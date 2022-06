Amazon Prime Day 2022 : Grandiose Schnäppchen für alle Prime-Kund*innen

: früher Prime Day bereits gestartet: Music Unlimited gratis + Rabatte auf Echo Dot-Geräte

Music Unlimited gratis + Rabatte auf Echo Dot-Geräte exklusive Angebote aus den Bereichen Elektronik, Beauty, Haushalt, Fashion und vielen weiteren

aus den Bereichen Elektronik, Beauty, Haushalt, Fashion und vielen weiteren Gewinnspiel : Gewinne eine Geschenkkarte im Wert von 5.000 Euro

: Gewinne eine mit dem Prime-Trick sparen auch Nicht-Abonnent*innen

Der Amazon Prime Day steht bevor und die ersten Sparfüchse stehen bereits in den Startlöchern - das Shopping-Event findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. An diesen Tagen kannst du wieder nach Lust und Laune shoppen und dir exklusive Angebote sichern. Diese stammen aus den Bereichen Elektronik, Haushalt, Fashion, Beauty und noch vielen weiteren. Zudem erhältst du Rabatte und Gratis-Testzeiträume für die Media-Plattformen Prime Video, Music Unlimited und Kindle Unlimited. Wer ungeduldig ist, kann schon jetzt mit dem Shoppen beginnen: Der frühe Prime Day ist bereits gestartet und hält unter anderem Schnäppchen aus dem Bereich der Amazon Echo-Geräte für dich bereit.

Früher Prime Day gestartet: Geniale Schnäppchen bereits seit 21. Juni

Wer bereits auf den Prime Day hinfiebert, kann schon jetzt starke Schnäppchen im Rahmen des frühen Prime Days* abstauben. Der vorgezogene Prime Day läuft bereits seit 21. Juni und wartet mit tollen Angeboten diverser Amazon-Marken auf.

Darunter seit 24. Juni ein Gratis-Zugang für Amazon Music Unlimited für ganze vier Monate. Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit und nur für Prime-Kund*innen, die den Musik-Streaming-Dienst von Amazon noch nicht nutzen. Wenn das auch auf dich zutrifft, ist das deine Chance, um in die über 90 Millionen Lieder sowie Millionen Podcast-Folgen reinzuhören. Ein weiteres Extra: Wer ein Amazon Echo-Gerät kauft und Amazon Music Unlimited bisher nicht nutzt, kann den Streaming-Dienst sogar sechs Monate lang gratis testen.

Auf die Amazon Echo-Geräte* gibt es dann bereits ab 6. Juli saftige Rabatte: Darunter befinden sich unter anderem Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), der Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security sowie das Fire 7 Kids Pro Tablet. Wer sich statt Technik lieber mit Mode eindeckt, kann sich ab 28. Juni echte Schnäppchen von Amazon Fashion sichern - unter anderem Schuhe, Kleidung & Co. der Amazon-Marken Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

Prime Day 2022: Audible, Music Unlimited, Prime Video & Kindle

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es beim Prime Day 2022 erneut Rabatte und Gratis-Testzeiträume für die Media-Plattformen, Music Unlimited, Kindle Unlimited sowie Prime Video geben wird. Für Kindle Unlimited* gibt es bereits jetzt ein starkes Angebot: Drei Test-Monate bekommst du hier als Prime-Mitglied gratis - danach kostet es dich 9,99 Euro pro Monat.

Bei Audible gibt es ebenfalls bereits ein exklusives Prime Day-Angebot, bei dem du 70 Prozent sparen kannst. Das Angebot: Höre Audible sechs Monate lang für nur 2,95 Euro/Monat - anstatt 9,95 Euro/Monat.

Auch Prime Video* ist bei den frühen Prime Day-Angeboten dabei: Hier erhältst du bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien - exklusiv für Prime-Kund*innen.

Shoppen bei kleinen und mittleren Unternehmen: Gewinne bis zu 5.000 Euro als Geschenkkarte

In diesem Jahr möchte Amazon das Einkaufen bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen durch spezielle Aktionen fördern. Wer zwischen dem 21. Juni und dem 11. Juli bei einem solchen Unternehmen bei Amazon einkauft, hat die Chance auf einen tollen Gewinn.

Mit jedem Euro, den du bei diesen Unternehmen ausgibst, erhältst du die Möglichkeit, dir spannende Gewinne zu sichern. Hierzu erhalten zufällig ausgewählte Kund*innen exklusive Geschenkkarten. Hauptgewinn: Eine digitale Geschenkkarte im Wert von 5.000 Euro. Insgesamt werden mehr als 20.000 Geschenkkarten verlost (Werte: 50 bis 5.000 Euro).

