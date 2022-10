Amazon hat den Fire TV Cube* neu aufgelegt und überrascht mit zahlreichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell. Der neue Cube ist nicht nur schneller und läuft flüssiger, sondern enthält auch mehr Optionen in Form von Anschlüssen. Erhältlich ist der Fire TV Cube ab 27. Oktober 2022 - vorbestellbar ist er jedoch bereits jetzt. Ein weiteres Highlight: Die neue Alexa-Sprachfernbedienung Pro, die das Multimedia-Paket abrundet.

Der neue Fire TV Cube von Amazon: Das kann der Streaming-Mediaplayer

Der neue Fire TV Cube* ist besser als jedes Modell zuvor: schnell, kraftvoll, unkompliziert - ein reibungsloses Streaming-Erlebnis ist garantiert. Hierbei verbindet der Fire TV Cube all deine liebsten Entertainment-Inhalte miteinander: Egal, ob du deine Lieblingsserie streamen willst, ein Game an der Konsole zocken willst, per Videochat kommunizieren willst oder einfach Kabel-TV sehen möchtest - dafür ist der Cube genau das richtige Gerät. Er ermöglicht es dir, ganz einfach und unkompliziert zwischen den verschiedenen Anwendungen zu wechseln. Dank des verbauten Octa-Core-Prozessors mit 2 GHz werden Apps blitzschnell gestartet und deine Anwendungen laufen generell sehr flüssig.

Ein echtes Plus für dein Streaming-Erlebnis ist auch die Ausstattung des Cubes mit Wi-Fi 6E. Diese absolut neue Technologie macht das Film- und Serien-Streamen reibungslos und ist im neuen Fire TV Cube als erstem Streaming-Mediaplayer überhaupt verbaut. Selbst die Bildqualität lässt nichts zu wünschen übrig: Mithilfe der 4K-Auflösung werden die Bilder auf deinem Bildschirm zum Leben erweckt und stellen alles bisher dagewesen in den Schatten. Damit dein Streaming-Erlebnis abgerundet wird, kommt der Cube außerdem mit Dolby Vision, HDR und Dolby Atmos-Audio. Selbstverständlich ist auch die Sprachsteuerung Alexa wieder mit von der Partie, mit welcher du bequem und kompliziert durch deine Anwendungen steuern kannst.

Neu sind auch die Anschluss-Optionen: Bisher verfügte der Fire TV Cube lediglich über einen HDMI-Ausgang, jedoch nicht über einen Eingang. Das bringt dir die Vorteile, dass du mit dem neuen Cube deinen TV-Receiver oder den Blu-Ray-Player anschließen kannst, wie auch weitere externe Quellen (beispielsweise Sicherheitskameras). Des Weiteren wird der externe Ethernet-Adapter des Cubes abgeschafft und direkt im Gerät integriert, was das Design abrundet. Und auch die Lautsprecher (inkl. der Mikrofone) des Cubes sind verbessert - denn sie befinden sich nun auf vier statt auf ehemals nur einer Seite, was für eine klare Verbesserung des Sounds sorgt.

Alle wichtigen Informationen zum neuen Fire TV Cube (3. Gen.):

Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz: extrem schneller Start von Apps - doppelt so schnell wie der Fire TV Stick 4K Max

mehr Optionen: HDMI-Eingang (z.B. für TV-Receiver, Blu-Ray-Player oder andere externe Quellen)

inkl. Alexa-Sprachsteuerung mit integriertem Mikrofon und integriertem Lautsprecher

inkl. neuer Alexa-Sprachfernbedienung Pro

Lautsprecher auf vier Seiten

verbindet alle Medieninhalte - egal ob Streaming, Gaming, Videochatting oder Kabel-TV

Wi-Fi 6E für reibungsloses Streaming

4K Bildqualität

grenzenloses Entertainment: Streame Inhalte von Prime Video, Netflix, Disney+ & Co.

Smarthome verwalten - direkt auf deinem Bildschirm

Nachhaltigkeit: Material enthält zu 30 % wiederverwertete Kunststoffe

Preis: 159,99 Euro - erhältlich ab 27. Oktober 2022 (jetzt vorbestellen*)

Ebenfalls neu: Die Alexa-Sprachfernbedienung Pro

Ebenfalls ein Multimedia-Highlight in diesem Herbst ist die Alexa-Sprachfernebdienung Pro*. Diese ist mit zwei zusätzlichen Tasten ausgestattet, die je nach Belieben mit Apps, Live-Sendern oder Alexa-Befehlen programmiert werden können. Wer den neuen Fire TV Cube bestellt, bekommt die Alexa-Sprachfernbedienung Pro inklusive.

Zudem bietet die Fernbedienung Pro ein Feature für alle Vergesslichen: Mit dem "Remote-Finder" und dem einfachen Befehl "Alexa, finde meine Fernbedienung", gibt die Fernbedienung ein Geräusch von sich und du hältst sie im Nu wieder in Händen.

Wer gerne im Dunkeln streamt, wird sich überdies über die bewegungsaktivierte Tastenbeleuchtung freuen, welche im Dunkeln aktiviert wird. Die Fernbedienung kann auch separat bestellt werden und ist dann ab 16. November 2022 erhältlich (bereits jetzt vorbestellbar).

Fazit: Der neue Fire TV Cube - deshalb ist der Streaming-Mediaplayer besser als die Vorgänger

Der neue Amazon Fire TV Cube ist die optimierte Version seiner Vorgänger: Er läuft flüssiger, ist schneller und leistungsstärker und überzeugt mit neuen Technologien, die in dem Streaming-Mediaplayer verbaut sind, beispielsweise Wi-Fi 6E.

So eignet sich der Cube für alles, was Multimedia-technisch Spaß macht: Serien, Filme und Musik streamen, Videospiele spielen und mit deinen Liebsten per Videochat kommunizieren. Auch auf normales Kabel-TV kann problemlos geswitched werden. Besonders empfehlenswert ist der Cube deshalb für alle, die gerne diese Multimedia-Dienste nutzen und auch für jeden, der eine zentrale sowie unkomplizierte Steuerung seines Smarthomes wünscht.

Ebenfalls ein tolles Multimedia-Highlight: Die Alexa-Fernbedienung Pro, die im Bundle mit dem neuen Fire TV Cube enthalten ist oder separat ab 16. November 2022 erhältlich ist (jetzt bereits vorbestellbar).