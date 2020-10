Die Spotify-Alternative zum Schnäppchenpreis: Sichern Sie sich vier Monate Amazon Music Unlimited für nur 0,99 Euro*! Das Angebot ist fast zu gut, um wahr zu sein - es dürfte sich für Amazon tatsächlich nur rechnen, wenn sehr viele Leute vergessen, vor Ablauf der vier Monate wieder zu kündigen. Oder wenn sie den Dienst so gut finden, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen. Hören Sie mehr als 50 Millionen Songs via Amazon auf nahezu jedem Endgerät, ganz ohne Werbung. Zudem können Sie Ihre Musik auch herunterladen. So haben Sie Ihre Lieblingsalben künftig immer dabei.

Die Vorteile von Amazon Music Unlimited im Überblick

Mehr als 50 Millionen Songs inklusive Neuerscheinungen

Spannende Hörspiele für Kinder und Erwachsene

Alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live

Werbefrei - Musik ohne Werbeunterbrechungen genießen

Intuitive Alexa-Sprachsteuerung in der Amazon Music App

Offline Modus - Musik herunterladen und Datenvolumen sparen

Verfügbar auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV

Das Angebot ist jederzeit kündbar.

Music Unlimited mit Amazon Alexa

Wer Amazon Music Unlimited* in Verbindung mit Alexa nutzt, hat zudem einige nützliche Befehle zur Hand, um die Erfahrung zu optimieren. Zum Beispiel:

Ära: "Alexa, spiel Musik aus den Neunzigern."

Eigene Playlist: "Alexa, füg den Song zu meiner Playlist hinzu."

Genre: "Alexa, spiel Kindermusik."

Interpret: "Alexa, spiel das neue Album von Mark Forster."

Song: "Alexa, spiel Perfect von Ed Sheeran."

Songtext: "Alexa, spiel das Lied mit dem Text Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist."

Stimmung: "Alexa, spiel Musik zum Entspannen."

Vorschläge: "Alexa, spiel ähnliche Musik wie Rea Garvey."

Wecker: "Alexa, weck mich morgen früh mit Musik von Mark Forster."

Music Unlimited auch im Familien-Paket

Achtung: Das Angebot gilt nur für Neukunden! Nach Ablauf der vier Monate kostet das Music-Unlimited-Abo 7,99 Euro/Monat oder 79 Euro/Jahr für Prime-Mitglieder und 9,99 Euro/Monat für Nicht-Prime-Mitglieder. Studenten zahlen nur 4,99 Euro/Monat. Zudem gibt es ein Prime-Familien-Angebot, mit dem bis zu sechs Personen Amazon Music Unlimited für 149 Euro/Jahr nutzen können.

Tipp: Heute (13. & 14.10.2020) ist Prime Day bei Amazon! Die besten Schnäppchen und unsere Empfehlungen haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

Einschätzung von inFranken.de

Vier Monate Amazon Music Unlimited für insgesamt nur 0,99 Euro - ein erstklassiges Angebot! Mehr als 50 Millionen Songs sind nur einen Mausklick beziehungsweise Fingerwisch entfernt. Wer sich, wie ich, pro Monat mehrere Alben kauft, sollte bei diesem Schnäppchen nicht lange zögern. Irgendetwas hat mich bislang davon abgehalten, mir einen Spotify-Account anzulegen. Vielleicht war ich einfach zu bequem, vielleicht war es mir zu viel, weil ich schon genug andere Abo-Dienste nutze. Music Unlimited funktioniert einfach mit dem Amazon-Account. Ich werde das jetzt ausprobieren. Sollte ich den Dienst wider Erwarten nicht ausreichend nutzen oder möglicherweise meine nicht mainstreamtauglichen Lieblingsbands und -songs bei Music Unlimited nicht finden, kündige ich einfach wieder. Das würde mich aber sehr überraschen - bislang habe ich bei Amazon musiktechnisch noch alles gefunden. (Rupert Mattgey)

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.