Und so gehts: Registriere dich für das Prime Day Gewinnspiel* (noch bis zum 11. Juli 2022), kaufe Produkte bei kleinen oder mittelgroßen Unternehmen, die als solche bei Amazon gelistet sind und bekomme die Chance auf den Gewinn von exklusiven Geschenkkarten - vielleicht ergatterst du ja eine 5.000 Euro-Geschenkkarte? Tipp: Achte unbedingt auf das Zeichen für mittlere und kleine Unternehmen. Das Symbol sieht aus wie ein kleiner Laden und ist üblicherweise rechts neben dem Produkt zu sehen - die Aktion gilt nur für Anbieter, die ebendieses Symbol tragen.

Einfacher als je zuvor: So sicherst du dir in diesem Jahr die besten Prime Day Schnäppchen

Amazon erleichtert dir die Schnäppchen-Jagd beim diesjährigen Prime-Day: In diesem Jahr hast du die Möglichkeit, Benachrichtigungen und Produktempfehlungen auf dich zuzsuchneiden. So wirst du direkt informiert, wenn deine favorisierten Produkte im Angebot sind. Hinweis: Nur für Prime-Mitglieder.

Beispielsweise kannst du Benachrichtigungen abonnieren, die sich an deinen zuletzt gesuchten Produkten auf Amazon orientieren. Hierzu nutzt du die Amazon App* für Android oder iOS so wie sonst auch - sobald der Prime Day startet, werden dir Push-Benachrichtigungen zu den besten Angeboten deiner Lieblings-Produkte direkt auf dein Smartphone gesendet. Was das Smartphone kann, kann Alexa ebenfalls: Die Sprachassisentin hat ein offenes Ohr für deine Wunsch-Produkte und erinnert dich während des Prime Days daran, wenn diese aktuell zum Schnäppchen-Preis zu haben sind.

Tipp: Wenn du dich für die Amazon-Kreditkarte interessierst, empfehlen wir dir unseren Erfahrungsbericht. Wir sagen dir, für wen sich die Amazon-Visa-Karte lohnt - und für wen eher nicht.

Weitere Aktionen: Ultimate Crown Live und Amazon Smile unterstützen

Wer auf Videospiele steht, wird sich für dieses Event besonders begeistern können: Prime-Mitglieder weltweit können am am 10. Juli ab ein Uhr nachts Ultimate Crown, dem "Gaming-Event des Sommers" (Amazon) auf Twitch beiwohnen. Hier kannst du Live dabei sein, wenn die besten Spieler*innen und Streamer*innen gegen einander antreten - live gesendet aus der HyperX Arena in Las Vegas.

Tipp: Bei Prime Gaming* erhältst du kostenlos In-Game-Inhalte, kostenlose Spiele sowie ein monatliches Abo für einen Twitch-Kanal deiner Wahl gratis.

Auch wer sich wohltätig zeigen möchte, kann dies im Rahmen des Prime Days ganz unkompliziert tun: Über AmazonSmile erhältst du das übliche Amazon-Angebot, mit dem Unterschied, dass ein Teil des Verkaufserlöses an eine gemeinnützige Organisation geht, die du selbst auswählst. Hierbei entstehen jedoch keinerlei Extrakosten für dich.

Schnäppchen-Jagd: Das sind die besten Angebote zum Frühen Amazon Prime Day 2022

Zum Prime Day stehen auch dieses Jahr wieder jede Menge starke Schnäppchen* für Prime-Kund*innen bereit. Dabei handelt es sich um zahlreiche Angebote aus den Bereichen Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty, Haustierbedarf und weiteren.

Auch mithilfe von Amazon Coupons* lässt sich echtes Geld sparen: Diese werden ganz einfach aktiviert und gelten unter anderem auf Alltagsartikel, Elektronik und weitere.

Prime-Mitglieder profitieren auch in diesem Jahr von Angeboten des Tages sowie Blitzangeboten - mit starken Preisreduzierungen. Über die konkreten Schnäppchen informieren wir dich, sobald diese bekannt sind.

Angebote im frühen Prime Day: Unsere Empfehlungen

Am Amazon Prime Day 2021 warten erneut unzählige Schnäppchen aus allen Produktkategorien auf dich - der frühe Prime Day ist bereits gestartet. Wir stellen dir unsere Empfehlungen vor.

Amazon-Geräte beim frühen Prime Day: Fire TV Stick, Echo Dot und viele weitere stark reduziert

Alle Fans der Geräte von Amazon werden am Prime Day jubeln: Auf Produkte wie den Fire TV Stick Lite, Echo Dot und viele weitere gibt es bereits zum frühen Prime Day saftige Rabatte. Wir stellen dir die besten Angebote vor. Alle Prime Day-Angebote zu den Amazon-Geräten findest du bei Amazon*.

