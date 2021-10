Fire TV Stick 4K Max von Amazon: erhältlich ab dem 7. Oktober 2021

40 Prozent leistungsstärker als das Vorgänger-Modell

Wi-Fi-6-Unterstützung

Praktische Buttons für die besten Streaming-Anbieter

Alexa-Sprachsteuerung und Smart Home-Funktionen

Die dunkle Jahreszeit kommt und passend dazu ein neuer Streaming-Stick von Amazon: Der Fire TV Stick 4K Max übertrumpft all seine Vorgänger-Modelle in sämtlichen Kategorien und garantiert ein noch besseres Streaming-Erlebnis, als man es von den bisherigen Fire TV Sticks* gewohnt ist. Neben der stark verbesserten Leistungsfähigkeit um 40 Prozent überzeugt der Fire TV Stick 4K Max mit weiteren Vorteilen - wir zeigen dir, was der neue Streaming-Stick kann und für wen er sich eignet. Erhältlich ist der Fire TV Stick 4K Max ab dem 7. Oktober 2021 - du kannst ihn jedoch bereits jetzt vorbestellen*.

Fire TV Stick 4K Max: Das kann der neue Streaming-Stick von Amazon

Der Fire TV Stick 4K Max ist der aktuell beste Streaming-Stick des Anbieters Amazon auf dem Markt. Was ihn von seinem Vorgänger-Modell, dem Fire TV Stick 4K*, unterscheidet, ist unter anderem die stark verbesserte Leistung um 40 Prozent. Das sorgt dafür, dass Apps wesentlich schneller starten und dir eine deutlich flüssigere Navigation durch dein Streaming-Menü gelingt. Grund dafür ist der verbaute Prozessor: Dank des Quad-Core-Prozessors mit 1,8 GHz läuft dein Streaming-Erlebnis so reibungslos wie mit keinem anderen Fire TV Stick. Durch die brillante Auflösung in 4K Ultra HD kannst du Filme und Serien in enormer Qualität ansehen: Unterstützt werden die Formate Dolby Vision, HDR und HDR10+, sowie das immersive Dolby Atmos-Audio - ideal für beeindruckende Kino-Abende bei dir zu Hause.

Neben dem üblich schlichten Design verfügt die Fernbedienung des Fire TV Stick 4K Max über vier zusätzliche Buttons für die besten Streaminganbieter, die derzeit auf dem Markt sind: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, sowie Amazon Music als Anbieter von Musik-Streaming. Beim Vorgänger-Modell Fire TV Stick 4K vermisst man diese Buttons. Hinzu kommt die Unterstützung von Wi-Fi-6, was für einen reibungslosen Datenfluss sorgt - dir wird so ermöglicht, auf mehreren Geräten gleichzeitig zu streamen, ohne dass die Wiedergabe ruckelig wird oder stoppt. Das ist vor allem in Familien oder sonstigen Wohngemeinschaften von Vorteil, wenn mehrere Menschen unabhängig voneinander ohne Qualitätsverlust streamen möchten. Neben Pay-TV und den bekannten Streaming-Anbietern kannst du selbstverständlich nach wie vor das normale Free-TV streamen oder dich durch die Mediatheken von ZDF, ARD und Co. wühlen.

Wie bei allen anderen Fire TV Sticks verfügt auch der 4K Max über die Alexa-Sprachfunktion, durch die du dich durch dein Streaming-Menü navigieren kannst. Zusätzlich kannst du auch dein Smart Home über deinen TV und den Fire TV Stick 4K Max steuern - so kannst du dir etwa das Bild deiner Überwachungskamera auf dem Fernseher anzeigen lassen oder das Licht in deinem Haus dimmen - und das alles, ohne den Film oder die Serie zu unterbrechen, die du gerade schaust.

