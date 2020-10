Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Amazon Prime Day 2020 verschoben - lange war nicht klar, ob er stattfindet

verschoben - lange war nicht klar, ob er stattfindet Statt wie gewohnt im Juli findet die Einkaufs-Aktion Mitte Oktober statt

statt Die Aktion geht auch in diesem Jahr über zwei Tage

Auf Prime-Kunden warten jede Menge Tages- und Blitzangebote

warten jede Menge Es gibt einen Trick , wie man auch ohne Prime-Mitgliedschaft Schnäppchen abstauben kann

, wie man auch ohne Prime-Mitgliedschaft Schnäppchen abstauben kann Bis 12. Oktober ist ein 10-Euro-Gutschein erhältlich

Schnäppchen-Jagd mit Verspätung: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Online-Händler Amazon seinen berühmten "Amazon Prime Day"* - allerdings nicht zum gewohnten Termin. Für Prime-Mitglieder wird es 48 Stunden lang Tages- und Biltzangebote geben. Und wer schnell genug zuschlägt, kann Top-Markenprodukte zum Tiefstpreis abstauben. Auf inFranken.de erfahren Sie alle wichtigen Details und Hinweise zum Amazon Prime Day 2020.

Amazon Prime Day 2020: Datum steht fest

Bisher war noch nicht bekannt, an welchen beiden Tagen das Shopping-Event stattfinden soll. Doch jetzt steht das Datum fest.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Prime Day bereits mehrmals verschoben. Normalerweise findet das Schnäppchen-Event immer in der dritten Juliwoche statt. Nun hat der Online-Händler den Termin für den Amazon Prime Day 2020* verkündet: Vom 13. bis zum 14. Oktober 2020 wird es 48 Stunden lange haufenweise Sonderangebote und Rabattaktionen für Prime-Mitglieder geben. Beginnen wird der Amazon Prime Day am Dienstag, dem 13. Oktober 2020, um 0 Uhr. Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, um 23.59 Uhr wird die Aktion wieder beendet.

Das Shopping-Event läuft unter dem Motto "Make Prime Day your day" und dient wieder einer Sache: Die eigenen Kunden gebührend zu feiern. Bereits jetzt gibt es "frühe Prime Day-Angebote" auf Amazon-Geräte*.

Amazon Prime Day auch ohne Prime-Mitgliedschaft nutzen

Sie sind kein Prime-Mitglied und wollen trotzdem von den Schnäppchen profitieren? Dann können Sie einen Trick nutzen, der das System ganz einfach aushebelt. Denn Sie können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen. Dieses Probe-Abo ist völlig unverbindlich und vor Ablauf der Frist können Sie jederzeit problemlos kündigen.

Doch auch abseits des Amazon Prime Days bietet eine Mitgliedschaft einige Vorteile. Hier finden Sie alle Vorzüge auf einen Blick:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

So ergattern Sie einen 10-Euro-Gutschein für den Amazon Prime Day 2020

Als kleines Geschenk hat Amazon für seine Kunden eine Vorab-Aktion gestartet. Wer bis zum 12. Oktober 2020 für mehr als 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen aus der Nähe kauft, der erhält einen 10-Euro-Gutschein für den Amazon Prime Day 2020 am 13. bzw. 14. Oktober.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.