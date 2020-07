Amazon-Sommerangebot: Riesen-Fernseher mit Top-Bewertung nur heute reduziert

Zur Start der Sommerangebote gibt es bei Amazon einen riesigen 75-Zoll-Fernseher zum Schnäppchenpreis von 899 Euro

Das Gerät ist zeitgemäß ausgestattet, bietet unter anderem UHD, Triple-Tuner und Streaming-Zugänge

Die Bewertungen sind mit durchschnittlich 4,5 Sternen top

Das Angebot gilt nur heute, Sparfüchse müssen also schnell sein

Seit dem heutigen 1. Juli läuft bei Amazon eine neue Rabattaktion: die Sommerangebote. Zwei Wochen lang soll es täglich Produkte mit bis zu 40 Prozent Nachlass geben. Zum Auftakt stellen wir einen Fernseher vor, der nur heute reduziert erhältlich ist. Schnell sein lohnt sich also.

Amazon-Sommerangebot: Das kann der Samsung RU7179 mit 75-Zoll-Diagonale für unter 900 Euro

Amazon startet mit einem Riesen-Fernseher in seiner Sommerangebots-Wochen: Den Samsung RU7179 sollte man sich genauer ansehen, wenn man viel Platz an der Wand füllen und dennoch nicht in den vierstelligen Euro-Bereich möchte. Das Angebot bezieht sich nämlich auf die 75-Zoll-Variante des RU7179 (den es natürlich auch kleiner gibt). Das entspricht einer beeindruckenden Bilddiagonale von 189 Zentimetern.

Doch das Gerät des beliebten südkoreanischen Herstellers Samsung sorgt nicht nur wegen seiner Größe für Aufsehen. Auch das Datenblatt liest sich hervorragend: Der XXL-Fernseher bietet unter anderem 4K/UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), einen Triple-Tuner für digitalen Fernsehempfang, 3 HDMI- und 2 USB-Anschlüsse sowie Zugang zu den meisten Streaming-Diensten und Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant. Die Ausstattung lässt also keine Wünsche offen, für noch mehr Komfort - und noch höher Auflösung - muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Denn nur heute hat Amazon seinen sowieso schon guten regulären Preis von 983,90 Euro auf aktuell 899 Euro gesenkt. Ein Grund dafür, dass der UHD-TV nicht einmal 1000 Euro kostet, ist die Tatsache, dass er aus dem Modelljahr 2019 stammt und damit die das aktuellste Gerät ist. Es muss aber - mal ganz abgesehen vom günstigeren Preis - kein Nachteil sein, sich einen Fernseher aus dem Vorjahr anzuschaffen. Oft ist es so, dass die Hersteller "Kinderkrankheiten" bei Neugeräten erst im Laufe der Zeit mit Software-Updates ausmerzen. Ein TV, der schon länger auf dem Markt ist, sollte also keine Funktionalitäts-Probleme mehr haben - die aktuellste Software vorausgesetzt.

Auch die Amazon-Rezensionen sprechen für einen Kauf. Eine durchschnittliche Bewertung mit 4,5 von 5 Sternen (bei mehr als 4500 Bewertungen) ist ein Top-Wert für ein TV-Gerät. Ein Nutzer beschreibt den Samsung sogar als "aktuell das beste Gerät fürs Gaming", lobt den Game-Mode und den geringen Input-Lag.

Fazit: Wer kein aktuelles Premium-Gerät benötigt, sollte beim Samsung RU7179 zuschlagen. Für aktuell unter 900 Euro bekommt man einen ordentliche ausgestattet Fernseher mit mannsgroßer Bildbildschirmdiagonale, mit dem Fernsehen und Gaming richtig Spaß machen. Wem der XXL-TV zu groß ist, kann sich die anderen Samsung-Fernseher anschauen, die Amazon gerade im Angebot hat*.