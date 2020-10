Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Amazon Prime Day 2020 verschoben - lange war nicht klar, ob er stattfindet

verschoben - lange war nicht klar, ob er stattfindet Statt wie gewohnt im Juli, findet die Einkaufs-Aktion am 13. und 14. Oktober 2020 statt

statt Die Aktion geht auch in diesem Jahr über zwei Tage

Auf Prime-Kunden warten jede Menge Tages- und Blitzangebote

warten jede Menge Es gibt einen Trick , wie man auch ohne Prime-Mitgliedschaft Schnäppchen abstauben kann

, wie man auch ohne Prime-Mitgliedschaft Schnäppchen abstauben kann Noch bis 12. Oktober ist ein 10-Euro-Gutschein für Prime-Mitglieder erhältlich

für Prime-Mitglieder erhältlich Schon jetzt können Kunden von exklusiven Angeboten profitieren und sparen

Schnäppchen-Jagd mit Verspätung eröffnet: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Online-Händler Amazon seinen berühmten "Amazon Prime Day"* - allerdings nicht zum gewohnten Termin. Für Prime-Mitglieder wird es 48 Stunden lang Tages- und Biltzangebote geben. Und wer schnell genug zuschlägt, kann Top-Markenprodukte zum Tiefpreis abstauben. Auf inFranken.de erfahren Sie alles, was Sie zum Amazon Prime Day 2020 wissen müssen. Und pünktlich zum Start des Prime Days finden Sie hier die Empfehlungen der Redaktion: Wir sagen Ihnen, welche Schnäppchen sich wirklich für Sie lohnen.

Amazon Prime Day 2020: Erste Angebote sind online

Doch schon jetzt stehen jede Menge Vorab-Schnäppchen* bereit, vor allem Amazon-eigene Produkte, aber beispielsweise auch Nespresso-Kaffeemaschinen, Philips-Elektrogeräte, Rasierer und elektrische Zahnbürsten, Modeartikel, Essen, Trinken, Kosmetik und noch einiges mehr. Ein frühes Highlight: Amazon bietet seine Services wie Amazon Prime Video, Music Unlimited, Kindle Unlimited oder Audible zu deutlich günstigeren Konditionen an als sonst. Und wer sich für die Amazon-Visa-Karte* entscheidet, erhält jetzt eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro* - das rechnet sich!

Tipp: Wenn Sie sich für die Amazon-Kreditkarte interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Erfahrungsbericht. Wir sagen ihnen, für wen sich die Amazon-Visa-Karte lohnt - und für wen eher nicht.

Prime-Day-Highlights im Überblick

Amazon Prime Day 2020: Shopping-Event startet am 13. Oktober

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Prime Day bereits mehrmals verschoben. Normalerweise findet das Schnäppchen-Event immer in der dritten Juliwoche statt. Nun hat der Online-Händler den Termin für den Amazon Prime Day 2020* verkündet: Vom 13. bis zum 14. Oktober 2020 wird es 48 Stunden lange haufenweise Sonderangebote und Rabattaktionen für Prime-Mitglieder geben. Beginnen wird der Amazon Prime Day am Dienstag, dem 13. Oktober 2020, um 0 Uhr. Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, um 23.59 Uhr wird die Aktion wieder beendet. Das Shopping-Event läuft unter dem Motto "Make Prime Day your day".

Prime-Trick: Angebote am Amazon Prime Day auch ohne Prime-Mitgliedschaft sichern

Sie sind kein Prime-Mitglied und wollen trotzdem von den Schnäppchen am Prime Day profitieren? Dann können Sie einen Trick nutzen, der das System ganz einfach aushebelt. Denn Sie können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen. Das Probe-Abo ist völlig unverbindlich und vor Ablauf der Frist können Sie jederzeit problemlos kündigen.

Doch auch abseits des Amazon Prime Days bietet eine Mitgliedschaft einige Vorteile. Hier finden Sie alle Vorzüge auf einen Blick:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

So ergattern Sie einen 10-Euro-Gutschein für den Amazon Prime Day 2020

Als kleinen zusätzlichen Anreiz hat Amazon für seine Kunden eine Vorab-Aktion gestartet: Wer bis zum 12. Oktober 2020 für mehr als 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen aus der Nähe kauft, der erhält einen 10-Euro-Gutschein für den Amazon Prime Day 2020 am 13. und 14. Oktober.

