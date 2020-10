Der Amazon Prime Day lockt mit allerlei Hammer-Schnäppchen, so auch mit diesem: Wer einen Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 100 Euro kauft, bekommt 10 Euro geschenkt. Dieses Angebot gilt allerdings nur heute und morgen und ist auf 50.000 Kunden limitiert.

Amazon-Gutschein: Die Aktionsbedingungen

Der 10-Euro-Gutschein geht nur an die ersten 50.000 Prime-Kunden , die innerhalb des Aktionszeitraums (13.10.20, 00:00 Uhr bis 14.10.20, 23:59 Uhr) einen Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 100 Euro kaufen. Dieser kann sowohl digital, als auch zum Ausdrucken sein.

Jeder, der über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt, kann teilnehmen. Dabei ist es unerheblich, ob es eine bezahlte oder eine Probe-Mitgliedschaft ist.

Wichtig: Sie müssen den Gutschein kaufen, nachdem Sie sich in Ihren Amazon-Account eingeloggt haben, da ihr Kundenkonto auf die Aktion freigeschaltet werden muss.

Jeder Kunde darf nur ein einziges Mal an der Aktion teilnehmen.

Der Gutscheinwert von 100 Euro muss mit einem einzigen Gutschein erreicht werden.

Auch wenn der Gutscheinwert höher als 100 Euro liegt, wird nur ein 10-Euro-Aktionsgutschein ausgestellt.

Zwei Tage nach Verkauf der Geschenkgutscheine wird Ihrem Amazon-Konto der 10-Euro-Aktionsgutschein gutgeschrieben.

Der Aktionsgutschein kann bis zum 30.11.20 auf Amazon.de eingelöst werden - allerdings nur für Artikel mit Verkauf und Versand durch Amazon. Über die "1-Click"-Bestellfunktion kann der Gutschein ebenfalls nicht eingelöst werden.

Tipp: Heute (13. & 14.10.2020) ist Prime Day bei Amazon! Die besten Schnäppchen und unsere Empfehlungen haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

