Es ist ein Fest für Sparfüchse und Schnäppchenjäger: Der Amazon Prime Day* findet in diesem Jahr am 21. und 22. Juni statt. Das bedeutet, dass Prime-Kunden sogar an zwei Tagen ihren Shopping-Wünschen freien Lauf lassen können und sich exklusive Schnäppchen sichern können. Nachdem der Prime Day 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf den Oktober 2020 verschoben wurde, fällt der Prime Day 2021 wieder auf den gewohnten Zeitraum im Juni: Alle Prime-Mitglieder profitieren von Angeboten aus den Kategorien Elektronik, Fashion, Haushalt, Beauty und weiteren. Zudem winken tolle Exklusiv-Angebote der Media-Plattformen Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming. Die Laufzeit des Prime Day ist von Montag, den 21. Juni ab Mitternacht bis einschließlich Dienstag, den 22. Juni (23.59 Uhr). Sie haben also ganze zwei Tage Zeit, um die besten und exklusivsten Schnäppchen zu ergattern!

Prime Day 2021: Audible, Music Unlimited & Prime Video

Ein klares Highlight zum Prime Day: Amazon bietet seine Services wie Amazon Prime Video, Music Unlimited, Kindle Unlimited oder Audible zu deutlich günstigeren Konditionen an als sonst. Und wer sich für die Amazon-Visa-Karte* entscheidet, erhält jetzt eine Gutschrift in Höhe von 40 Euro* - das rechnet sich!

Tipp: Wenn Sie sich für die Amazon-Kreditkarte interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Erfahrungsbericht. Wir sagen ihnen, für wen sich die Amazon-Visa-Karte lohnt - und für wen eher nicht.

Schnäppchen-Jagd: Das sind die besten Angebote zum Amazon Prime Day 2021

Zum Prime Day stehen auch dieses Jahr wieder jede Menge starke Schnäppchen* für Prime-Kunden bereit. Dabei handelt es sich um zahlreiche Angebote aus den Bereichen Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty, Haustierbedarf und weiteren. Auch mithilfe von Amazon Coupons* lässt sich echtes Geld sparen: Diese werden ganz einfach aktiviert und gelten unter anderem auf Alltagsartikel, Elektronik und weitere.

Prime-Mitglieder profitieren auch in diesem Jahr von Angeboten des Tages sowie Blitzangeboten - mit Preisreduzierungen von bis zu 60 Prozent. Dazu gehören am 21./22. Juni folgende Produkte und Kategorien:

Prime-Day-Angebote: Unsere Empfehlungen

Am Amazon Prime Day 2021 warten erneut unzählige Schnäppchen aus allen Produktkategorien auf Sie. Wir stellen Ihnen unsere Empfehlungen vor.

Amazon-Geräte beim Prime Day: Fire TV Stick, Echo Dot und viele weitere stark reduziert

Alle Fans der Geräte von Amazon werden am Prime Day jubeln: Auf Produkte wie den Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle Paperwhite und viele weitere gibt es nur noch heute und morgen saftige Rabatte. Wir stellen Ihnen die besten Angebote vor. Alle Prime Day-Angebote zu den Amazon-Geräten finden Sie bei Amazon*.

Den Fire TV Stick 4K Ultra HD* gibt es am Prime Day zum absoluten Schnäppchenpreis: Der Streaming-Media-Stick kostet Sie heute und morgen nur 28,99 Euro - womit Sie ganze 52 Prozent gegenüber des Normalspreises sparen! Mit dem Stick streamen Sie bequem Serien und Filme auf Prime Video, Disney+, Youtube, Netflix und vielen weiteren Anbietern. Die integrierte Sprachassistentin Alexa rundet dieses Top-Angebot zusätzlich ab.

Den smarten Lautsprecher Echo Dot (4. Generation)* gibt es am Prime Day für exklusive 24,99 Euro, was Ihnen eine starke Ersparnis von 58 Prozent einbringt! Das Gerät ist mit der Alexa-Sprachassistentin ausgestattet, zudem eignet sich der Echo Dot auch für die Sprachsteuerung Ihres Smart Homes. Außerdem lassen sich problemlos Lieder und Podcasts streamen, beispielsweise über die Anbieter Spotify, Deezer, Amazon Music oder Apple Music.

