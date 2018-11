Winterzauber Bad Königshofen

Am 29. November ist es wieder soweit, der erste Bad Königshöfer Winterzauber startet durch! Die Werbegemeinschaft lädt vor dem großen Weihnachtsfest viermal an den Donnerstag-Abenden ein zum Entspannen und Genießen auf dem Marktplatz Bad Königshofen, jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Adventskalender XXL

Das Zentrum Bad Königshofens ist bereits festlich geschmückt mit Tannenbaum, Riesenadventskranz, Lichterketten und dem Adventshaus. Ab dem 30. November öffnet dort der Werbegemeinschafts-Weihnachtsmann jeden Tag um 17 Uhr, bis einschließlich 23. Dezember, ein neues Fenster. Für die Ausstattung der Fenster haben die Kinder fleißig gemalt und gezeichnet, die besten Exemplare wurden von einer Jury herausgesucht und man darf gespannt sein, welche Bilder ausgewählt wurden und welcher kleine Künstler eine Belohnung erhält. Für alle anwesenden Kinder hat der Weihnachtsmann eine süße Überraschung dabei.

Der Riesenschneemann weist den Weg zum "Vergnügungsviertel", dem Marktplatz, wo verschiedene Glühweinsorten, Feuerzangenbowle, Punsch, Riesenbratwürste, Kartoffelsuppe und mehr auf die Besucher warten.

Musik und Kulinarisches

Von 19 bis 21 Uhr sorgt die Musikkapelle Merkershausen für vorweihnachtliche Stimmung unter der Leitung von Udo Schneider. Der Lions Club ist wieder dabei und verkauft heiße Getränke und typisches Gebäck aus mehreren Ländern für einen guten Zweck. An die Kinder wurde natürlich auch gedacht, auf sie wartet Vergnügen pur mit der Riesenrutsche "Indianerdorf Adventure".

Die Fachgeschäfte sind am Donnerstag bis 18 Uhr geöffnet, dort findet man viele Geschenkideen und kann in Ruhe einkaufen. Kostenfrei parken kann man auf dem Busbahnhof, in der Bamberger Straße, auf dem Spitalhof und in der Kellereistraße.

Regina Vossenkaul