Schäden an Autos: Was kann man gegen Bisse von Mardern tun?

Ab jetzt wird wieder zugebissen: Im Juni beginnt die Paarungszeit der Steinmarder. Die Männchen verteidigen dann heftig ihr Revier - das bedeutet unsichere Zeiten für Autofahrer. Besonders für diejenigen, die zwischen Orten hin- und herpendeln. Denn dann suchen unterschiedliche Marder den Motorraum heim und hinterlassen ihre Spur.

Die kleinen Raubtiere lieben den engen Platz unter der Motorhaube: Eine kuschelige Höhle zum Wohlfühlen. Allein der Geruch eines vermeintlichen Konkurrenten, der seine Duftmarke hinterlässt, kann ihr Wohlgefühl trüben - dann sind wilde Beißattacken vorprogrammiert.

Marder können teure Schäden verursachen - ihre Bisse bleiben oft unbemerkt

Autofahrer mit Straßengarage müssen damit rechnen, dass sich Marder zum Beispiel an den Kabeln ihrer Zündkerzen oder an den Brems- und Kühlwasserschläuchen ihrer Autos vergehen - und das kann teuer werden.

Es kann aber auch gefährlich werden. Oft bleiben die Schäden unentdeckt, da die spitzen, kleinen Zähne der Raubtiere meist nur stecknadelgroße Einstiche hinterlassen. Während der Fahrt kann es dann zu Folgeschäden, zum Beispiel am Motor, kommen. Ein Blick auf die Temperaturanzeige des Kühlwassers hilft: Geht der Zeiger in den roten Bereich, ist ein Blick unter die Motorhaube notwendig - erklärt die HUK Coburg in einer Pressemitteilung.

Wie kann man Schäden eingrenzen?

Ein Wundermittel, das den Marder vom Motorraum fernhält, gibt es nicht. Aber man kann dem Marder das Zubeißen zumindest erschweren und somit viel Ärger und Geld sparen.

Tierische Autofeinde: Was gegen Marder wirklich hilft Zum Video "Tierische Autofeinde: Was gegen Marder wirklich hilft"

Wirkungsvoll und günstig sind stabile Kabelummantelungenfür gefährdete Bauteile aus dem Fachhandel. Zudem verhindern spezielle Vorrichtungen zum Abschotten des Motorraums , dass das kleine Raubtier an Kabeln, Dämmmatten und Wasserschläuche gelangt. Die Abschottungen erhält man beim Autohändler. Auch gelegentliche Motorwäschen sollen helfen. Sie entfernen alle Geruchsspuren aus dem Motorraum, die andere Marder anlocken.