Hier kommt etwas für alle Leseratten: Das Kindle Paperwhite* gibt es am Prime Day bereits ab 69,99 Euro - Sie sparen somit ganze 50 Euro zum Preis, der ansonsten gilt. Das Kindle ist wasserfest, weshalb es sich auch ideal für Nachmittage am Pool oder Strand eignet. Durch das verstellbare Licht können Sie sowohl in der grellen Sommersonne, als auch bei wenig Licht problemlos in Ihren Büchern und Magazinen schmökern.

Eine Menge Rabatt gibt es auch auf folgendes Amazon-Gerät: Beim Kauf des Fire HD 10 Kids-Tablet* sparen Sie starke 48 Prozent - das Tablet kostet noch 119,99 Euro. Das Tablet ist kindergerecht, lässt sich kindersicher einstellen und kommt mit einer zweijährigen Sorglos-Garantie - sollte das Tablet innerhalb von zwei Jahren kaputt gehen, bekommen Sie ohne Probleme einen Ersatz.

Ebenfalls ein Prime Day Schnäppchen: eero WLAN-Mesh-Router/Extender. Der Preisgekrönte Mesh-Router schafft Abhilfe, wenn es bei der WLAN-Ausleuchtung in Häusern oder größeren Wohnungen hapert. Er stellt eine Verbindung zum vorhandenen Modem her und bietet eine schnelle, zuverlässige WLAN-Abdeckung Das Gerät gibt es bereits vor dem Prime Day um 35 Prozent reduziert - für aktuell 64,00 statt 99,00 Euro.

Eine weitere Prime Day-Empfehlung: Ring Spotlight Cam Battery - HD Sicherheitskamera: Für 129,00 Euro - und damit ebenfalls 35 Prozent günstiger (UVP: 199,00 Euro) - ist auch die batteriebetriebene Sicherheitskameraa "Ring Sportlight Cam" schon jetzt zu haben. Die Kamera, die auch als kabelgebunde Version erhältlich ist, bietet etliche nützliche Features wie HD-Video, Alexa-Funktionalität, LED-Leuchtstreifen und Sirene. Ebenfalls praktisch: Via Mobiltelefon, Tablet oder PC kann der Benutzer die Besucher nicht nur sehen und hören - sondern auch mit ihnen sprechen.

Prime Day: Weitere Elektronik-Schnäppchen

Mal kurz 200 Euro Rabatt auf ein hochwertige Smartphone bekommen? Am Prime Day ist das möglich, mit dem Samsung Galaxy S20*, das Sie nur noch heute und morgen zu diesem Schnäppchen-Preis bekommen. Die Triple-Kamera verfügt über ein Teleobjektiv, die Fotos und Videos absolut professionell erscheinen lassen. Wer gerne Serien und Filme auf dem Smartphone schaut, wird mit dem S20 ebenfalls glücklich, da eine flüssige Wiedergabe durch den verbauten Prozessor garantiert ist.

13 Prozent Rabatt gibt es auf den Samsung TV QLED 4K Q60T*, der über eine Bilddiagonale von 55 Zoll verfügt - erhältlich ist er in vielen weiteren Bildschirmgrößen. Durch den Quantum Prozessor Lite lassen sich Serien und Filme in in 100%-igem Farbvolumen sehen. Das Smart Home lässt sich mit dem TV ebenfalls bequem steuern.

Ebenfalls vergünstigt am Prime Day bekommen Sie den Smart TV QLED 8K Q700T von Samsung*. Er verfügt über eien Bilddiagonale von 65 Zoll, ist allerdings auch in 55 Zoll zu haben. Durch die sehr starke Auflösung und das kräftige Farbvolumen macht das Streamen von Serien und Filmen umso mehr Spaß. Die Sprachassistenz Alexa ist ebenfalls im TV integriert.

