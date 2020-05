Amazon Echo und Fire TV stark reduziert: Starke Technik-Schnäppchen für zuhause

Im Zuge der Ausgangssperre ist Amazon seinen Kunden bereits entgegengekommen und bietet Kinder- und Jugendfilme und -serien kostenlos an. Jetzt wird sogar nachgelegt: Jetzt bekommen Sie alle Amazon Echo-Lautsprecher und die Fire TV-Sticks stark reduziert. Streamingfans können hier bis zu 50 Prozent sparen.

Schon Media Markt und Saturn hatten vor kurzem die Preise für Amazon Echo und die Fire TV-Sticks gesenkt. Jetzt zieht Amazon nach. Für alle, die sich die Ausgangsbeschränkung mit tollen Streaming-Erlebnissen etwas erträglicher machen wollen.

Amazon Echo und Fire TV bis zu 50 Prozent günstiger

Mit den smarten Echo-Lautsprechern von Amazon bekommen Sie nicht nur einen simplen Lautsprecher. Sie bekommen die Amazon-Sprachassistentin Alexa dazu, mit der Sie per Sprachsteuerung die Nachrichten anstellen, Essen bestellen oder das Licht im Raum dimmen können. Alexa ist nebenbei auch Ihr persönlicher Terminplaner und erinnert Sie von alleine an wichtige Meetings.

Der Echo Dot für nur 34,99 Euro statt 59,99 Euro

Sprachassistentin Alexa

41 mm Lautsprecher

3,5 mm Audioausgang

Außenmaterial im Stoffdesign

mit weiteren Echo Dots koppelbar für vollen Stereosound

Den Amazon Echo Dot* bekommen Sie wahlweise mit einer integrierten digitalen LED Uhr. Den Echo Dot mit integrierter Uhr* erhalten Sie jetzt für nur 39,99 Euro statt 69,99 Euro.

Der Amazon Echo für nu 69,99 Euro statt 99,99 Euro

Sprachassistentin Alexa

Raumfüllender Premiumklang durch 360-Grad-Beschallung und Subwoofer

76 mm Neodymium-Woofer

20 mm Hochtonlautsprecher

3,5 mm Audioausgang/-eingang

koppelbar mit weiteren Amazon Echos oder Echo Plus

Alle Amazon Echo-Lautsprecher sind in der Lage, gängige Musik-Streamingdienste wie Amazon Music, Apple Music, Spotify oder Deezer zu verwenden. Den Amazon Echo* bekommen Sie jetzt schon für 69,99 Euro.

Der Echo Plus für nur 109,99 Euro statt 149,99 Euro

Sprachassistentin Alexa

Raumfüllender Premiumklang dank 360 Grad Beschallung

integrierter Smart-Home-Hub für eine simple Steuerung Ihres Smart Homes

76 mm Neodymium-Woofer

20 mm Hochtonlautsprecher

3,5 mm Audioausgang/-eingang

Der Echo Show 5 für nur 59,99 Euro statt 89,99 Euro

Wem guter Sound nicht genug ist, der sollte sich die Echo Show-Reihe von Amazon etwas genauer ansehen. Hier bekommen Sie nicht nur den tollen Sound und die Funktionen eines Amazon Echo, Sie bekommen auch ein hochwertiges Display dazu: Lassen Sie sich Songtexte, Kochrezepte, schauen Sie die Nachrichten oder machen Sie Videoanrufe.

5,5 Zoll Display mit 960 x 480 Pixel Auflösung

41 mm Lautsprecher mit 4W

Kamera mit 1 MP

integrierte Kameraabdeckung und Mikrofon-/Kamera-aus-Taste

Der Echo Show 8 für nur 99,99 Euro statt 129,99 Euro

8 Zoll Display mit 1280 x 800 Pixeln Auflösung

2x 51 mm Lautsprecher mit je 10 W

Kamera mit 1 MP

integrierte Kameraabdeckung und Mikrofon-/Kamera-aus-Taste

Amazon Fire TV: Ein Muss für alle Streamingfans

Wer sich einen Amazon Fire TV-Stick zulegt, der holt sich das Streaming-Starter-Set nach Hause. Auf dem Fire TV-Stick sind neben den großen Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video, Netflix, Maxdome oder Rakuten.TV auch die Mediatheken von ARD, ZDF, Pro7 & Co. mit einer App vertreten. Aber nicht nur Video on Demand, sondern auch gängige Musik-Steamingapps wie Spotify und jede Menge Games bekommen Sie mit Fire TV.

Den Amazon Fire TV-Stick gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: In der Full-HD-Variante und in der 4K-Variante. Auf jeden Fall ist der Stick etwas für jeden Streamingfan oder diejenigen, die keinen Smart-TV besitzen. Zum Stick bekommen Sie immer auch eine Alexa-Sprachfernbedienung.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.