Amazon Prime Day: Emma One Matratze zum Schnäppchenpreis

Auch für den Schlafkomfort wird am Amazon Prime Day gesorgt: Die Testsieger-Matratze Emma One gibt es zum Hammerpreis von 159,20 Euro*. Wer auf der Suche nach einer neuen Matratze ist, wird mit diesem Modell auf alle Fälle gut bedient- schließlich handelt es sich hier um den Testsieger des großen Matratzen-Tests 2019 von Stiftung Warentest.

Tipp: Heute (13. & 14.10.2020) ist Prime Day bei Amazon! Die besten Schnäppchen und unsere Empfehlungen haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

Das kann die Emma One Matratze

Die Emma One Matratze* bietet höchsten Schlafkomfort - aktuell zum Prime Day zu einem echten Schnäppchenpreis. Stiftung Warentest kürte die Matratze im letzten Jahr zum Testsieger. Das besondere an der Matratze: Durch die Einteilung der Liegefläche in sieben ergonomische Zonen garantiert sie für jeden Schlaftyp ein bequemes Liegen und einen erholsamen Schlaf. Dabei verfügt die Emma One Matratze sogar über eine spezielle Schulterzone.

Die Matratze besteht in ihrem Innern aus viskoelastischem Schaum, der sich perfekt der Körperform anpasst - so eignet sich die Matratze sowohl für Seitenschläfer, als auch für Rücken- und Bauchschläfer.

Der Hersteller verspricht des Weiteren eine sehr lange Haltbarkeit der Matratze. Sie soll lange ohne jeglichen Qualitätsverlust genutzt werden können und es sollen auch keine Liegekuhlen entstehen. Auch gegen das Schwitzen in der Nacht ist die Emma One Matratze gefeit: Neben einem atmungsaktiven Bezug, besteht die Matratze zudem aus einem Airgocell-Schaum, der offenporig ist und so viel Luft hindurchlässt. So wird verhindert, dass die Matratze vollgeschwitzt wird. Außerdem wird auch ein sehr angenehmes Klima erzeugt, das ebenfalls zu einem erholsamen Schlaf beiträgt.

Die Emma One Matratze* gibt es in zwei verschiedenen Härtegraden, sowohl in Hart, als auch in Medium. Außerdem ist sie in folgenden Maßen erhältlich:

80x200 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

200x200 cm

Original beim Hersteller kostet die Emma One Matratze ganze 199 Euro - dank des Prime Days jetzt jedoch nur 159,20 Euro auf Amazon.de. Sie sparen also ganze 20 Prozent.

Testsieger bei Stiftung Warentest

Die Emma One Matratze ist absoluter Testsieger des großen Matratzen-Tests 2019 ("gut", 1,7). Stiftung Warentest war besonders von der ergonomischen Liegeeigenschaft der Matratze überzeugt. Auch die lange Halt- und Nutzbarkeit wurde betont und positiv bewertet. Ebenso wie die gute Durchlüftung der Matratze, für die der Airgocell-Schaum verantwortlich ist.