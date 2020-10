Zum Amazon Prime Day 2020 winkt ein Angebot für Hobbyköche sowie Feinschmecker aller Art: Die Jamie-Oliver-Bratpfanne* von Tefal aus Edelstahl mit 28 Zentimetern Durchmesser und Antihaft-Versiegelung. Das etm-Testmagazin hat die Pfanne mit 94,3 Prozent bewertet und das Testurteil "sehr gut" vergeben. Die Amazon-Bewertung für die Bratpfanne liegt derzeit bei 4,0 von 5 Sternen. Auch Pfannenhelden.de hat die Teflonpfanne getestet und nennt sie "die beste beschichtete Pfanne". Die Tester schreiben: "Die Tefal Jamie Oliver ist einer unserer absoluten Favoriten, wenn es um beschichtete Pfannen geht. Warum? Zum einen ist die Pfanne sehr gut verarbeitet, zum anderen hält ihre Beschichtung sehr lange." Und auch sternefood.de schreibt "Wir empfehlen die Jamie Oliver-Pfanne, weil sie gut in der Hand liegt und eine sehr beständige Antihaftschicht hat. Wenn Sie also eine langlebige, beschichtete Pfanne suchen, sind Sie bei dieser Pfanne genau richtig."

Sensationelles Angebot zum Prime Day: Die Jamie-Oliver-Pfanne von Tefal für 27,99 Euro

Was kann die Pfanne? Die Pfanne verfügt über eine sechslagige Antihaft-Beschichtung und einen sogenannten Thermo-Spot in der Mitte, der je nach Temperatur die Farbe ändert und Ihnen so anzeigt, wann die optimale Brattemperatur erreicht ist. Die Jamie-Oliver-Pfanne* kam mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro auf den Markt. Der aktuelle Preis von 27,99 Euro im Rahmen des Amazon Prime Day 2020 ist in jedem Fall ein Top-Angebot. Die Pfanne ist nochmals günstiger als am Prime Day im Jahr zuvor.

Was die Jamie-Oliver-Pfanne laut Hersteller so besonders macht

6-Lagen Tefal Prometal Pro Antihaft-Versiegelung mit Hartgrundierung und Top Coat

Thermo Spot: Der weltweit erste in die Pfanne integrierte Temperaturanzeiger! Er zeigt an, wann die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat.

Geeignet auch für metallische Küchenhelfer

Starker induktionsgeeigneter Kapselboden

Genieteter, ergonomischer Profi-Edelstahlgriff. Backofen-geeignet bis 260° C.