Alle Funktionen des Fire TV Stick 4K Max auf einen Blick:

40 Prozent mehr Leistung als das Vorgänger-Modell Fire TV Stick 4K - sorgt für einen schnelleren Start von Apps und eine flüssigere Navigation

Fire TV Stick 4K - sorgt für einen schnelleren Start von Apps und eine flüssigere Navigation Wi-Fi-6-Unterstützung: Verbessertes Streaming in 4K-Auflösung auf mehreren Wi-Fi-6-Geräten

Verbessertes Streaming in 4K-Auflösung auf mehreren Wi-Fi-6-Geräten Brillante Auflösung in 4K Ultra HD - unterstützt Dolby Vision, HDR und HDR10+, inklusive immersivem Dolby Atmos-Audio

- unterstützt Dolby Vision, HDR und HDR10+, inklusive immersivem Dolby Atmos-Audio Streaming von tausenden Serien und Filmen : u.a. Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Sky Ticket

: u.a. Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Sky Ticket praktische Streaming-Buttons für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music

für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music Free-TV und Live-TV : u.a. ZDF, ARD, DAZN, Pluto TV, YouTube, JOYN

: u.a. ZDF, ARD, DAZN, Pluto TV, YouTube, JOYN Unzählige Funktionen in einer Fernbedienung : Sprachsteuerung, Streaming, Apps, Fernsehen, Steuerung deines Smart Homes

: Sprachsteuerung, Streaming, Apps, Fernsehen, Steuerung deines Smart Homes Alexa-Sprachsteuerung : TV über deine Stimme steuern

: TV über deine Stimme steuern Unterstützt dein Smart Home: Steuerung über die Sprachfunktion der Fernbedienung, z.B. Bild von Videokameras zeigen oder Licht dimmen

Für wen eignet sich der neue Fire TV Stick 4K Max?

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max eignet sich für alle, die das Streamen von Serien, Filmen und Musik lieben. Durch die simple und intuitive Gestaltung der Fernbedienung und durch die Alexa-Sprachsteuerung wird das "Zappen" durch deine Lieblings-Anwendungen zum großen Spaß.

Ein großer Vorteil ist, dass der 4K Max flüssiger läuft als die Modelle zuvor und dein Streaming-Vergnügen somit noch reibungsloser gestaltet wird. Durch die praktischen Buttons für Netflix, Disney+ und Prime Video landest du sofort bei deinem favorisierten Streaming-Anbieter. Auch wer Smart Home-Funktionen nutzt, wird mit dem 4K Max mehr als glücklich: Durch die praktische Verknüpfung zwischen Fernbedienung/TV und den Smart Home-Anwendungen, kannst du Kameras, Beleuchtung und Co. problemlos von der Couch aus steuern.

Das solltest du beachten: Wi-Fi-6 lässt sich nur mit Routern nutzen, die Wi-Fi-6-kompatibel sind - der Fire TV Stick 4K Max funktioniert aber auch problemlos mit älteren Routern. Zudem ist das Modell kompatibel mit HD- und 4K-UHD-Fernsehern. Das bedeutet: Wenn du den Fire TV Stick 4K Max zum Streamen in 4K-Qualität nutzen möchtest, solltest du dich vergewissern, ob dein Fernsehgerät überhaupt darauf ausgelegt ist.

Fire TV Stick 4K Max von Amazon: Das sind die Vorgänger-Modelle

Direktes Vorgänger-Modell zum Fire TV Stick 4K Max ist der Fire TV Stick 4K. Dieser Streaming-Stick kann qualitativ mit dem 4K Max mithalten: Beinahe 100.000 Benutzer*innen stellen dem Stick bei Amazon bereits ein sehr gutes Zeugnis aus (Stand: 04.10.21). Er ermöglicht Streaming in brillanter Auflösung - perfekt für den nächsten Filme-Abend zu Hause.

Der Fire TV Stick unterscheidet sich darin, dass er kein 4K-Streaming unterstützt. Wer also keinen Fernseher hat, der in 4K auflöst oder diese Funktion schlichtweg nicht benötigt, ist mit diesem Streaming-Stick gut beraten.

Der Fire TV Stick Lite wiederum ist eine abgespeckte Version des Fire TV Stick, dafür aber vergleichsweise günstig und trumpft trotzdem mit vielen Funktionen auf, die dir das Streaming versüßen. Mehr zum Fire TV Stick Lite erfährst du in unserem Artikel.