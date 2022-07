Amazon Prime Day 2022: Die besten Elektronik-Schnäppchen

Apple Watch, Samsung Smartphones, Amazon-Geräte und viele mehr

und viele mehr Unsere Empfehlungen & Tipps

Falls du ein neues Tablet oder Smartphone brauchst oder dir schon immer eine Apple Watch gönne wolltest, kannst du das jetzt tun: Denn es ist Amazon Prime Day* und auch viele Technik-Highlights gibt es starke Rabatte. Wir stellen dir eine Auswahl der besten Elektronik-Schnäppchen zum Prime Day 2022 vor.

Die besten Elektronik-Schnäppchen zum Prime Day 2022: Das erwartet dich

Wer von Technik nicht genug haben kann und schon ganz wild auf die Elektronik-Schnäppchen zum diesjährigen Prime Day ist, dem können wir mit unserer Auswahl vielleicht die ein oder andere Empfehlung aussprechen.

Neben zahlreichen Smartphone-Modellen von Samsung sind unter anderem die Apple Watch 7 sowie hochwertige Tablets und die ganze Palette der Amazon-Geräte aktuell stark reduziert. Einen Überblick mit Schnäppchen-Tipps zum Prime Day 2022 findest du in unserem Artikel.

Tipp: Bei Audible sparst du gerade 70 Prozent auf dein Abo - aber nur für kurze Zeit. Mehr dazu in unserem Artikel.

Apple Watch Series 7

Die Apple Watch Series 7* befindet sich ebenfalls im Angebot des Prime Days 2022, was vor allem Apple-Fans freuen wird. Im Vergleich zur Series 6 hat die 7 ein fast 20 Prozent größeres Display, was für mehr Übersicht und zusätzlichen Komfort sorgt. Das Displayglas ist bruchsicher, zudem staubgeschützt und schwimmfest. Mit dem verbauten Sensor und der dazugehörigen App kannst du sehr präzise den Sauerstoffgehalt in deinem Blut messen und außerdem immer und überall ein EKG machen. Deine verschiedenen Workouts kannst du selbstverständlich ganz bequem tracken.

Samsung Smartphones: Verschiedene Modelle im Prime Day-Angebot

Wen es eher zum Konkurrenten Samsung* zieht, wird beim diesjährigen Prime Day ebenfalls sehr glücklich. Unter anderem ist aktuell eine große Anzahl an Samsung Smartphones stark reduziert. So unter anderem die Modelle Galaxy M52*, Galaxy A53*, Galaxy A13* und Galaxy S21 FE 5G*. Alle reduzierten Samsung Smartphones findest du bei Amazon.*

Die besten Tablets zum Prime Day: Unsere Empfehlungen

Egal ob für die Schule, Arbeit, Uni oder in der Freizeit: Ein Tablet zu besitzen, hat viele Vorteile und ist einfach praktisch. Im Rahmen des Prime Days lassen sich auf viele Modelle Prozente sparen. Eine echte Empfehlung ist unter anderem das Huawei MatePad 11*, welches extrem flüssig läuft und Farben in exzellenter Qualität wiedergibt. Das Samsung Galaxy Tab 8* ist ebenfalls eine solche Empfehlung, ebenso wie das Lenovo Tab M10 HD*.

Amazon-Geräte im Angebot zum Prime Day: Rabatte bis zu 69 Prozent

Alle Fans der Geräte von Amazon werden am Prime Day jubeln: Auf Produkte wie den Fire TV Stick Lite, Echo Dot und viele weitere gibt es zum Prime Day saftige Rabatte. Wir stellen dir die besten Angebote vor. Alle Prime Day-Angebote zu den Amazon-Geräten findest du bei Amazon*. Auf das Fire HD 10 Tablet* sparst du aktuell 17 Prozent und erhältst das beliebte Tablet somit zu einem echten Schnäppchen-Preis. Das Tablet ist zertifiziert sowie generalüberholt und kommt mit einem Speicherplatz von 64 GB (erwiterbar auf 512 GB). Das Tablet eignet sich ideal für den Genuss von Serien, Filmen, Büchern sowie zum Surfen im Internet.

Auch den Fire TV Cube* gibt es derzeit stark vergünstigt: Aktuell sparst du hierauf ganze 27 Prozent. Das "bislang schnellste und leistungsstärkste Fire TV-Gerät" ermöglicht dir ein perfektes, absolut flüssiges Streaming-Erlebnis. Alexa ist selbstverständlich integriert und lässt dich deinen TV auch komplett ohen Fernbedienung bedienen. Auch Smart Home-Anwendungen lassen sich mit dem Cube bequem steuern.

Auf den Fire TV Stick* bekommst du aktuell 38 Prozent Rabatt. Hierbei handelt es sich um die aktuellste, überarbeitete Version des "meistverkauften Streaming-Geräts" (Amazon) des Online-Händlers. Der Fire TV Stick bietet dir reibungsloses Streaming-Vergnügen, das du ganz einfach mit deiner Stimme und der Sprachassistentin Alexa steuern kannst - mit verbesserter Leistung für noch mehr Streaming-Qualität.

Den smarten Lautsprecher Echo Dot (4. Generation)* gibt es im frühen Prime Day für exklusive 19,99 Euro, was dir eine starke Ersparnis von 67 Prozent einbringt! Das Gerät ist mit der Alexa-Sprachassistentin ausgestattet, zudem eignet sich der Echo Dot auch für die Sprachsteuerung deines Smart Homes. Außerdem lassen sich problemlos Lieder und Podcasts streamen, beispielsweise über die Anbieter Spotify, Deezer, Amazon Music oder Apple Music. Tipp: Auf den Echo Dot im 2er-Pack inkl. Smart Plug* sparst du sogar 69 Prozent - lohnt sich absolut, wenn du sowieso zwei der Boxen haben möchtest.

Hier kommt etwas für alle Leseratten: Das Kindle Paperwhite* gibt es am Prime Day 33 Prozent günstiger. Das Kindle ist wasserfest, weshalb es sich auch ideal für Nachmittage am Pool oder Strand eignet. Durch das verstellbare Licht kannst du sowohl in der grellen Sommersonne als auch bei wenig Licht problemlos in deinen Büchern und Magazinen schmökern.

Bei der Blink Outdoor HD-Sicherheitskamera* sparst du ebenfalls ordentlich: Hierauf bekommst du starke 49 Prozent Rabatt. Bei dem Angebot handelt es sich um ein Bundle, bestehend aus einer Sicherheits-Kamera und einem Echo Show 5 der 2. Generation. Mit der Kamera kannst du dein Zuhause sowohl tagsüber als auch nachts (durch Infrarot-Sicht) umfassend überwachen. Die Aufzeichnungen können entweder lokal auf dem Gerät oder in der Cloud gespeichert werden.