Auf das Fire HD 10 Tablet* sparst du aktuell ganze 40 Prozent und erhältst das beliebte Tablet zu einem echten Schnäppchen-Preis. Das Tablet ist zertifiziert sowie generalüberholt und kommt mit einem Speicherplatz von 64 GB (erwiterbar auf 512 GB). Das Tablet eignet sich ideal für den Genuss von Serien, Filmen, Büchern sowie zum Surfen im Internet.

Auch den Fire TV Cube* gibt es derzeit schon stark vergünstigt: Aktuell sparst du hierauf ganze 35 Prozent. Das "bislang schnellste und leistungsstärkste Fire TV-Gerät" ermöglicht dir ein perfektes, absolut flüssiges Streaming-Erlebnis. Alexa ist selbstverständlich integriert und lässt dich deinen TV auch komplett ohen Fernbedienung bedienen. Auch Smart Home-Anwendungen lassen sich mit dem Cube bequem steuern.

Auf den Fire TV Stick Lite* bekommst du aktuell 15 Prozent Rabatt. Der preisgünstigste unter den Fire TV Sticks bietet dir reibungsloses Streaming-Vergnügen, dass du ganz einfach mit deiner Stimme und der Sprachassistentin Alexa steuern kannst.

Den smarten Lautsprecher Echo Dot (3. Generation)* gibt es im frühen Prime Day für exklusive 35,99 Euro, was dir eine starke Ersparnis von 20 Prozent einbringt! Das Gerät ist mit der Alexa-Sprachassistentin ausgestattet, zudem eignet sich der Echo Dot auch für die Sprachsteuerung Ihres Smart Homes. Außerdem lassen sich problemlos Lieder und Podcasts streamen, beispielsweise über die Anbieter Spotify, Deezer, Amazon Music oder Apple Music.

Hier kommt etwas für alle Leseratten: Das Kindle Paperwhite* gibt es im frühen Prime Day acht Prozent günstiger. Das Kindle ist wasserfest, weshalb es sich auch ideal für Nachmittage am Pool oder Strand eignet. Durch das verstellbare Licht kannst du sowohl in der grellen Sommersonne als auch bei wenig Licht problemlos in deinen Büchern und Magazinen schmökern.

Früher Prime Day: Weitere Elektronik-Schnäppchen

Das Microsoft Surface Pro 7* gibt es es jetzt bereits 33 Prozent günstiger. Das Gerät verbindet die positiven Eigenschaften eines Laptops mit denen eines Tablets sowie eines Studius und gibt dir den Freiraum, um dich krativ zu entfalten. Mit dem Surface Pro 7 kannst du zeichnen, schreiben, arbeiten und spielen - sowohl direkt auf dem Touchscreen als auch mithilfe einer separaten Tastatur.

Mal kurz 290 Euro Rabatt auf ein hochwertige Smartphone bekommen? Im Rahmen des frühen Prime Days ist das möglich, mit dem Samsung Galaxy S20 FE*. Die Triple-Kamera verfügt über ein Teleobjektiv, die Fotos und Videos absolut professionell erscheinen lassen. Wer gerne Serien und Filme auf dem Smartphone schaut, wird mit dem S20 ebenfalls glücklich, da eine flüssige Wiedergabe durch den verbauten Prozessor garantiert ist.

39 Prozent Rabatt gibt es aktuell auf den Samsung TV QLED 4K Q60A*, der über eine Bilddiagonale von 75 Zoll verfügt - erhältlich ist er in vielen weiteren Bildschirmgrößen. Durch den Quantum Prozessor 4K Lite lassen sich Serien und Filme in in 100%-igem Farbvolumen sehen. Das Smart Home lässt sich mit dem TV ebenfalls bequem steuern.

Ebenfalls vergünstigt am frühen Prime Day bekommst du den Smart-TV OLED55B19LA TV von LG*. Er verfügt über eine Bilddiagonale von 55 Zoll. Durch die sehr starke Auflösung und das kräftige Farbvolumen macht das Streamen von Serien und Filmen umso mehr Spaß.

Möchtest du dir ein neues Laptop zulegen, kommt der Prime Day genau richtig für dich: Das Huawei Matebook D15* gibt es aktuell zum Schnäppchen-Preis von 499 Euro - du sparst somit 150 Euro auf den Normalpreis. Das 15-Zoll-Display ist hochauflösend, zudem verfügt das Matebook über eine SSD-Festplatte mit einer Speicherkapazität von 256 GB. Ein Fingerabdruck-Sensor ist ebenfalls verbaut und sorgt für mehr Schutz.