Möchten Sie sich ein neues Laptop zulegen, kommt der Prime Day genau richtig für Sie: Das Huawei Matebook D15* gibt es zum Schnäppchen-Preis von 449 Euro - Sie sparen somit ganze 200 Euro auf den Normalpreis. Das 15-Zoll-Display ist hochauflösend, zudem verfügt das Matebook über eine SSD-Festplatte mit einer Speicherkapazität von 256 GB. Ein Fingerabdruck-Sensor ist ebenfalls verbaut und sorgt für mehr Schutz.

Prime Day: Tolle Schnäppchen aus den Bereichen Haushalt, Wohnen und Beauty

Wer sein Sprudel-Wasser möglichst umweltbewusst konsumieren möchte, greift zum Wasser-Sprudler. Produkte der Marke SodaStream gibt es am Prime Day zu stark vergünstigten Preisen, so unter anderem den SodaStream Easy*, auf den Sie am Prime Day 44 Prozent Rabatt bekommen. Das Paket kommt mit dem Sprudler-Gerät, inklusive CO2-Zylinder, einer 1,0-Liter-Flasche, zwei 0,5-Liter-Flaschen, sowie Sirup im Probe-Päckchen.

Wer es etwas hochwertiger möchte, greift zum SodaStream Crystal 2.0*. Anstatt Plastik-Flaschen bekommen Sie bei diesem Angebot spülmaschinenfeste Glas-Karaffen im edlen Design. Im Paketumfang befinden sich das Sprudler-Gerät, ein CO2-Zylinder, sowie zwei hochwertige Glas-Karaffen.

Schlafen Sie nachts gut? Wenn nicht, sollten Sie einmal die Matratze Emma One* testen! Diese gibt es am Prime Day 21 Prozent günstiger, womit sie heute und morgen für nur noch knapp 160 Euro zu haben ist. Durch die Aufteilung in sieben Zonen ist die Emma One besonders ergonomisch und ermöglicht einen erholsamen Schlaf. Der verarbeitete Ergocell-Schaum sorgt für eine ideale Klima-Regulierung. Wer sich unsicher ist, kann vielleicht hiermit beruhigt werden: Die Emma One kann 100 Tage getestet werden - bei Nicht-Gefallen wird der Kaufpreis erstattet und die Matratze kostenfrei abgeholt. Zudem gibt es zehn Jahre Garantie auf die Matratze.

Auch auf Rasierklingen sparen Sie am Prime Day ordentlich: Gillette Fusion 5 Rasierklingen für Männer* gibt es am Prime 30 Prozent günstiger. Die Klingen verfügen über eine Gleitbeschichtung, die die Rasur laut Hersteller kaum spürbar macht. Auf der Rückseite befindet sich zudem ein Präzisiontrimmer, der beispielsweise für das Rasieren an der Nase oder von Koteletten verwendet werden kann. Weitere reduzierte Rasierklingen finden Sie unter den Prime-Angeboten auf Amazon*.

Wer gerne hin und wieder mal einen hochwertigen Whiskey trinkt, sollte sich die Whiskey-Angebote* am Prime Day ansehen. Unter anderem lässt sich mit dem Chivas Regal Gold Signature Belded Scotch Whiskey* ein echtes Schnäppchen ergattern. Auch den Dalwhinnie Highland Single Malt Scotch Whiskey* befindet sich unter den empfehlenswerten Angeboten am Prime Day.

Prime Day: Auch für die Kids wird vieles geboten

Auch die Kinder kommen am Prime Day nicht zu kurz: So gibt es unter anderem tolle Angebote auf Produkte von Playmobil*. Ein toller Spaß für die ganz Kleinen ist die Playmobil Fröhliche Wasserbahn*, auf die Sie am Prime Day fast 50 Prozent sparen. Das Set kommt ohne verschluckbare Kleinteile aus, weshalb es sich besonders für eineinhalb bis vierjährige Kinder eignet. Gerade im Sommer ein toller Spaß. Weitere Prime Day-Angebote für Spielwaren finden Sie bei Amazon*.

