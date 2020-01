Amazon Warehouse Deals: 20 Prozent Rabatt zusätzlich - nur für kurze Zeit

Bei Amazon Warehouse* bekommen Sie vom 22. bis 31. Januar 20 Prozent Extra-Rabatt auf ausgewählte Artikel. Diese günstige Gelegenheit sollten sich Schnäppchenjäger nicht entgehen lassen.

Bei Amazon Warehouse Deals* erhalten Sie zurückgesendete, geöffnete, gebrauchte Ware oder solche mit Gebrauchsspuren und beschädigter Verpackung zu teils deutlich reduzierten Preisen. "Finden Sie hier stark reduzierte Angebote zurückgesendeter und geprüfter Ware mit allen Vorteilen von Amazon.de inkl. Kundenservice, Retourenrecht und dem kostenlosen Amazon Prime-Premiumversand", schreibt Amazon auf der Warehouse-Seite. Aktuell bietet Amazon 20 Prozent Extra-Rabatt auf viele bereits reduzierte Teile. Wir haben eine kleine Auswahl an Schnäppchen-Highlights für Sie zusammengestellt.

20 Prozent auf bereits reduzierte Ware: Diese Artikel empfehlen wir

Das Rode NT-USB Kondensator-Mikrofon für nur 135,58 Euro

Klarer, voller und angenehmer Sound für überragende Aufnahmequalität

Unkomplizierte Handhabung durch USB-Anschluss: Starten Sie sofort Ihre Aufnahmen

Umfangreiches Zubehör: Eingebauter Poppschutz, Tischstativ und vieles mehr inklusive

48 kHz Aufnahme im 16-Bit-Format

NT-USB Mikrofon von Rode bei Amazon anschauen

NBA 2K20 für die PS4 für nur 29,99 Euro

Tauchen Sie ein in die Welt des Profibasketballs

Liefern Sie sich spannende Matches nicht nur im Stadion, sondern auch auf der Straße

Beeindruckende Grafik und tolles Spielerlebnis

Neue offene Spielewelt mit vielen Courts rund um den Globus

NBA 2K20 bei Amazon anschauen

Der Hudora BidWheel 205 für nur 57,81 Euro

Besonders hochwertiger Tretroller aus Aluminium

Hohes Fahrvergnügen dank tief liegendem Trittbrett und schnellen, schlanken 205 BigWheel-Rollen

Leicht faltbarer und höhenjustierbarer Lenker von 79 cm bis 104 cm und Umhängegurt

Extra sicher durch starke Hinterradbremse und Reflektoren an Deck und Lenker

Maximales Nutzergewicht: 100 Kilogramm

Hudora BigWheel 205 bei Amazon anschauen

Der Philips OneBlade für nur 38,19 Euro

Einzigartige OneBlade-Technologie zum Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Bartlänge

Zweiseitige Klinge zum Definieren von Konturen

Zubehör inklusive: zwei Klingen und vier verschiedene Trimmaufsätze

60 Minuten Akkulaufzeit

Philips OneBlade bei Amazon anschauen

Die externe WD Elements Portable 1,5 TB Festplatte für nur 59,99 Euro

1,5 Terrybyte Speicherplatz für all Ihre Dateien

USB 3.0 für schnelle Übertragung

2,5 Zoll

Mechanical Hard Disk Festplatte

Direkt zum Angebot bei Amazon

Alle reduzierten Angebote von Amazon Warehouse finden Sie hier auf der offiziellen Amazon-Webseite*. Die 20 Prozent Extra-Rabatt werden automatisch an der Kasse abgezogen. Gilt nicht in Kombination mit anderen Aktionen.