Erste Prime-Day-Schnäppchen sichern

Wenn Sie den Amazon Prime Day gar nicht mehr abwarten können, dann haben Sie jetzt schon die Möglichkeit, die ersten Schnäppchen abzusahnen. Amazon bietet Ihnen nun schon vor dem Prime Day erste exklusive Angebote an - natürlich nur für Prime-Kunden. Hier eine Übersicht der Highlights:

Kostengünstige Lösung für umfassende Heimsicherheit: Intelligente Alarmanlage von "ring" zum Sparpreis

Das Highlight der aktuellen Angebote ist wohl die 5-teilige Alarmanlage der Marke "ring". Das smarte Überwachungssystem ist flexibel und kann optimal an jedes Zuhause angepasst werden. Laut Hersteller umfasst die Lieferung alles, was Sie benötigen, um die Alarmanlage bequem und einfach selbstständig anzubringen. Es sind keine Servicetermine oder langfristigen Verpflichtungen nötig.

Das System umfasst unter anderem einen Bewegungsmelder und einen Sicherheitssensor, der Sie benachrichtigt, sobald eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Die Basisstation der Alarmanlage kann mit dem Handy verbunden werden und schickt Ihnen alle Meldungen direkt auf Ihr Smartphone. Außerdem können weitere "ring"-Produkten, wie beispielsweise einer Indoor Kamera, mit dem Überwachungssystem kombiniert werden.

Weitere Angebote vor dem großen Amazon Prime Day

Amazon schreibt in der Pressemitteilung zum Prime Day, dass die Rabattschlacht schon vor dem offiziellen Start eröffnet wird - nämlich schon am Montan 12. Oktober: "Prime-Mitglieder finden außerdem bereits ab Montag, den 12. Oktober, um 12 Uhr ausgewählte Angebote für Amazon-Geräte wie Echo Dot (3. Generation), Echo Show 8, Kindle Paperwhite und mehr."

Smart Speaker Echo Dot (3. Generation) um 68 Prozent reduziert, nur 19,49 Euro

Bis zu 63,36 Euro sparen Prime-Mitglieder bei Echo Show-Geräten

Echo Show 5 für 43,86 Euro (statt 87,72 Euro), Echo Show 8 für 63,35 Euro (statt 126,71 Euro)

Echo Auto bringt Alexa für nur 34,11 Euro auf die Straße, wodurch Prime-Mitglieder 24,37 Euro sparen

Ihr Unterhaltungserlebnis einfach per Sprache steuern können Mitglieder mit dem um 48,73 Euro reduzierten Fire TV Cube (für nur 68,23 Euro erhältlich)

Zudem sparen sie bis zu 58,49 Euro bei Fire Tablets

Das Fire HD 10 ist für 87,71 Euro und das Fire 7 Kids Edition-Tablet für 53,60 Euro erhältlich

Für den Kindle Paperwhite zahlen Prime-Mitglieder nur 68,22 Euro, für den Kindle Kids Edition nur 53,59 Euro

Angebote bei Amazon Music:

Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen. Amazon Music für nur 0,99 Euro im Monat testen

Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen. Amazon Music für nur 0,99 Euro im Monat testen Prime Video:

Ab sofort bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker und Kultserien für jeweils 3,89 Euro. Prime Video-Mediathek durchstöbern und Filmklassiker zum halben Preis anschauen

Ab sofort bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker und Kultserien für jeweils 3,89 Euro. Prime Video-Mediathek durchstöbern und Filmklassiker zum halben Preis anschauen Kindle Unlimited:

Prime-Mitglieder, die Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die ersten drei Monate ihrer Kindle Unlimited Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle eBooks, eMagazine und Tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Kindel Unlimited drei Monate kostenlos testen

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day findet jährlich in 18 Ländern statt, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien und China. Der Amazon Prime Day 2019 war ein Mega-Erfolg und mit mehr als 1 Millionen Angeboten und 175 Millionen verkauften Produkten zum weltweit größten Shopping-Event in der Geschichte Amazons - erfolgreicher sogar als Black Friday und Cyber Monday.

Amazon selbst schreibt über Prime in der aktuellen Pressemitteilung: "Weltweit genießen mehr als 150 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und die Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten."

Prime Day: Weihnachtseinkäufe vorziehen

„Der diesjährige Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, das Geschenkeshopping für Weihnachten schon jetzt stressfrei von zuhause aus zu erledigen. So lässt sich die Vorweihnachtszeit entspannt im Kreis von Familie und Freunden verbringen“, so Ralf Kleber, Geschäftsführer Amazon.de. „In diesem außergewöhnlichen Jahr setzen wir alles daran, dass dieser Prime Day der erfolgreichste aller Zeiten für kleine und mittlere Unternehmen wird. Prime-Mitglieder weltweit können so beim Kauf von Produkten, die sie lieben und brauchen, Geld sparen und gleichzeitig lokale Unternehmen unterstützen“. Mehr als die Hälfte des Handelsumsatzes von Amazon stammt von den größtenteils kleinen und mittleren Verkaufspartnern auf dem Amazon Marketplace.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.