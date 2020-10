Amazon Prime Day: Nahrungsergänzungsmittel super günstig

Nahrungsergänzungsmittel: Tun Sie Gutes für Ihre Gesundheit

Die Nahrungsergänzungsmittel von "natural elements", die es nun zu einem Schnäppchen-Preis während des Amazon Prime Days gibt, können sich als sehr hilfreich für die Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit erweisen. Die Kurkuma-Extrakt-Kapseln* bekommen Sie aktuell für 13,99 Euro - Sie sparen 30 Prozent gegenüber dem Originalpreis. Eine Kapsel enthält ganze 10.000 mg Curcumin, ist also sehr hoch dosiert. Das Produkt ist zertifiziert und besteht zu 100 Prozent aus natürlichem Kurkuma aus Indien. Kurkuma soll verdauungsfördern, entzündungshemmend und Blutzuckerspiegel-senkend wirken.

Auch Vitamin D3 + K2-Tropfen* bekommen Sie zum Tiefpreis von 14,99 Euro im Rahmen des Prime Days - ganze 40 Prozent günstiger als der Originalpreis. Auch dieses Nahrungsergänzungsmittel ist sehr hoch dosiert und enthält 25 mcg Vitamin D3 und 20mcg Vitamin K2. Vitamin D3 ist überaus wichtig für die Gesundheit: Es hält die Knochen gesund, außerdem stärkt es das Immunsystem und ist auch für unser Nervensystem von essenzieller Bedeutung.

Ebenso zu empfehlen: Zink-Tabletten*. Zink sorgt für gesunde Haut, Haare und Nägel und hält sowohl den Stoffwechsel, als auch das Immunsystem fit. Außerdem wirkt er sich positiv auf Diabetes und Allergien aus. "natural elements" bietet eine Dose Zinktabletten aktuell zum Schnäppchen-Preis von 11,05 Euro an - Sie sparen also ganze 31 Prozent.

Nahrungsergänzungsmittel lassen sich gut in den Alltag integrieren und helfen Ihnen so, gesund zu bleiben. Der Prime Day liefert einen guten Anlass, sich mit diesen Mitteln einzudecken.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.