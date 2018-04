Winterzauber Bad Königshofen

Der Marktplatz in Bad Königshofen ist festlich geschmückt, alles steht bereit für den ersten Winterzauber-Donnerstag, der auf den 30. November fällt. Die Werbegemeinschaft lädt wieder viermal zum "Event im Advent" ein und bietet von 17 bis 22 Uhr die Gelegenheit, den Abend stimmungsvoll ausklingen zu lassen und sich langsam auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Die Kinder können sich beim ersten Winterzauber auf die imposante Riesenrutsche "Titanic" freuen.

Am Donnerstag, 30. November, 17 Uhr, öffnet der Weihnachtsmann der Werbegemeinschaft auch das erste Fenster am Adventshaus. Viele Kinder haben für die Ausstattung eifrig gemalt und gezeichnet, alle, deren Bilder ausgestellt werden, erhalten eine Belohnung.



Weihnachtsmann und Nikolaus

Der Weihnachtsmann bringt ab Donnerstag bis einschließlich 23. Dezember täglich auch süße Überraschungen für alle Kinder mit. Nur am 6. und 21. Dezember erscheint an seiner Stelle der Stadtnikolaus.

Mehrere Glühweinsorten, die Riesenbratwurst und weitere kulinarische Genüsse warten auf die Besucher. Die Fachgeschäfte sind am Donnerstag bis 18 Uhr geöffnet, dort findet man viele Geschenkideen und kann in Ruhe einkaufen. Die Straße vor dem Rathaus ist am Winterzauber-Abend für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für die passende vorweihnachtliche Musik sorgt wieder Udo Schneider mit seinen Musikern. Der große Tannenbaum auf dem Marktplatz ist in diesem Jahr besonders reich geschmückt, denn einige Sponsoren haben zusätzliche Kugeln gekauft und die Kinder vom Jugendzentrum haben die Holzsterne mit Goldfarbe bemalt. Die Vereine Project+ und der TC Rot-Weiß, das Kinderland Bad Königshofen und die evangelische Jugend sind an den Winterzauber-Abenden mit einem eigenen Stand vertreten. Die Stadtgalerie in der Hindenburgstraße schließt sich an und ist an den Winterzauberabenden bis 21 Uhr geöffnet.



Regina Vossenkaul