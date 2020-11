Anfangs wurden sie noch belächelt und mit Zahnbürstenköpfen verglichen: Das Internet ist voll von Bildern, die sich über die Apple AirPods* lustig machen. Doch trotz alledem sind die kabellosen In-Ear-Kopfhörer bei Apple-Nutzern wahnsinnig beliebt, und auch andere Hersteller sind dem von Apple gesetzten Trend mittlerweile gefolgt. Was viele aber immer noch abschreckt, ist der extrem hohe Preis.

Die AirPods Pro* beispielsweise kosten aktuell noch immer knapp 200 Euro. Das sehen auch viele Apple-Fans kritisch. Man bekommt die AirPods jedoch auch günstiger - aktuell im Rahmen der Black Friday Woche beispielsweise schon ab 131 Euro bei Amazon*.

Black Friday 2020: Apple AirPods jetzt viel günstiger

Die Apple AirPods 2 mit Kabel-Ladecase: Nur 131 Euro

Die Apple Airpods 2 mit Kabel-Ladecase bekommen Sie bei Amazon* für nur 126,71 Euro und sparen damit jede Menge bares Geld. Zu den Kopfhörern erhalten Sie das Ladecase, welches Sie zum Transport und über ein Kabel auch zum Aufladen der Airpods nutzen können.

Die Apple AirPods laut Hersteller

Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

Schneller Zugriff auf Siri, indem du einfach „Hey Siri“ sagst

Zweimal tippen, um einen Track wiederzugeben oder zum nächsten zu springen

Der neue Apple H1 Chip ermöglicht schnellere kabellose Verbindungen zu deinen Geräten

Schnelles Aufladen im Case

Case kann mit einem Lightning Connector geladen werden

Satte, hochwertige Audioqualität und Stimmwiedergabe

Nahtloses Wechseln zwischen Geräten

Den ganzen Tag lang hören und sprechen mit mehreren Ladungen vom Ladecase

Die Apple Airpods 2 mit kabellosem Ladecase: Nur 164 Euro

Die Apple Airpods 2 mit kabellosem Ladecase bekommen Sie bei Amazon* für nur rund 164 Euro. Damit sparen jede Menge im Vergleich zum Preis im Apple Store. Diese Airpods 2 können sowohl mit Kabel als auch kabellos über eine Ladematte oder kabellose Station aufgeladen werden.

Airpod-Alternative für Nicht-Apple-Nutzer

Für alle, die kein iPhone, iPad oder anderes Apple-Produkt besitzen, aber dennoch nicht auf kabellose Kopfhörer verzichten wollen, gibt es gute Alternativen. Eine günstige Emnpfehlung sind die Bluetooth-Kopfhörer Hi (Hurricane) von Bluedio*.

Die Bluedio Hi (Hurricane) True Wireless Earphones für nur 15,99 Euro

Die Hi (Hurricane) True Wireless Earphones von Bluedio bieten tollen und kabellosen Sound für alle Bluetooth-fähigen Geräte. Ihr Akku hält bis zu 35 Stunden, wodurch ungestörter Hörspaß garantiert ist.

Kurios: Mann verschluckt Airpod-Kopfhörer im Schlaf. Warum er davon begeistert war, lesen Sie hier.

Der Black Friday steigt zwar erst am 27.11.2020, doch schon jetzt bietet Amazon im Rahmen der "Black Friday Woche" jede Menge Schnäppchen, die sich sehen lassen können.

