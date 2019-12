Franken 02.12.2019

Anzeige

Über 40% Rabatt auf Levi's Jeans im Greiff Factory-Store vom 4. bis 7.12. - "After Work Glühwein" am 4.12. nicht verpassen

Drei Tage Levi's Jeans für nur 59 statt 99 Euro im Greiff Factory-Store in Bamberg: Bei diesem unschlagbaren Angebot sparen Sie über 40 Prozent! Schauen sie am 4. Dezember zum "After Work Glühwein" und Schnäppchen-Jagen vorbei. Die Rabattaktion läuft bis 7. Dezember.