptfigur noch einen Extraportion an Coolness.

5. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling

Die Geschichten rund um ein kommunistisches Känguru sind nicht nur ein Bucherfolg. In diesem Jahr folgte auch eine Verfilmung. Und für die Lesung hätte sich wohl niemand besser eignen können als Autor Marc-Uwe Kling, der seine Geschichte hier live und ungekürzt vorträgt.