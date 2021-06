Nur noch heute und morgen ist der Amazon Prime Day 2021 - das bedeutet, dass Sie die Chance haben, allerlei Schnäppchen aus unzähligen Produktkategorien zu ergattern und ordentlich zu sparen. Für alle Sportler und Sport-Laien sind die Rabatte auf Fitnesstracker besonders interessant: Auf viele Produkte der Marken Fitbit, Xiaomi, Eefinite und weiteren sparen Sie aktuell bares Geld. Wir stellen Ihnen die besten Fitnesstracker am Amazon Prime Day 2021 vor.

Tipp: Die besten Angebote am Amazon Prime Day stellen wir Ihnen in unserem Artikel vor.

Prime Day 2021: Das sind die besten Fitnesstracker - Empfehlungen

Überdurchschnittlich gut bewertet und Amazon-Bestseller ist der Fitnesstracker von Yamay*. Der HD-Farbbildschirm verfügt über vier austauschbare Ziffernblätter und lässt sich ideal auf die Umgebungs-Helligkeit einstellen. Der Fitnesstracker lässt sich für neun verschiedene Trainingsarten verwenden, darunter Laufen, Fitness, Radfahren und Wandern. Dabei werden sowohl die Echtzeitdaten, als auch die zurückgelegte Strecke, die Schritte, die verbrannten Kalorien und die Herzfrequenz aufgezeichnet - hierbei lässt sich die Smartwatch problemlos mit dem Smartphone verbinden. So wird auch eine Benachrichtigung auf die Uhr geschickt, sofern Sie auf Ihrem Smartphone Nachrichten empfangen. Am Prime Day kostet dieser Fitnesstracker gerade einmal 28,89 Euro - somit sparen Sie ganze 28 Prozent. Lohnt sich der Prime Day? Wie Sie das herausfinden, erklären wir Ihnen in unserem Artikel.

Ebenfalls eine klare Empfehlung: Der Fitnesstracker Inspire 2 von Fitbit*. Die Akkulaufzeit beträgt enorme zehn Tage, zudem ist eine kostenlose Premium-Testversion im Paket enthalten. Die Funktion "Aktivzonenminuten" hilft dabei, zu erkennen, ob effektiv auf das Trainingsziel hingearbeitet wird. Durch die kontinuierliche Herzfrequenzmessung kann unter anderem der Kalorienverbrauch gemessen werden, was ebenfalls unterstützend beim Training ist. Im Rahmen des Amazon Prime Days gibt es die Fitbit Inspire 2 für nur 61,99 Euro - das ergibt eine Ersparnis von 38 Prozent! Schnäppchen am Prime Day abstauben, ohne Prime-Mitglied zu sein? Wie das mit dem Prime-Trick gelingt, erklären wir Ihnen in unserem Artikel.

Einer der wohl günstigsten Fitnesstracker im Prime Day-Angebot: Mi Smart Band von Xiaomi*. Bei diesem Schnäppchen sparen Sie 52 Prozent und bekommen das Gerät somit für sehr günstige 19 Euro. Der wasserdichte Fitnesstracker trackt sowohl die sportliche Aktivität, als auch den Schlaf - diese Daten können bequem in der Mi Wear Lite App abgerufen werden. Die Akkuleistung ist auch großartig: Der Tracker hält bis zu 14 Tage durch.

Ein richtiges Prime Day-Schnäppchen ist auch das Fitness Armband von Yamay*. Beim Kauf dieses praktischen Gerätes sparen Sie 52 Prozent, es kostet Sie lediglich 18,39 Euro. Dieser Fitnesstracker verfügt über 14 verschiedene Trainings-Modi, außerdem über ein Herzfrequenz-Messgerät. Die Funktion "Schlaue Benachrichtigungen" sorgt dafür, dass der Tracker vibriert, sofern Sie eine Nachricht auf ihr Smartphone bekommen. Die dazugehörige App "VeryFitPro" ist kostenlos im App-Store erhältlich.

Der Fitnesstracker von Willful* ist ein echter Hingucker: Er ist in einem eleganten Design gehalten und in verschiedenen Farben erhältlich. Neben sportlicher Aktivität zeichnet der Tracker auch den Schlaf auf - so können Sie feststellen, wie intensiv die diversen Schlafphasen waren. Zudem verfügt das Gerät über neun Trainings-Modi, welche von Joggen über Yoga, bis hin zum Fahrradfahren reichen. Die Herzfrequenz wird ebenfalls permanent überwacht. Die Akkulaufzeit beträgt sieben Tage. Als echtes Prime Day-Schnäppchen kostet der Fitnesstracker von Willful nur noch 31,99 Euro - das ergibt eine Ersparnis von fantastischen 38 Prozent.

Eine große Auswahl der Fitness Tracker-Schnäppchen am Prime Day finden Sie bei Amazon.*