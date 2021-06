Amazon Prime Day 2021: Mit diesem Trick kommt jeder an die Prime-Angebote

Amazon Prime Mitgliedschaft: Kündigen nicht vergessen

Natürlich spekuliert Amazon darauf, dass Kunden diesen Trick anwenden und anschließend vergessen zu kündigen. Oder sie hoffen, dass Bezieher von den Vorteilen so überzeugt sind, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen.

Unser Tipp: Holen Sie sich das kostenlose Probe-Abo ruhig*, wenn Sie etwas aus den Angeboten kaufen möchten. Sofern Sie kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime haben, müssen Sie lediglich daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung Ihrer Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats) wieder zu kündigen. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Termin im Kalender ein, dann klappt das auch.

Eine Frage, die viele Kunden sich bei den Amazon Prime Days stellen, lautet: Lohnt sich das? Sind das echte Schnäppchen und kann ich hier wirklich Geld sparen? Wir haben einen Trick, wie Sie das herausfinden können.

