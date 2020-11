Sollten Sie auf der Suche nach praktischen Küchengeräten sein, die die Arbeit in der Küche ungemein komfortabler machen, sollten Sie sich die Amazon-Bestseller aus dem Bereich Küchengeräte* ansehen. Dort erwarten Sie viele Schnäppchen, die vom Dampfgarer über Kaffeemaschinen, bis hin zum Grill reichen.

Gerade wer ohnehin viel in der Küche steht oder wer sehr gerne kocht, wird sich über das ein oder andere Bestseller-Schnäppchen freuen. Wir verraten Ihnen fünf der Top-Bestseller unter den Küchengeräten bei Amazon.

Das sind die Bestseller aus dem Bereich Küchengeräte

Praktische Küchenhelfer machen die Arbeit in der Küche komfortabel und erleichtern sie uns oftmals. Sehen Sie sich also diese Schnäppchen an: Wir stellen Ihnen fünf der tollsten Bestseller-Küchengeräte bei Amazon vor.

#1 SodaStream Easy Wassersprudler

Der Bestseller Nummer 1 unter den Wassersprudlern ist ganz klar der Easy Wassersprudler von SodaStream*. Der Wassersprudler ist modern designend und sehr hochwertig, die PET-Flaschen sind natürlich BPA-frei. Und so funktioniert es: Die Flasche wird einfach in den Sprudler geklickt, der Sprudel-Knopf wird gedrückt - und in Sekundenschnelle haben Sie prickelndes Sprudelwasser. Im Lieferumfang enthalten sind der SodaStream Easy in schwarz, ein CO2-Zylinder, zwei 1-Liter-PET-Flaschen, zwei 0,5-Liter-PET-Flaschen, sechs Sirup-Proben sowie drei Extra-Flaschen in bunten Farben (je ein Liter).

#2 Tefal Optigrill Elite Kontaktgrill

Auch der Kontaktgrill Optigrill Elite von Tefal* ist unter den absoluten Amazon-Bestsellern der Küchengeräte. Und das zu Recht: Der Kontaktgrill punktet mit allerlei Funktionen, wie etwa die patentierte intelligente Grill-Technologie. Diese ist imstande, sowohl die Dicke des Fleisches, als auch die Anzahl der Stücke auf dem Grill zu messen. So werden Garzeit und Temperatur perfekt berechnet und das Ergebnis ist ein ideal durchgebratenes Fleisch. Außerdem informiert Sie der Grill jederzeit, welchen Garzustand das Fleisch gerade hat - blutig, medium oder durchgebraten. Der Grill verfügt des Weiteren über Grillfunktionen für Fleisch, Fisch, Hähnchen, Gemüse und vielem mehr und garantiert ein erstklassiges Ergebnis. Der Kontaktgrill kommt inklusive einem Rezeptbuch mit allerlei tollen Rezepten zum Nachgrillen.

#3 Philips Senseo Kaffeepadmaschine

Wer Kaffee liebt, wird sich über die Philips Senseo Kaffeepadmaschine* freuen. Die enthaltene Senseo Kaffee Boost Technologie schafft es, das Beste aus den Kaffee-Pads herauszuholen und den vollen Kaffee-Geschmack zu entfalten. Die Funktion Crema Plus sorgt für eine besonders feine, gold-brauen Schaumkrone auf Ihrem Kaffee. Die Kaffeestärke lässt sich zwischen einem starken und einem milden Kaffee variieren. Auch die Kaffeesorten gibt es in einer großen Variation, die Pads kommen dabei komplett ohne umweltschädliches Aluminium aus. Die Bedienung ist sehr einfach und funktioniert über die One-Touch-Funktion. Das Coole an der Senseo-Kaffeepadmaschine: Die Kaffeemaschine ist in unterschiedlichen Farben erhältlich - für jeden ist etwas dabei.

#4 COSORI Heißluftfritteuse

Mit der Heißluftfritteuse von COSORI lässt sich auf gesunde Weise und figurfreundlich frittieren, denn das Gerät kommt vollkommen ohne Öl aus. Zu verdanken ist das der Heißluft-Funktion der Fritteuse - so werden Pommes, Hähnchen und Co. auch ohne Fett schön knackig. Die Fritteuse verfügt über ein praktisches Display, über das sich alle Funktionen des Gerätes bequem einstellen lassen. Insgesamt sind elf Einstellungen vorhanden, die per Touchscreen gewählt werden können. Im 5,5-Liter-Frittierkorb lassen sich Lebensmittel für einen fünf bis sechs Personen-Haushalt zubereiten - reinigen lässt sich der Korb einfach: er ist antihaftbeschichtet und kann problemlos in der Spülmaschine gewaschen werden.

#5 Russell Hobbs Digitaler Dampfgarer

Wer Gemüse schonend zubereiten möchte, sodass möglichst wenige Vitamine verloren gehen, greift am Besten zu einem Dampfgarer. Dafür bietet sich der Dampfgarer mit digitaler Anzeige von Russell Hobbs* bestens an. Er verfügt über drei Dampfgar-Schalen mit einem insgesamten Volumen von 10,5 Litern, inklusive einer speziellen Reisschale und acht Eierbehältern. Über das digitale Display kann die Garzeit ideal eingestellt werden, sowie der programmierbare Verzögerungstimer und die Abschalt-Automatik. Durch den integrierten Aroma-Verstärker kann der Geschmack durch das Hinzufügen von Gewürzen und Kräutern aufgepeppt werden. Der Dampfgarer ist besonders zügig, da er über einen speziellen Turbo-Dampfring verfügt, der für eine schnelle Dampfentwicklung sorgt.

Fazit: Mega-Schnäppchen unter den Küchengeräte-Bestsellern

Wer nach einem neuen Küchengerät sucht, findet bei den Amazon-Bestsellern aus dem Bereich Küchengeräte sicher das Passende. Die Auswahl reicht von Wassersprudlern über Fritteusen, bis hin zu Dampfgarern, Grills, Kaffeemaschinen und vielem mehr.

Auch interessant: Wir verraten Ihnen in unserem Artikel fünf Situationen, in denen Aspirin hilfreich ist.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.