Prime Day: Fernseher zu Hammer-Preisen - spare bis zu 51 Prozent

Fernseher von Top-Marken wie Samsung, Sony & Grundig

TV-Schnäppchen zum Prime Day: Das sind unsere Empfehlungen

Prime Day 2022: Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, sollte seine Chance nutzen und bei Amazon* vorbeischauen. Denn dort gibt es aktuell viele TVs von Top-Marken stark reduziert - so kannst du bis zu 51 Prozent sparen. Wir stellen dir einige der Fernseher im Prime Day-Angebot vor.

Tipp: Alle Informationen und einen Überblick über die besten Schnäppchen am Prime Day findest du in unserem Artikel.

Fernseher im Angebot zum Prime Day: Das sind unsere Empfehlungen

Wer im Rahmen des Prime Days* shoppt, kann mitunter sehr viel Geld sparen, so auch auf eine große Auswahl an Fernsehern. Wir stellen dir einige der Modelle von Marken wie Sony, Samsung oder Philips vor.

Grundig Vision 8: Spare 51 Prozent auf den Top-TV

Der Grundig Vision 8* ist zum Prime Day zu einem echten Hammer-Preis zu haben: Du sparst ganze 51 Prozent und zahlst mit 219 Euro also nur noch die Hälfte des ursprünglichen Preises. Der TV kommt mit einer Ultra HD-Auflösung und integriertem Fire TV, was es dir ermöglicht, auf tausende Sender, Apps und Alexa-Skills zuzugreifen. Darunter u.a. Netflix, Prime Video oder YouTube. Im Lieferumfang ist die Fire TV-Sprachfernbedienung enthalten, mit der du durch die Programme stöbern kannst.

Sony Bravia XR : Spare 400 Euro auf das hochwertige TV-Modell

Der Sony Bravia XR* ist wohl eines DER Top-Modelle unter den Fernsehern: Wer Fernsehen und Filme mag, wird den Sony-TV lieben. Dieses sticht unter anderem mit seiner Farb-Brillantheit und den reinen Schwarztönen heraus, wodurch Tiefen besonders lebensecht dargestellt werden. Der Sound kommt direkt aus dem Bildschirm und erzeugt durch das Acoustic Surface Audio einen faszinierenden Klang. Der Rahmen ist dank Metal Flush Surface Design besonders schmal gehalten, wodurch du dich umso mehr auf das Seherlebnis konzentrieren kannst. Im Prime Day-Angebot sparst du auf diesen TV ganze 400 Euro.

Philips 55OLED705: Hochwertiger TV 200 Euro günstiger

Das besondere am Philips 55OLED705* ist unter anderem das dreiseitige Ambilight, welches den gesamten Raum in passendes Licht taucht (z.B. AmbiSleep oder Lounge-Modus). Zudem kommt der TV mit 4K UHD Bildqualität, einem Dolby Atmos Sound und einer Verbesserung der Soundqualität durch KI-Sound. Der integrierte Google Assistant arbeitet ebenfalls mit Alexa, mithilfe deren du dich durch deine Apps und Programme zappen kannst.

Samsung Crystal UHD TV: 11 Prozent günstiger zum Prime Day

Der Samsung Crystal UHD TV* zählt ebenfalls zu den Fernsehern, die du am Prime Day zu einem echten Schnäppchen-Preis bekommen kannst. Der 50 Zoll-Fernseher (auch in anderen Ausführungen erhältlich) enthält die HDR-Technik und den Crystal Prozessor 4K, der dir die gesamte Palette an Farben präsentiert. Q-Symphony sorgt für eine nie dagewesene Harmonie des Sounds deines Fernsehers. Die Funktionen PurColor sowie Contrast Enhancer sorgen für eine exzellente Tiefenwirkung und eine Farbqualität, die du nicht mehr missen werden willst.

