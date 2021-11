Die Deutsche Bahn hat ein tolles Angebot für Fahrten mit dem ICE und dem IC/EC

für Fahrten mit dem ICE und dem IC/EC Tickets für den Fernverkehr sind bereits ab 17,90 Euro erhältlich

erhältlich Schnell sein lohnt sich: Die Super-Sparpreis-Aktion läuft nur noch bis zum 16. November

Günstige Fernreisen mit dem Zug? Die Deutsche Bahn macht's möglich und bietet mit ihrer aktuellen Aktion die Möglichkeit, für den kleinen Preis Tickets für IC/EC- oder ICE-Fahrten zu erhalten. BahnCard-Besitzer sparen sogar noch mehr!

Bahn lockt mit Tickets zum Schnäppchenpreis

Wer im November noch neue Orte entdecken oder seine Lieben besuchen möchte und dabei ganz entspannt die Herbstlandschaft aus dem Zugabteil genießen will, für den hat die Deutsche Bahn jetzt ein günstiges Angebot.

Bis zum 16. November sind die Super-Sparpreis-Tickets der Deutschen Bahn erhältlich und es gibt sie bereits ab 17,90 Euro! Zudem können die Tickets bis zu sechs Monate im Voraus gebucht werden, es lohnt sich also, jetzt zuzuschlagen. Auch Teilstrecken im Nahverkehr können im Rahmen der Aktion vergünstigt erworben werden.

Inhaber einer Bahncard 25 oder 50 können sogar noch weitere 25 Prozent sparen. Auch Reisende der ersten Klasse profitieren von der Aktion und können ab einem Preis von 26,90 Euro besonders komfortabel mit dem Super-Sparpreis-Ticket mit dem Zug fahren.