Ein tolles Spielzeug für etwas ältere Kinder ist die Playmobil Polizeistation mit Gefängnis*. Hierbei winkt ebenfalls eine Ersparnis von fast 50 Prozent. Das Set ist 256-teilig und besteht aus hochwertigen Teilen, die in Europe hergestellt wurden. Weitere Playmobil-Schnäppchen am Prime Day finden Sie bei Amazon*.

Zudem gibt es auf Spiele von Ravensburger* großartige Rabatte. So unter anderem auf das Familien-Spiel Minecraft Builders & Biomes*, welches die Brettspiel-Variante des PC-Spiels Minecraft darstellt. Hierbei geht es vor allem um taktisches und strategisches Handeln, geeignet ist das Spiel für die komplette Familie. Weitere Prime Day-Schnäppchen von Ravensburger-Spielen finden Sie bei Amazon*.

Wenn Ihr Kind statt mit Playmobil lieber mit Lego spielt, sind die Prime Day-Schnäppchen auf die Marke Lego* einen Blick wert: Unter anderem gibt es den Ninjago Legacy Zanes Titan-Mech Ninja* als Bauset um 40 Prozent vergünstigt. Das Bauset ist angelehnt an die Ninjago-Serie und dient als echtes Action-Spielzeug. Weitere Prime Day-Angebote von Lego finden Sie bei Amazon*.

Kein Prime-Mitglied? So sparen Sie mit dem Prime Trick

Wer kein Prime-Mitglied ist, aber dennoch von den exklusiven Schnäppchen des Prime Day* profitieren möchte, kann einen ganz einfachen Trick anwenden, um an die fantastischen Angebote zu gelangen: Melden Sie sich für ein kostenloses Probe-Abo an. Dieses ist komplett unverbindlich und Sie können vor Ablauf des Probezeitraums jederzeit kündigen.

Mit dem Probe-Abo genießen Sie allerlei Prime-Vorteile:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day findet jährlich in 18 Ländern statt, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien und China. Der Amazon Prime Day 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Oktober verschoben - dieses Jahr findet der Schnäppchen-Spaß nicht erst wieder im Herbst, sondern bereits im Juni statt! Obendrauf gibt es in diesem Jahr ein paar tolle Besonderheiten.

Zum einen wartet Amazon in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Prime Day Special auf: Bereits am 17. Juni zeigt der Streamingdienst Prime Video die exklusive Prime Day Show*, bei der die Künstler*innen Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi auftreten. Das Event ist für alle Prime-Kunden ab dem 17. Juni 30 Tage lang abrufbar. "Diese Kult-Stars haben nicht nur neue Wege in der Musik beschritten, sie sind auch inspirierende Geschichtenerzähler, Kulturgestalter und Visionäre," so Jennifer Salke, die die Amazon Studios leitet. "Wir sind begeistert, mit Billie, H.E.R. und Cudi zusammenzuarbeiten, um diese authentischen und zutiefst persönlichen Specials Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren und zeitgleich den Prime Day zu feiern." Noch ein Grund mehr, sich den diesjährigen Prime Day auf keinen Fall entgehen zu lassen!

Außerdem zeigt sich Amazon bei diesem Prime Day beinahe schon karitativ: Das Unternehmen investiert weltweit 100 Millionen Dollar, um kleine und mittelständische Partner-Unternehmen zu unterstützen. Doch nicht nur diese profitieren davon, auch Sie als Kunde können hier einen echten Bonus abstauben! Denn wer im Zeitraum vom 07. bis 20. Juni bei einem solchen kleinen und mittleren Unternehmen auf Amazon einkauft, erhält zehn Euro für den Amazon Prime Day! Und das gilt vom 02. bis 22. Juni: Wer zum ersten Mal über die AmazonSmile App einkauft, für dessen Einkauf gibt Amazon fünf (statt 0,5) Prozent der Einkaufssumme an wohltätige Organisationen. Wer AmazonSmile bereits nutzt, bei dessen Einkauf spendet Amazon ein Prozent (statt 0,5) an diese Organisationen