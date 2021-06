Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr am 21. und 22. Juni statt

statt Prime-Mitglieder können sich auf viele Rabatte freuen

In wenigen Tagen findet bei Amazon wieder der beliebte Prime Day statt. Hier erfahren Sie alles, was sie zur 2021-er Ausgabe der Schnäppchen-Aktion wissen müssen.

Prime Day 2021: Amazon lockt mit tollen Schnäppchen

Inhaber einer Prime Mitgliedschaft profitieren an diesem Tag von über einer Million günstigen Angeboten*.

Doch das ist noch nicht alles: Im Vorfeld können Sie sich ganz einfach 50 Euro Guthaben für diesen Tag sichern.

inFranken.de verrät Ihnen, wie das geht.

Amazon belohnt Unterstützung von kleineren Unternehmen

Wenn Sie bis Sonntag, den 20. Juni, Aktionsprodukte von kleineren Unternehmen über diese Seite* im Wert von mindestens 10 Euro kaufen, können Sie über eine Bestätigungsmail, die nach dem Kauf an Sie versendet wird, ein Guthaben in Höhe von 10 Euro freischalten. Dieses können Sie dann am Prime Day für viele Produkte einlösen.

Ausgeschlossen sind nach Angaben von Giga allerdings Alkohol, Amazon-Geschenkkarten, Abonnements, Steuern, Versandkosten, Bücher, Geschenkverpackungsgebühren und Prime-Now-Bestellungen.

Zusätzlich erhalten Sie 40 Euro Startguthaben, wenn Sie sich für eine Kreditkarte von Amazon* entscheiden. Auch dieses Guthaben können Sie am 21. und 22. Juni für den Kauf von tollen Schnäppchen einlösen.

