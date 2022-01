Puzzle-Bestseller bei Amazon: Das sind die beliebtesten Puzzles

für Groß und Klein: von Kinder-Puzzle bis anspruchsvolle Puzzle

perfekter Zeitvertreib gegen Langeweile

fördert Konzentration und Motorik

Puzzeln ist nicht einfach nur ein Hobby, es fördert gleichzeitig auch unsere Konzentration und zudem die Motorik bei kleinen Kindern. Zudem ist es ein guter Zeitvertreib für die trüben Tage, die wir aktuell oft drinnen verbringen. Höchste Zeit also, sich diese Puzzle-Bestseller bei Amazon anzusehen: Von anspruchsvollen Puzzeln für Jugendliche und Erwachsene bis zu einfachen Lern-Puzzlen für Kinder - wir stellen die aktuell beliebtesten Puzzle vor.

Bestseller bei Amazon: Das sind die besten Puzzles

Puzzlen ist ein Zeitvertreib, der sich durch alle Altersgruppen zieht: Schon die ganz kleinen Kinder haben Spaß daran und können so ihre Motorik fördern. Auch ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene können so die Konzentration steigern und eintauchen in die Welt des Puzzles - die Motiv-Vielfalt ist schier endlos.

Bei den Puzzle-Bestsellern bei Amazon, die wir dir vorstellen, ist von traumhaften Landschafts-Motiven, bis zu Harry Potter- und Disney-Klassikern alles dabei. Gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, stell Puzzlen ein gutes Hobby dar, um die trüben Tage kreativ zu verbringen.

#1 Kinder-Puzzle "Ausflug in den Zoo" von Ravensburger

Das Kinderpuzzle "Ausflug in den Zoo" von Ravensburger ist das wohl beliebte Puzzle unter den klassischen Puzzles bei Amazon. Es eignet sich für Kleinkinder ab 3 Jahren und ist durch die großen und wenigen Teile perfekt auf diese Altersklasse abgestimmt. Durch das Puzzeln kann die Motorik und die Konzentration der Kinder gefördert werden. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für Kinder ab 3 Jahren

15 Teile

Rahmenpuzzle

#2 Puzzle "Magischer Hirsch" von Ravensburger

Das Puzzle "Magischer Hirsch" von Ravensburger eignet sich vor allem für Erwachsene und ältere Kinder bzw. Jugendliche ab 14 Jahren. Das Fantasy-Puzzle zeigt in einer hohen Detailtreue das Motiv des magischen Hirschs, die Farbgebung wird als herausfordernd beschrieben. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für ältere Kinder und Erwachsene (ab 14 Jahren)

1.000 Teile

rechteckige Form (70x50 cm)

#3 Puzzle "Die schönsten Disney-Themen" und "Disney Gruppenfoto" von Ravensburger im Set

Dieses Puzzle ist ein Must-Puzzle für alle Disney-Fans: "Disney Gruppenfoto" von Ravensburger zeigt die beliebtesten Disney-Charaktere in einem Bild. Hierbei gibt es verschiedene Motive, so unter anderem "Die schönsten Disney-Themen", "König der Löwen" oder "Disney's Weltkarte". Dieses Set besteht aus den Puzzles "Die schönsten Disney-Themen" und "Disney-Gruppenfoto" Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für ältere Kinder und Erwachsene

1.000 Teile

Maße: Panorama (ca. 100x40 cm)

#4 Kinderpuzzle "Heldenhafte Hunde - Paw Patrol" von Ravensburger

Das Kinderpuzzle "Heldenhafte Hunde" von Ravensburger hat als Motiv die Helden der beliebten Kinder-Serie Paw Patrol. Das Puzzle ist rechteckig und für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Puzzleteile sind ausreichend groß für diese Altersklasse und fördern die Konzentration und Motorik des Kindes. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für Kinder ab vier Jahren

48 Teile

ohne Rahmen

#5 Puzzle "Der Zauberschüler Harry Potter" und "Die schönsten Disney-Themen" von Ravensburger im Set

Dieses Puzzle-Bundle enthält die beiden Puzzles "Der Zauberschüler Harry Potter" und "Die schönsten Disney-Themen". Fans von Disney und vom Harry Potter-Universum werden diese Puzzles lieben - mit 1.000 Teilen eignen sie sich sowohl für ältere Kinder, als auch für Erwachsenen. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für ältere Kinder und Erwachsene

1.000 Teile

fördert die Konzentration

#6 Puzzle "Fahrräder in Amsterdam" von Ravensburger inkl. Puzzle-Conserver

Das Ravensburger-Puzzle "Fahrräder in Amsterdam" kommt inklusive einem Puzzle-Conserver, einem Spezialkleber für Puzzles. Dieser erlaubt dir, dein Puzzle haltbar zu machen und beispielsweise an die Wand zu hängen. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

für ältere Kinder und Erwachsene

1.000 Teile

rechteckige Form

inkl. Puzzle-Conserver

#7 Puzzle "Pragser Wildsee" von Ravensburger

Das Puzzle "Pragser Wildsee" bietet ein schönes Landschaftsmotiv, das nach dem Puzzeln auch ein tolles Bild an der Wand abgibt. Es besteht aus 1.000 Teilen und ist sowohl für Erwachsen, als auch für Jugendliche geeignet. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

ab 14 Jahren

1.000 Teile

Maße: 70x50 cm

#8 Exit-Puzzle "Der magische Wald von Ravensburger"

Das Puzzle "Der magische Wald" von Ravensburger ist ein ganz besonderes Puzzle, und zwar ein sogenanntes Exit-Puzzle. Hierbei ist das Puzzlen mit dem Lösen von Rätsel-Aufgaben verbunden, was für Spaß und Spannung sorgt. Weiter Motive sind unter anderem "Die Dschungelexpedition" und "Piratenabenteuer". Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

ab 9 Jahren

368 Teile

rechteckige Form

#9 Puzzle "My first puzzles" von Ravensburger

Das Puzzle-Set "My first puzzles" von Ravensburger ist etwas für die ganz kleinen Kinder ab 2 1/2 Jahren. Es besteht auf drei einzelnen Puzzlen à sechs Teilen, mit den Motiven "Bagger", "Traktor" und "Kipplader". Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

ab 2 1/2 Jahren

insgesamt 18 Teile (3x6 Teile)

Rahmenpuzzle

#10 Puzzle "Nordlichter über Hamnoy" von Ravensburger

Das Puzzle "Nordlichter über Hamnoy" von Ravensburger bildet die Polarlichter über einem Dorf im norwegischen Hamnoy ab. Es ist 1.000-teilig und eignet sich für Jugendliche und Erwachsene. Alle Informationen zum Puzzle im Überblick:

geeignet ab 14 Jahren

1.000 Teile

rechteckige Form

Fazit: Das sind die beliebtesten Puzzle bei Amazon

Die aktuell beliebtesten Puzzle bei Amazon eignen sich für Groß und Klein. Für Kinder sind einfach Puzzle mit kindgerechten Motiven und großen Teilen in der Bestseller-Liste vertreten. Für Erwachsene und Jugendliche finden sich 1.000-teilige Puzzle mit magischen Motiven und traumhaften Landschaftsbildern. Ein tolles Kinder-Puzzle sind außerdem Exit-Puzzles, bei denen das Puzzlen mit dem Lösen von Rätsel-Aufgaben verbunden wird.

