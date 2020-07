Mega-Deal bei Amazon: Echo Plus (2. Generation) mit Philips Hue White LED-Lampe für 73,10 Euro

Das bedeutet eine Ersparnis von 50 Prozent

Es handelt sich um ein Angebot des Tages, das nur heute (1. Juli 2020) gilt

Die Lautsprecher-Lampen-Kombination eignet sich ideal als Start oder Ergänzung für das Smart Home

Es ist das Knaller-Angebot zum Auftakt der Sommerangebot-Aktionswochen, denn es hält mehr, was Amazon selbst verspricht (bis zu 40 Prozent Rabatt auf tausende Artikel): Den Echo Plus gibt es nur heute in Kombination mit einer Philips Hue White LED-Lampe für satte 50 Prozent günstiger.

Smart-Home-Starterset: Echo Plus mit Philips Hue White LED-Lampe - Erleuchtung auf Zuruf

Heute ist die beste Gelegenheit, um die Welt des Smart Homes zu betreten: Amazon bietet seinen hauseigenen smarten Lautsprecher Echo Plus (2. Generation) im Set mit der steuerbaren Philips Hue White LED-Lampe an, die in jede herkömmliche E27-Fassung passt - und das um die Hälfte billiger.

Der Echo Plus ist der große Bruder des Echo-Dot-Speakers und verspricht puren 360-Grad-Raumklang. Wie bei allen Echo-Produkten ist die Alexa-Anbindung das Herzstück. Mittels Sprachsteuerung können unter anderem Musik abgespielt, Nachrichten vorgelesen, ein Timer oder Wecker gestellt werden.

Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger hat die 2. Generation des Echo Plus einen sogenannten integrierten Zigbee-Hub. Und dieser macht das aktuelle Angebots-Bundle möglich, den dieser Hub sorgt für Kompatibilität mit den beliebten Hue-LEDs aus dem Hause Philips. Somit ist es möglich, die LED-Lampe nicht nur per App, sondern auch mit der eigenen Sprache zu steuern. Die naheliegendste Anwendungsmöglichkeit dürfte es sein, die Schlafzimmerlampe ein- und ausschalten zu können, ohne eine Taste suchen zu müssen. Aber auch Dimmbarkeit und Zeitsteuerung sind interessante Hue-Funktionen.