Früher Prime Day: Tolle Schnäppchen aus den Bereichen Haushalt, Wohnen und Beauty

Der Wassersprudler SodaStream erfreut sich immenser Beliebtheit - passend also, dass es SodaStream-Produkte bereit am frühen Prime Day zu Schnäppchen-Preisen gibt. Wer es hochwertig haben möchte, greift zum SodaStream Crystal 2.0*. Anstatt Plastik-Flaschen bekommen du bei diesem Angebot spülmaschinenfeste Glas-Karaffen im edlen Design. Im Paketumfang befinden sich das Sprudler-Gerät, ein CO2-Zylinder, sowie zwei hochwertige Glas-Karaffen.

Auch auf Rasierklingen sparst du am Prime Day ordentlich: Gillette Fusion 5 Rasierklingen für Männer* gibt es am frühen Prime 17 Prozent günstiger. Die Klingen verfügen über eine Gleitbeschichtung, die die Rasur laut Hersteller kaum spürbar macht. Auf der Rückseite befindet sich zudem ein Präzisiontrimmer, der beispielsweise für das Rasieren an der Nase oder von Koteletten verwendet werden kann. Weitere reduzierte Rasierklingen finden Sie unter den Prime-Angeboten auf Amazon*.

Wer gerne hin und wieder mal einen hochwertigen Whiskey trinkt, sollte sich die Whiskey-Angebote* am frühen Prime Day ansehen. Unter anderem lässt sich mit dem Chivas Regal Scotch Ultis Whisky* ein echtes Schnäppchen ergattern. Auch den Dalwhinnie Highland Single Malt Scotch Whiskey* befindet sich unter den empfehlenswerten Angeboten am frühen Prime Day.

Früher Prime Day: Auch für die Kids wird vieles geboten

Auch die Kinder kommen am Prime Day nicht zu kurz: So gibt es unter anderem tolle Angebote auf Produkte von Playmobil*. Ein toller Spaß für die ganz Kleinen ist die Playmobil Fröhliche Wasserbahn*, auf die du am frühen Prime Day bereits 32 Prozent sparen kannst. Das Set kommt ohne verschluckbare Kleinteile aus, weshalb es sich besonders für eineinhalb bis vierjährige Kinder eignet. Gerade im Sommer ein toller Spaß.

Ein tolles Spielzeug für etwas ältere Kinder ist die Playmobil Polizeistation mit Gefängnis*. Hierbei winkt ebenfalls eine Ersparnis von 31 Prozent. Das Set ist 256-teilig und besteht aus hochwertigen Teilen, die in Europe hergestellt wurden.

Zudem gibt es auf Spiele von Ravensburger* großartige Rabatte. So unter anderem auf das Familien-Spiel Minecraft Builders & Biomes*, welches die Brettspiel-Variante des PC-Spiels Minecraft darstellt. Hierbei geht es vor allem um taktisches und strategisches Handeln, geeignet ist das Spiel für die komplette Familie.

Kein Prime-Mitglied? So sparst du mit dem Prime-Trick

Wer kein Prime-Mitglied ist, aber dennoch von den exklusiven Schnäppchen des Prime Day profitieren möchte, kann einen ganz einfachen Trick anwenden, um an die großartigen Angebote zu gelangen: Melde dich für ein kostenloses Probe-Abo* an - dieses ist komplett unverbindlich und du kannst vor Ablauf des Probezeitraums jederzeit kündigen.

Mit dem Probe-Abo genießt du allerlei Prime-Vorteile:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Music Unlimited mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr in 15 Ländern statt - neben Deutschland, den USA und Großbritannien sind erstmals auch Schweden und Polen mit dabei. Zudem findet der Prime Day später im Sommer in Ägypten, Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Neben einer Vielzahl an Schnäppchen finden tolle Aktionen statt: In diesem Jahr ist das insebsondere das große Geschenkkarten-Gewinnspiel, wenn du bei kleinen und mittleren Unternehmen einkaufst, sowie das Gaming-Event Ultimate Crown. Zu beachten ist, dass das Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder ist. Wer kein Mitglied ist, kann mit dem Prime-Trick dennoch kurzzeitig von den Schnäppchen-Angeboten des Prime Days profitieren.

Amazon hält sich im Voraus wie üblich sehr bedeckt, was die tatsächlichen Angebote während des Prime Days anbelangt. Einige Tage vor dem offiziellen Start des Prime Days bekommen die Kund*innen jedoch einen ersten Einblick in die Schnäppchen und Angebote des Shopping-Events.

Über weitere Aktionen und Rabatte halten wir dich in diesem Artikel auf dem Laufenden.