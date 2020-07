Amazon Sommer-Angebote Tag 2: Die besten Schnäppchen am Donnerstag

Da die Schnäppchen nur für Prime-Abonnenten früher verfügbar sind, empfiehlt es sich, das einmonatige kostenlose Probe-Abo für Amazon Prime* abzuschließen. So kommen Sie eine halbe Stunde früher an die gewünschten Schnäppchen und gehen im Zweifelsfall nicht leer aus.

Notieren Sie sich einfach im Kalender, das Prime-Abo nach Ablauf der Schnäppchen-Aktion beziehungsweise vor Ablauf des kostenlosen Probemonats wieder zu kündigen.

Das Amazon-Prime-Abo im Überblick

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serienepisoden

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über 2 Millionen Songs und Bundesliga live

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostet 69 Euro im Jahr (nach Ablauf des kostenlosen Probemonats)

Die besten Amazon-Sommerangebote

Um die Bandbreite der Angebote zu verdeutlichen hat der Versandhändler aufgelistet, welche Highlights unter anderem bei den Sommer-Angeboten zu finden sind:

Amazon Echo Plus inklusive Philips Hue*

Tablets und Laptops von Microsoft, Huawei und Acer

von Microsoft, Huawei und Acer Smartphones und sturzsichere Schutzhüllen von Samsung, Huawai, Motorola und Otterbox

und von Samsung, Huawai, Motorola und Otterbox LED-Fernseher von Samsung, LG und Hisense

von Samsung, LG und Hisense Ventilatoren und Beleuchtung von Nanoleaf, Rowenta und Philips

und von Nanoleaf, Rowenta und Philips Kühl- und Gefrierlösungen von Samsung, Haier und Bauknecht

von Samsung, Haier und Bauknecht Camping-Zubehör von Campingaz

von Campingaz Spielzeug von LEGO, Playmobil, Ravensburger und vielen mehr

von LEGO, Playmobil, Ravensburger und vielen mehr Fitness-Uhren von Fitbit, Garmin und weiteren

von Fitbit, Garmin und weiteren Möbel von Kare Design, Sedus und Songmics

von Kare Design, Sedus und Songmics Werkzeuge von Bosch

von Bosch und vieles mehr

Weitere Vorteile bei den Sommer-Angeboten

Zudem kündigte Amazon eine weitere Funktion für Kunden an, die Amazon über die App nutzen: Favorisierte Produkte können mit "Beobachten" markiert werden. "So erhalten sie automatisch eine Push-Benachrichtigung, sobald das Angebot startet", so Amazon.